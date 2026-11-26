Nghe qua tưởng như vô lý, một bàn tay có thể chứa đầy, nhưng khi thêm một bàn tay nữa, mọi thứ lại trở nên vơi đi?

“Một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi” là câu tục ngữ có cách diễn đạt khá đặc biệt. Thông thường, khi nhắc đến hai bàn tay, người ta thường nghĩ đến việc có thêm sức lực, khả năng chứa đựng hoặc làm được nhiều việc hơn. Thế nhưng, câu nói dân gian này lại đặt hai hình ảnh đối lập: một bàn tay thì đầy, còn hai bàn tay lại vơi.

Theo Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam do Vũ Dung chủ biên, câu tục ngữ này được dẫn chiếu đến cách nói “Để một thì giàu, chia nhau thì khó”. Nghĩa là khi mọi thứ còn được tập trung, giữ chung thì vẫn có thể tạo thành một khối đủ đầy; nhưng nếu chia nhỏ cho nhiều người, mỗi phần lại trở nên ít ỏi, không còn đáng kể. Cách giải thích này thường được dùng để nhắc đến chuyện anh em trong một gia đình cần biết đoàn kết, hợp sức thay vì chia tách, phân chia đến mức nguồn lực chung bị hao hụt.

Tuy nhiên, đây không phải cách hiểu duy nhất. Trong bài viết “Chữ và nghĩa: Một bàn tay thì đầy...” đăng trên Thể thao và Văn hóa năm 2019, PGS-TS Phạm Văn Tình dẫn lại một cách giải thích khác từ Từ điển Tục ngữ Việt của Nguyễn Đức Dương. Theo đó, câu nói có thể được hiểu đầy đủ là “Một bàn tay bốc thì đầy, hai bàn tay bốc thì vơi”.

Ở cách diễn giải này, động từ “bốc” giúp hình dung rõ hơn tình huống được nhắc đến. Khi dùng một bàn tay để bốc những vật rời như lạc, xôi hay cơm, người ta có thể lấy được một lượng tương đối đầy. Nhưng nếu hai người cùng bốc hoặc một người dùng cả hai tay, lượng lấy được chưa chắc đã nhiều hơn. Từ hình ảnh ấy, câu tục ngữ được liên hệ với một thực tế, đông người nhưng thiếu sự thống nhất, phối hợp thì chưa chắc đã tạo ra hiệu quả tốt hơn; thậm chí, việc cùng làm mà không đồng thuận còn có thể khiến công sức bị phân tán.

(Ảnh minh hoạ)

Một cách lý giải khác lại gắn câu tục ngữ với hình ảnh con người ở thời điểm vừa chào đời. Khi một đứa trẻ còn đỏ hỏn, thân hình nhỏ bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay người lớn, người ta có thể ví von rằng “một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi”. Đặt trên một bàn tay, đứa trẻ dường như đã chiếm trọn khoảng không gian nhỏ bé ấy; nhưng khi nằm giữa hai bàn tay xòe ra, thân hình lại trở nên lọt thỏm.

Đáng chú ý, cách hiểu này không chỉ xuất hiện trong những lời giải thích được ghi lại gần đây. Cuốn Nhi-đồng lạc viên của nhà giáo Nguyễn Văn Ngọc, in lần thứ hai năm 1936, đã sử dụng câu “Một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi” trong bài thơ viết về người mẹ. Ngay bên dưới, tác giả chú thích câu tục ngữ có ý nói đến sự bé mọn của đứa trẻ. Đây là một tư liệu đáng chú ý cho thấy cách hiểu gắn với hình ảnh trẻ sơ sinh đã được ghi nhận từ khá sớm.

Như vậy, câu tục ngữ không đơn giản là một phép so sánh về số lượng bàn tay. Tùy vào ngữ cảnh, hình ảnh “đầy” và “vơi” có thể gợi đến sự khác biệt giữa giữ chung và chia nhỏ, giữa làm việc thiếu đồng thuận và phối hợp hiệu quả, hoặc diễn tả sự nhỏ bé của một sinh linh mới chào đời.

Hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định cách hiểu nào chính là nguồn gốc duy nhất của câu tục ngữ. Những cách diễn giải được ghi nhận cho thấy sự phong phú trong cách người Việt sử dụng hình ảnh đời thường để gửi gắm suy nghĩ và kinh nghiệm sống. Chỉ với hai bàn tay và hai trạng thái đối lập “đầy - vơi”, một câu nói ngắn gọn đã mở ra nhiều liên tưởng khác nhau.

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