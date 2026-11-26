Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, một số trường học tại các phường trung tâm đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Dự báo mưa còn tiếp diễn, nguy cơ lũ trên các sông dâng cao, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Sáng 26/11, các cấp, ngành và địa phương ở Quảng Ngãi khẩn trương triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, ngập úng và sạt lở đất.

Trước tình hình mưa lớn gây ngập úng, sáng 26/11, một số trường học tại các phường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, đã thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Một số tuyến đường ở trung tâm phía đông tỉnh Quảng ngãi ngập sâu.

Tại xã Thọ Phong, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường bị ngập sâu. Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Công an xã triển khai lực lượng chốt chặn tại các vị trí ngập, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Thọ Phong, trên địa bàn hiện có 2 vị trí ngập nước, gồm tràn thôn Thọ Bắc và tràn cát thôn Thọ Đông. Do mực nước dâng cao, dòng chảy mạnh, các vị trí này không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân qua điểm ngập. Ảnh: Kim Cúc

Tuyến đường liên thôn Tịnh Tân - An Hải (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở chia cắt.

Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại các điểm ngập để cảnh báo, hỗ trợ người dân lưu thông. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ chú trọng hỗ trợ người điều khiển xe máy, phụ nữ và những người gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực ngập nước.

Theo thông tin từ UBND xã Phước Giang, mưa lớn từ chiều qua đến sáng nay khiến một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn ngập cục bộ. Nước sông Phước Giang vào 6 giờ sáng nay đã tràn qua Tỉnh lộ 628, đoạn phía trước UBND xã Phước Giang.

Mưa lớn còn tiếp diễn, nhiều sông có khả năng xuất hiện lũ lớn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, chiều và đêm 25/11, các vùng đồng bằng, ven biển của tỉnh có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 -2 50 mm trong 24 giờ. Riêng trạm Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa hơn 400 mm trong cùng thời gian.

Mực nước sông Phước Giang, đoạn qua xã Phước Giang hiện đang dâng cao. Ảnh: Võ Cơ Sơn

Dự báo ngày 26/11, khu vực phía đông tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa trong 12 giờ tới phổ biến 80-150 mm. Mưa lớn tập trung ở khu vực trung và hạ lưu sông Trà Khúc, đã gây ngập úng tại một số xã, phường.

Mực nước trên các sông ở phía đông tỉnh đang tăng dần, khả năng vượt mức báo động 1 trong trưa và chiều 26/11. Đêm 26 đến ngày 27/11, mưa giảm. Tuy nhiên, từ đêm 27 đến ngày 29/11, các xã phía đông và vùng núi của tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to.

Nước sông Phước Giang tràn qua Tỉnh lộ 628, đoạn qua trụ sở UBND xã Phước Giang. Ảnh: Võ Cơ Sơn

Đáng chú ý, lượng mưa trong hai ngày 28 và 29/11 có khả năng đạt 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Các sông Trà Khúc, Trà Câu, sông Vệ, Trà Bồng có khả năng xuất hiện lũ lớn, đỉnh lũ ở mức báo động 2-3. Riêng hạ lưu sông Vệ và sông Trà Bồng khả năng trên báo động 3; thượng nguồn sông Sê San ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở đồng bằng và ven sông.

Các tuyến đường ở khu vực bến xe trung tâm tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục theo dõi tình hình, triển khai lực lượng tại những vị trí ngập sâu, cảnh báo người dân không đi qua các tràn, khu vực nước chảy xiết và những điểm có nguy cơ sạt lở.