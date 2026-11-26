Nhắc đến du học, chúng ta thường nghĩ ngay đến những bạn trẻ Việt Nam xách vali ra nước ngoài. Nhưng, chiều ngược lại cũng thú vị không kém khi Việt Nam đang trở thành lựa chọn học tập của nhiều sinh viên quốc tế. Cùng “check var” cuộc sống của sinh viên Y khoa Ấn Độ, Bhutan tại Đại học Đại Nam (DNU) xem có gì nhé!

DNU có gần 300 sinh viên Y khoa quốc tế đang theo học. Chương trình học kéo dài 6 năm, giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, với đội ngũ giảng viên đến từ Việt Nam, Anh, Mỹ, Israel, Ấn Độ, Bhutan…

Không chỉ học lý thuyết trên giảng đường, sinh viên còn được thực hành tại Trung tâm tiền lâm sàng hiện đại trong trường và học lâm sàng tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Ngoài giờ học, cuộc sống của các bạn sinh viên quốc tế cũng cực kỳ thú vị, nhiều màu sắc. Từ những buổi rèn kỹ năng mềm, giao lưu văn hóa đến hơn 30 câu lạc bộ và loạt hoạt động văn - thể - mỹ, lịch trình của hội du học sinh lúc nào cũng đầy ắp trải nghiệm.

Hóa ra, du học tại Việt Nam đâu chỉ có chuyện học! Đó còn là hành trình khám phá văn hóa, kết bạn xuyên quốc gia và gom về thật nhiều kỷ niệm thanh xuân.

Gần 300 sinh viên Y khoa quốc tế chọn hội tụ tại DNU, tạo nên một cộng đồng học tập đa quốc gia.

Những gương mặt mới của chương trình Y khoa quốc tế khóa II - đợt 1.

Tạm biệt quê nhà, hành trang mang theo là những ước mơ tuổi trẻ.

Ký túc xá "5 sao" - một phần của hành trình du học đáng nhớ.

Giảng đường đa quốc tịch, bài giảng 100% bằng tiếng Anh.

Blouse trắng và những bài học đầu tiên trên hành trình trở thành bác sĩ.

Học giải phẫu theo cách trực quan, càng học càng cuốn.

Học có hội, chơi có team, bạn bè kết nối xuyên biên giới!

Kỹ năng mềm từ giao tiếp, làm việc nhóm đến tư duy sáng tạo, mỗi buổi học là một lần "level up" bản thân.

Hơn 30 CLB, hàng trăm sự kiện, tha hồ bung skill, kết bạn và tận hưởng thanh xuân!

Sân bóng lên đèn, hội du học sinh lên mood.