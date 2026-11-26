Theo chia sẻ của giáo viên, những gia đình có cách giáo dục con hiệu quả thường đặt ra 3 quy tắc tưởng chừng ngược với suy nghĩ thông thường, nhưng giúp hạn chế xung đột và tạo môi trường để trẻ tự giác hơn.

Mới đây, sau buổi họp phụ huynh, một giáo viên chủ nhiệm lâu năm ở Trung Quốc đã trò chuyện với vài phụ huynh về những điều bà quan sát được trong quá trình đi thăm hàng chục gia đình học sinh.

Bà nhận thấy một sự tương phản khá thú vị: Trong những gia đình có con học tập sa sút, cha mẹ thường kiểm soát điện thoại rất nghiêm, đến khi có điểm thi lại dễ xảy ra tranh cãi, trách móc. Ngược lại, những học sinh có thành tích ổn định ở nhóm đầu lớp lại thường có một vài quy tắc sinh hoạt gia đình khá khác với cách nhiều phụ huynh vẫn nghĩ.

Một người mẹ nghe vậy liền thắc mắc, nếu ở nhà không quản lý chặt, liệu trẻ có tự giác học tập hay không? Giáo viên cho rằng, việc học không chỉ phụ thuộc vào vài chục phút trên lớp mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ trạng thái tinh thần của trẻ sau khi tan học. Nếu về nhà liên tục phải đối mặt với những cuộc tranh cãi về điện thoại, điểm số, trẻ dễ tích tụ cảm xúc tiêu cực, khó bình tĩnh ngồi vào bàn học và tập trung vào bài vở.

Theo chia sẻ của giáo viên, những gia đình có cách giáo dục con hiệu quả thường đặt ra 3 quy tắc tưởng chừng ngược với suy nghĩ thông thường, nhưng giúp hạn chế xung đột và tạo môi trường để trẻ tự giác hơn.

Ảnh minh hoạ (Global Time)

Nhiều cha mẹ cứ nhắc đến điện thoại là như gặp kẻ thù, thậm chí khóa điện thoại vào ngăn kéo. Kết quả, trẻ lại dành tâm trí nghĩ cách đối phó với người lớn, tìm cách mượn điện thoại cũ của bạn bè hoặc lén xem vào ban đêm.

Trong những gia đình có con học tốt, quy tắc đầu tiên lại là không cấm đoán, giấu giếm hay giằng điện thoại, mà cho phép trẻ sử dụng công khai ở phòng khách trong khoảng thời gian giới hạn, với điều kiện phải báo trước.

Cha mẹ và con cùng thống nhất rõ mỗi ngày được sử dụng điện thoại vào khung giờ nào, mỗi lần bao lâu. Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ học tập chính trong ngày, trẻ có thể báo với cha mẹ rồi ngồi ở sofa phòng khách sử dụng điện thoại một lúc. Đến giờ đã hẹn, trẻ tự đặt điện thoại về vị trí sạc ở tủ cạnh bàn ăn, không cần cha mẹ đứng phía sau liên tục thúc giục.

Khi đi ngang phòng khách, người lớn cũng không cố ngó nghiêng màn hình của con, mà dành cho trẻ sự tin tưởng và tôn trọng cơ bản. Tuy nhiên, có một giới hạn không được vi phạm: Không mang điện thoại vào phòng ngủ để lén sử dụng.

Nếu phát hiện trẻ giấu giếm, không tuân thủ thỏa thuận, cha mẹ cần xử lý nghiêm túc theo cách đã thống nhất từ trước. Chẳng hạn, tạm dừng quyền sử dụng điện thoại tự do trong vài ngày, để trẻ hiểu rằng sự tự do đi kèm với việc giữ lời và tuân thủ quy tắc.

Khi mọi quy định đều được đặt ra công khai, trẻ không cần mất công tìm cách đối phó với cha mẹ. Sau khoảng 30 phút sử dụng điện thoại, trẻ có thể thoải mái cất đi và quay lại bàn học.

2. Ngày có điểm thi không tốt, chỉ cần nghỉ ngơi bình yên

Quy tắc lạ thứ hai là dù kết quả thi có tệ đến đâu, tối hôm công bố điểm, gia đình tuyệt đối không truy hỏi điểm số hay thứ hạng. Cha mẹ giữ bình tĩnh, đợi đến ngày hôm sau mới cùng con xem lại bài thi.

Nhiều phụ huynh vừa nhìn thấy bảng điểm đã không kiềm chế được, lập tức đặt bài kiểm tra lên bàn rồi hỏi dồn từng câu. Nhưng lúc đó, trẻ vừa trải qua cảm giác thất vọng khi nhận bài, đang buồn bã và dễ tổn thương lòng tự trọng.

Việc truy hỏi ngay trong tối hôm ấy không những khiến trẻ dựng lên sự phòng vệ mà còn khó giúp tìm ra những lỗ hổng kiến thức thực sự. Những cha mẹ biết cách giữ bình tĩnh sẽ chỉ nhận lấy cặp sách của con, chuẩn bị bữa cơm nóng và để trẻ nghỉ ngơi.

Một câu nói nhẹ nhàng như “Con vất vả rồi” cũng đủ để trẻ cảm thấy được an ủi, trước khi đi tắm nước nóng và ngủ một giấc, giải tỏa những căng thẳng đã tích tụ suốt ngày.

Đến hôm sau, khi tâm trạng đã ổn định hơn, cha mẹ mới ngồi xuống cùng con xem lại bài. Câu mở đầu không phải là trách móc, mà bình tĩnh hỏi con xem bài nào khiến con tiếc nhất.

Câu hỏi này giúp trẻ không phải vội tìm lý do để biện minh. Thay vào đó, trẻ tập trung nhìn lại bài làm, chủ động phát hiện những câu vốn biết làm nhưng bị mất điểm vì đọc đề thiếu kỹ, bất cẩn hoặc bỏ sót dữ kiện.

Những đứa trẻ sống trong gia đình có bầu không khí bình ổn, khi gặp vấn đề có thể cởi mở trao đổi thường có nhiều năng lượng hơn để suy nghĩ về những bài học khó, đồng thời cũng bình tĩnh hơn khi sửa lỗi sai.

3. Đã thống nhất giờ ngủ thì thực hiện đúng, rồi từng bước điều chỉnh

Quy tắc lạ thứ ba là giờ đi ngủ đã đặt ra thì không thay đổi tùy tiện, kể cả cuối tuần, thời gian chênh lệch cũng không quá 30 phút. Nhiều trẻ ngày thường thức đến 11 giờ đêm, cuối tuần lại ngủ đến tận trưa, khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Đến sáng thứ Hai, trẻ vẫn uể oải, ngồi trong lớp buồn ngủ, hiệu quả nghe giảng giảm sút.

Trong một gia đình có con học lớp 8 thuộc nhóm học sinh giỏi, tờ giấy ghi quy tắc gia đình được dán ngay trên cửa tủ lạnh, với 3 nội dung ngắn gọn:

Mỗi ngày sau bữa tối, được sử dụng điện thoại 30 phút ở phòng khách. Ngày công bố điểm thi chỉ nói một câu: “Con vất vả rồi”. Đúng 22 giờ tắt đèn đi ngủ.

Những quy tắc không có lời lẽ dài dòng nhưng loại bỏ được các vấn đề dễ gây mâu thuẫn nhất trong gia đình. Đặc biệt, đến 22 giờ, dù còn bao nhiêu bài tập nâng cao chưa hoàn thành, cả nhà vẫn tắt đèn đúng giờ. Điều này buộc trẻ phải cải thiện hiệu suất học tập vào ban ngày và sau bữa tối, thay vì kéo dài thời gian làm bài đến khuya.

Bài viết cũng kể về một bé gái sống gần đó thường làm sai các câu hỏi đọc hiểu tiếng Anh dạng tìm chi tiết. Em hay chọn đáp án dựa trên ấn tượng, không xác định chính xác thông tin trong bài và thường mắc bẫy ở các phương án gây nhiễu.

Sau đó, mẹ em tìm một giáo viên tiếng Anh trên nền tảng Mangguo Tongxue (芒果同学), nhờ giáo viên tổng hợp những lỗi sai cùng dạng từ các bài kiểm tra gần đây để cùng con phân tích từng câu.

Giáo viên phát hiện em liên tục mắc một lỗi chung, từ đó không tiếp tục luyện đề tràn lan mà tập trung rèn riêng kỹ năng này. Sau một thời gian, cô bé biết cách gạch chân từ khóa trong câu hỏi, tìm thông tin tương ứng trong bài đọc và so sánh, loại trừ các phương án gây nhiễu. Điểm bài kiểm tra trước kỳ thi giữa kỳ gần nhất của em tăng từ 75 lên 91.

Tuy nhiên, bài viết cũng nhấn mạnh rằng cha mẹ không nên thấy 3 quy tắc này hiệu quả rồi lập tức áp dụng tất cả cùng một lúc. Khi người lớn và trẻ chưa quen, gia đình có thể trở nên căng thẳng, chỉ duy trì được vài ngày rồi lại quay về nếp sinh hoạt cũ.

Điều quan trọng không phải là đặt ra thật nhiều quy tắc, mà là bắt đầu từ một việc phù hợp nhất với tình hình hiện tại của gia đình. Chẳng hạn, trong 2 tuần đầu, chỉ cần thống nhất không hỏi dồn điểm số vào ngày công bố kết quả, hoặc duy trì việc sử dụng điện thoại 30 phút sau bữa tối tại phòng khách.

Mỗi lần chỉ tập trung thực hiện một quy tắc, cả nhà cùng phối hợp. Khi đã duy trì ổn định khoảng 2 tuần, cảm thấy cách làm này thực sự hiệu quả và dễ chịu hơn, gia đình mới tiếp tục bổ sung quy tắc thứ hai.

Từng quy tắc nhỏ được thực hiện đều đặn sẽ dần trở thành nếp sinh hoạt, giúp bầu không khí gia đình thuận hòa hơn. Trẻ không phải mất quá nhiều tâm trí để đối phó với những xung đột ở nhà, nhờ đó có thể tập trung vào việc học.

Thay vì liên tục giám sát, thúc ép và lo lắng, cha mẹ có thể bắt đầu từ những quy tắc đơn giản, rõ ràng, cùng con thực hiện từng bước. Khi gia đình bớt căng thẳng, trẻ có thêm không gian để tự điều chỉnh và dành tâm trí cho việc học tập.

Mỗi lần con nhận bảng điểm hoặc không đạt kết quả như mong muốn, cha mẹ thường bắt đầu cuộc trò chuyện với con như thế nào? Đó cũng là điều đáng suy ngẫm trong hành trình đồng hành cùng con trưởng thành.