Khi cha mẹ biết tự sắp xếp tuổi già gọn gàng và chừa cho con cái một khoảng trời riêng, mỗi lần con trở về nhà sẽ là một niềm vui trọn vẹn thay vì cảm giác phải gồng mình hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, thế hệ trẻ ngày nay phải đối mặt với vô vàn áp lực từ tiền trả góp mua nhà, nuôi dạy con cái cho đến việc tích lũy dự phòng cho những rủi ro bất ngờ. Việc cha mẹ về già cần con cái đỡ đần là lẽ tự nhiên của đạo hiếu, tuy nhiên, có những khoản chi tiêu và yêu cầu nếu xét kỹ lại thực sự không cần thiết. Để giữ gìn hòa khí và sự gắn kết bền chặt trong gia đình, người lớn tuổi nên tránh đòi hỏi con cái ba điều sau đây.

1. Sĩ diện vượt quá khả năng chi trả của con cái

Không ít bậc phụ huynh luôn mang tâm lý con cái làm ăn bên ngoài khấm khá thì bản thân cũng không thể tỏ ra kém cạnh trước mặt họ hàng, làng xóm. Từ việc trang trí nhà cửa sao cho sang trọng, sắm sửa dịp lễ Tết sao cho "nở mày nở mặt", cho đến việc so bì xem con nhà người ta mua sắm gì để con mình không thua kém.

Có trường hợp như này: một cụ ông sống tiết kiệm từng đồng khi đi chợ, nhưng khi gioăng cửa sổ bị hỏng, thay vì tốn khoảng vài trăm nghìn để thợ sửa lại như mới, ông nhất quyết bắt con gái chi tiền triệu để thay toàn bộ cửa nhập khẩu chỉ vì sợ mất mặt khi họ hàng đến chơi. Người con gái dù đang gánh khoản nợ mua nhà và chi phí sinh hoạt gia đình hàng tháng vẫn phải cố gắng xoay xở để chiều lòng cha.

Ảnh minh họa

Sĩ diện thực chất là thứ phô bày cho người ngoài xem, nhưng người phải trả giá bằng mồ hôi công sức lại chính là con cái. Lời khen của người ngoài chỉ thoáng qua trong chốc lát, còn số tiền bỏ ra lại buộc người trẻ phải chắt bóp từng chút một từ ngân sách sinh hoạt vốn đã eo hẹp của gia đình nhỏ.

2. Thời gian "gọi là có mặt" bất kể lúc nào

Khi tuổi cao sức yếu, việc cha mẹ nhờ con cái hỗ trợ những việc nặng nhọc hay hỏng hóc trong nhà là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc con cái phải lập tức gác lại mọi công việc cá nhân để chạy về ngay khi cha mẹ vừa mở lời, đặc biệt là với những việc lặt vặt không khẩn cấp.

Nhiều người lớn tuổi có thói quen không lên kế hoạch trước. Hôm nay vòi nước rỉ, ngày mai tivi trục trặc, ngày kia lại muốn dời chậu cây ngoài ban công, mỗi lần như vậy đều gọi con cái chạy về ngay lập tức, bất chấp việc người con sống cách đó hàng chục cây số và mất hơn hai tiếng đồng hồ di chuyển cả đi lẫn về. Nếu những việc lặt vặt này được gom lại xử lý một lần vào dịp cuối tuần, gánh nặng thời gian sẽ giảm đi đáng kể. Việc liên tục yêu cầu con cái đáp ứng tức thì biến sự quan tâm thành những cuộc chạy đua mệt mỏi, làm đảo lộn nhịp sống và công việc của người trẻ.

3. Sự phục tùng tuyệt đối trong cuộc sống cá nhân

Nhiều bậc cha mẹ thường dùng kinh nghiệm sống trong quá khứ để áp đặt lên hiện tại của con cái, mong muốn con sống theo sự sắp đặt của mình mà quên mất rằng chúng đã trưởng thành, có gia đình riêng và đủ năng lực tự quyết định cuộc đời.

Điển hình là câu chuyện một người mẹ luôn ép con trai bỏ công việc và cuộc sống ổn định ở thành phố để chuyển về quê sinh sống, với suy nghĩ con cái ở gần thì tuổi già mới có chỗ dựa. Dù người con đã có kế hoạch nhà cửa và sự nghiệp rõ ràng, người mẹ vẫn không chấp nhận thực tế, liên tục lặp lại điệp khúc "tất cả là vì muốn tốt cho con" mỗi khi trò chuyện.

Sự quan tâm nếu đi quá giới hạn sẽ biến thành sự kiểm soát. Cha mẹ có quyền bày tỏ lo lắng và chia sẻ kinh nghiệm, nhưng không nên biến lời khuyên thành mệnh lệnh bắt buộc, càng không nên quy chụp con cái là bất hiếu chỉ vì chúng không đi theo con đường mình vạch sẵn.

Chi phí cho sĩ diện tiêu tốn tiền bạc, sự "gọi là có mặt" bào mòn thời gian, còn đòi hỏi sự phục tùng lại tước đi quyền tự chủ cuộc đời của con cái. Những yêu cầu này ban đầu có thể nhỏ nhặt, nhưng tích tụ lâu ngày sẽ trở thành gánh nặng vô hình, làm rạn nứt tình cảm gia đình.

Ngược lại, những bậc cha mẹ thấu hiểu thường chọn cách sống chủ động và chừng mực hơn: đồ đạc hỏng hóc sẽ ưu tiên sửa chữa trước khi thay mới; khi thực sự cần giúp đỡ sẽ báo trước để con cái sắp xếp thời gian; và luôn tôn trọng, lắng nghe lựa chọn nơi ở cũng như cách tổ chức cuộc sống của con.

Tất nhiên, khi cha mẹ ốm đau hay gặp biến cố thực sự, con cái chắc chắn phải có trách nhiệm phụng dưỡng và chăm sóc. Nhưng nhu cầu thiết yếu của tuổi già hoàn toàn khác với những đòi hỏi phát sinh từ sự sĩ diện, thói quen hay ham muốn kiểm soát. Khi cha mẹ biết tự sắp xếp tuổi già gọn gàng và chừa cho con cái một khoảng trời riêng, mỗi lần con trở về nhà sẽ là một niềm vui trọn vẹn thay vì cảm giác phải gồng mình hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề.