Nhìn kỹ thì mèo ú có cổ hay không, câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ.

Doraemon có tai không? Không, vì đã bị chuột gặm mất. Có ngón tay không? Cũng không, chỉ có hai bàn tay tròn vo. Vậy còn cổ thì sao? Câu hỏi tưởng vu vơ này lại khiến không ít người xem phải ngẫm nghĩ. Bởi suốt hơn nửa thế kỷ, chú mèo máy màu xanh đến từ thế kỷ 22 trong bộ truyện tranh nổi tiếng nhất nước Nhật đã quen thuộc với bao thế hệ trẻ em, vậy mà hình dáng của mèo ú vẫn còn những chi tiết chưa mấy ai để ý.

Cái đầu tròn của Doraemon gần như gắn liền với thân hình mũm mĩm

Nhìn qua thì đúng là Doraemon chẳng có cổ. Cái đầu tròn to gắn liền với thân hình mũm mĩm, giữa hai phần không có đoạn nào thon lại như cổ người. Nhóm bạn của Nobita thì khác, ai cũng có cổ rõ ràng. Ngay cả Mii-chan, cô mèo hàng xóm mà Doraemon thầm thương, cũng có một chiếc cổ đúng kiểu loài mèo.

Lý do đầu tiên có lẽ nằm ở chuyện thẩm mỹ. Đầu của Doraemon vốn đã rất to, nếu vẽ thêm cổ thì cái cổ ấy phải to cỡ nào mới đỡ nổi. Một chiếc cổ to bè không hợp với vẻ ngoài đáng yêu của mèo ú, lược bỏ đi lại trông gọn gàng hơn. Ngoài đời cũng có không ít người đầu to, người tròn trịa mà gần như chẳng thấy cổ đâu, Jaian trong truyện là ví dụ rõ nhất. Doraemon lại nổi tiếng với biệt danh mèo ú, nên thiếu cổ cũng chẳng có gì khó hiểu.

Cổ của Jaian thực ra cũng chẳng mấy rõ ràng

Chưa kể thân hình Doraemon vốn đã có nhiều điểm khác người. Chân mèo ú ngắn đến mức gần như phần dưới bụng toàn là chân, chẳng biết đâu là eo. Vì chuyện chân ngắn mà Doraemon cũng từng không ít lần tủi thân.

Thế nhưng nói Doraemon không có cổ thì lại chưa hẳn đúng. Hãy nhìn xuống ngay dưới cái đầu tròn, nơi có chiếc vòng đỏ đeo chiếc chuông vàng nhỏ. Vị trí đeo vòng ấy chính là cổ của Doraemon. Chiếc chuông còn nổi tiếng đến mức trong tiếng Trung, Doraemon từng được gọi là Tiểu Đinh Đang, tạm hiểu là "chú leng keng nhỏ", gợi tiếng chuông kêu mỗi khi mèo ú di chuyển. Phải thừa nhận rằng cái cổ ấy vừa ngắn vừa to, ngắn đến mức gần như có thể bỏ qua, nhưng nó vẫn có thật.

Bằng chứng thú vị nhất nằm ở Dorami, em gái của Doraemon. Là mèo máy cùng dòng, Dorami có thân hình gần như giống hệt anh trai. Trong một câu chuyện trên phiên bản hoạt hình, thế kỷ 22 bị một robot mang dáng dấp ma cà rồng quấy phá. Giống như ma cà rồng trong truyền thuyết châu Âu, nó lây virus cho các robot khác bằng cách cắn vào cổ.

Dorami có thân hình giống hệt anh trai, kể cả chiếc cổ ngắn đến mức khó nhận ra

Dorami bị con robot ấy bắt được. Cô bé hoảng hốt hét toáng lên và vùng vẫy. Nhưng đúng lúc định cắn, con robot bỗng khựng lại vì phát hiện ra Dorami... không có cổ. Nghe vậy, Dorami vốn rất chăm chút vẻ ngoài lập tức nổi giận, chỉ vào chỗ đeo chiếc vòng đỏ và bảo con robot thật bất lịch sự, cổ chẳng phải ở đây sao. Thế là Dorami bị nhiễm virus thật. Cảnh phim vừa buồn cười, vừa cho thấy dòng mèo máy này đúng là có cổ, chỉ là quá ngắn mà thôi.

Sau tất cả, có thể kết luận rằng Doraemon có cổ, chỉ là cái cổ ấy ngắn đến mức bị lẫn vào giữa đầu và thân. Và cũng có thể khẳng định luôn là dù có cổ hay không thì Doraemon vẫn đáng yêu nhất!