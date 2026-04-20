TP.HCM: Bánh flan và canh bắp cải khiến 266 học sinh tiểu học ngộ độc

Chiều 20/4, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP HCM công bố kết luận như trên về sự cố y tế xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây vào ngày 7/4.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác theo Quyết định số 265/QĐ-SATTP ngày 09/4/2026 phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân phường Bình Quới để điều tra, xử lý vụ việc theo quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế để đảm bảo tính khoa học và đúng quy định của pháp luật.

Sau quá trình điều tra theo quy trình của Bộ Y tế quy định, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: “Vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 07/4/2026 là vụ ngộ độc thực phẩm”, cụ thể:

Bệnh nhi ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: VnExpress

Có tổng cộng 740 người ăn, trong đó có 266 người có triệu chứng bị ngộ độc. Trong số này có 190 người phải vào bệnh viện điều trị và may mắn không có trường hợp nào tử vong.

Bữa ăn gây ra sự cố là bữa bán trú ngày 7/4 trùng với mốc thời gian xuất hiện các triệu chứng ngộ độc hàng loạt ở học sinh vào ngày hôm sau. Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các món ăn đều bị nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt được xác định là những thực phẩm có nguy cơ cao nhất.

Tác nhân gây bệnh chính là vi khuẩn Salmonella infection, ngoài ra còn phát hiện thêm E. coli và tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) trong chuỗi thực phẩm.

Nguồn thức ăn nhiễm khuẩn này xuất phát từ Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước. Đây là đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho nhà trường.

Ngày 17/4, Sở An toàn thực phẩm yêu cầu những trường học đang dùng suất ăn của công ty trên phải tìm đơn vị thay thế để không làm gián đoạn bữa ăn của học sinh. Đồng thời, nhà trường cần phối hợp với hội phụ huynh và chuyên gia an toàn thực phẩm để giám sát chặt chẽ chất lượng bữa ăn mỗi ngày.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, nấu chín kỹ, không ăn đồ sống. Rửa tay, vệ sinh dụng cụ chế biến; tách riêng thực phẩm sống - chín; ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản, hâm nóng đúng cách.

Khi có triệu chứng sau ăn như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, cần nghỉ ngơi, bù nước bằng oresol pha đúng hướng dẫn, không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Trường hợp nặng như sốt cao trên 39 độ C, tiêu chảy nhiều, phân có máu, mất nước hoặc lơ mơ, mệt lả cần đến cơ sở y tế ngay.

Trước đó vào ngày 8/4, nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Qưới Tây bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu sau khi ăn bán trú tại trường. Số ca mắc tăng nhanh trong những ngày sau, có thời điểm ghi nhận gần 200 trường hợp phải nhập viện và theo dõi tại nhiều cơ sở y tế.

Kết quả xét nghiệm trước đó cũng đã phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm, củng cố nhận định về nguyên nhân gây bệnh.