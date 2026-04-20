Lời khuyên cho các gia đình hay ăn cơm nguội

“Ăn cơm nguội rất tốt cho sức khỏe” là đúng hay sai?

Một số ý kiến cho rằng cơm nguội tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều tinh bột kháng. Tuy nhiên, nhận định này cần được hiểu đúng.

Tinh bột kháng là một dạng carbohydrate không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi xuống ruột già, nơi nó được lên men và trở thành “thức ăn” cho vi khuẩn có lợi. Nhờ đó, nó hoạt động tương tự chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cung cấp ít năng lượng hơn so với tinh bột thông thường. Tinh bột kháng có thể tìm thấy tự nhiên trong các thực phẩm như đậu, chuối xanh, yến mạch và một số loại thực phẩm giàu tinh bột khác.

Tuy vậy, hiện chưa có nhiều bằng chứng khoa học khẳng định rằng cơm sau khi để nguội sẽ tạo ra lượng tinh bột kháng đủ lớn để mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Vì thế, không thể nói cơm nguội là “rất tốt” như một số quan điểm lan truyền.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột kháng cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ như đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc buồn nôn.

Thực tế, cơm nguội không phải là thực phẩm “thần kỳ”. Bạn có thể ăn nếu bảo quản an toàn, nhưng không nên kỳ vọng quá mức vào lợi ích sức khỏe và cũng không nên lạm dụng.

Cơm nguội để qua ngày có nên ăn?

Nhiều người vì tiếc đồ ăn nên thường giữ lại cơm thừa để dùng cho bữa sau, thậm chí để trong tủ lạnh đến hôm sau mới ăn. Tuy nhiên, việc này cần thực hiện đúng cách để đảm bảo an toàn.

Thông thường, cơm sau khi nấu nếu để ở nhiệt độ phòng có thể giữ được trong khoảng 24 giờ mà chưa bị ôi thiu. Sau thời gian này, vi khuẩn và côn trùng dễ xâm nhập, khiến cơm biến chất, có mùi chua hoặc thiu.

Nếu bảo quản trong tủ lạnh, thời gian sử dụng có thể kéo dài hơn, nhưng tốt nhất vẫn nên ăn trong vòng 24 giờ. Dù chưa hỏng, cơm để lâu cũng sẽ giảm giá trị dinh dưỡng.

Về lo ngại gây ung thư, hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc ăn cơm nguội bảo quản trong tủ lạnh dẫn đến ung thư. Thực tế, cơm hỏng chủ yếu do vi sinh vật phát triển, và nếu ăn phải có thể gây ngộ độc hoặc rối loạn tiêu hóa.

Để đảm bảo sức khỏe, nên nấu lượng cơm vừa đủ cho mỗi bữa, hạn chế để lại. Nếu cần sử dụng lại cơm nguội, không nên hâm nóng quá nhiều lần vì sẽ làm giảm chất dinh dưỡng. Tốt nhất chỉ nên hâm lại tối đa 1–2 lần.

Khi hâm cơm, có thể thêm một chút nước rồi đun lại bằng nồi cơm điện hoặc dùng lò vi sóng (đậy hờ để giữ ẩm), giúp cơm mềm và nóng đều hơn. Nếu cơm có dấu hiệu bất thường như mùi chua, màu sắc thay đổi, nên bỏ ngay để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Mẹo nấu cơm dẻo thơm, không bị khô ai cũng nên biết

Để có một nồi cơm ngon, dẻo và chín đều, ngoài việc chọn gạo tốt, bạn cũng cần chú ý đến một số yếu tố quan trọng trong quá trình nấu.

Canh đúng tỷ lệ nước và gạo

Tỷ lệ nước đóng vai trò quyết định đến độ dẻo của cơm. Với gạo tẻ thông thường, bạn có thể áp dụng tỷ lệ khoảng 1 phần gạo : 1,5 phần nước. Tuy nhiên, mỗi loại gạo sẽ có đặc tính khác nhau nên lượng nước có thể điều chỉnh linh hoạt. Riêng gạo nếp thường cần nhiều nước hơn để đạt độ dẻo mong muốn. Nếu dùng nồi cơm điện, nên tham khảo hướng dẫn đi kèm để có tỷ lệ phù hợp nhất.

Ưu tiên dùng nước ấm

Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là sử dụng nước ấm khi nấu cơm. Nước ấm giúp hạt gạo hấp thụ nước nhanh hơn, từ đó rút ngắn thời gian nấu và giúp cơm chín đều, mềm hơn so với khi dùng nước lạnh.

Chọn nồi cơm điện chất lượng

Thiết bị nấu cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cơm. Nồi cơm điện tốt sẽ giúp phân bổ nhiệt đều, hạn chế tình trạng cơm bị sống, khô hoặc cháy ở đáy nồi, đồng thời giữ ấm cơm lâu hơn mà không làm mất đi độ mềm.

Có thể ngâm gạo trước khi nấu

Đối với những loại gạo cứng hoặc giàu chất xơ, việc ngâm trước khi nấu khoảng 20–30 phút sẽ giúp hạt gạo nở đều và mềm hơn. Riêng với gạo nếp, nên ngâm ít nhất 1 giờ để đạt độ dẻo tối ưu. Nếu bỏ qua bước này, cơm có thể dễ bị khô và không chín đều.

(Tổng hợp)