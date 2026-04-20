Vợ ung thư dạ dày, 4 năm sau chồng cũng mắc, bác sĩ nói: Thủ phạm không phải gen, không phải số phận, mà là cái tủ lạnh trong nhà

Ông Dương (78 tuổi, tên đã thay đổi) vừa được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày kèm xuất huyết tiêu hóa và nhiều bệnh nền phức tạp. Điều đáng chú ý là người vợ của ông cũng đã được chẩn đoán ung thư dạ dày từ bốn năm trước.

Tình trạng bệnh của ông Dương được các bác sĩ mô tả là "phức tạp đến mức hiếm gặp": Ung thư dạ dày kèm xuất huyết tiêu hóa, sỏi đoạn dưới ống mật chủ, sỏi túi mật, suy thận, tiểu đường type 2, và nguy hiểm hơn là tình trạng nhịp tim chậm xoang kèm ngừng tim - tim có thể đập chậm hoặc ngừng đột ngột bất cứ lúc nào. Với tuổi 78 cộng thêm hàng loạt bệnh nền, nguy cơ phẫu thuật tăng vọt, như thể "phẫu thuật có thể cũng là lựa chọn nguy hiểm".

Trước thách thức này, GS. Lý Bình - Đại sứ sức khỏe báo Sức khỏe Phúc Kiến, thuộc khoa Ngoại dạ dày Bệnh viện Hiệp Hòa trực thuộc Đại học Y Phúc Kiến (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) - cùng đội ngũ của ông đã nhanh chóng kích hoạt mô hình điều trị đa chuyên khoa (MDT): Chặng đầu loại bỏ chính xác các viên sỏi trong ống mật chủ, dọn đường cho ca phẫu thuật ung thư dạ dày tiếp theo. Ba ngày sau, bác sĩ đặt máy tạo nhịp tim tạm thời cho ông Dương, tạo thành "lá chắn sự sống" vững chắc cho quá trình gây mê và phẫu thuật. Chặng cuối mới là tiến hành phẫu thuật nội soi ổ bụng, vừa cắt bỏ chính xác khối u dạ dày, vừa cắt túi mật chứa đầy sỏi - hạn chế tối đa tổn thương cho cơ thể người bệnh cao tuổi.

Sau phẫu thuật, ông Dương hồi phục thuận lợi và đã được xuất viện đoàn tụ cùng gia đình.

"Ung thư vợ chồng" không lây: Hãy cảnh giác những nguy cơ tiềm ẩn trong gia đình

Đây không phải lần đầu tiên đội ngũ GS. Lý Bình đồng hành cùng gia đình này. Bốn năm trước, vợ ông Dương cũng được chẩn đoán ung thư dạ dày. Sau khi tìm hiểu khắp nơi, gia đình tìm đến GS. Lý Bình. Qua đánh giá đa chuyên khoa, bà cũng được phẫu thuật nội soi cắt bỏ ung thư dạ dày, hồi phục tốt và duy trì tái khám đều đặn đến nay.

Hai vợ chồng lần lượt mắc cùng một loại ung thư trong vòng bốn năm - hiện tượng này trong y học được gọi là "ung thư vợ chồng". Nhiều người nghe đến "ung thư vợ chồng" liền lo lắng rằng "ung thư có lây không" - thực ra đây là một hiểu lầm phổ biến.

GS. Lý Bình khẳng định rõ: "Ung thư vợ chồng" không phải do ung thư lây từ người này sang người kia, mà vì vợ chồng sống chung lâu dài, cùng tiếp xúc với những yếu tố nguy cơ giống nhau, dẫn đến lần lượt mắc cùng một loại hoặc cùng hệ thống ung thư.

Ông Dương và vợ có một thói quen mà rất nhiều gia đình cũng mắc phải là hai ông bà rất tiết kiệm, cơm thừa canh cặn không nỡ bỏ, thường để dành ăn hai ba ngày, rau củ quả mua về dù đã hỏng một phần cũng chỉ cắt bỏ chỗ hư, phần còn lại vẫn dùng tiếp. Những thói quen tưởng chừng tiết kiệm này thực ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe.

4 yếu tố nguy cơ cao gây "ung thư vợ chồng" ở dạ dày

Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng, GS. Lý Bình tổng kết bốn nguyên nhân chính:

1. Thói quen ăn uống chung: Đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu vợ chồng cùng ăn nhiều đồ mặn, đồ muối chua, đồ hun khói, hoặc ăn uống không điều độ, thường xuyên ăn đồ thừa, nguy cơ ung thư dạ dày của cả hai sẽ tăng đáng kể.

2. Lây nhiễm chéo vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) : Đây là một trong những "thủ phạm" được xác nhận gây ung thư dạ dày, có thể lây truyền qua ăn chung, dùng chung bát đũa. Nếu cả hai vợ chồng cùng nhiễm loại vi khuẩn này, nguy cơ ung thư sẽ nhân đôi.

3. Môi trường sống và trạng thái tinh thần tương đồng: Cùng sống trong một môi trường, chịu áp lực giống nhau, thói quen sinh hoạt giống nhau, thậm chí cùng hút thuốc, uống rượu. Tất cả đều trở thành "kích thích mãn tính" âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe theo thời gian.

4. Yếu tố di truyền cộng hưởng: Nếu trong gia đình có tiền sử di truyền ung thư dạ dày, cộng thêm lối sống không lành mạnh của cả hai vợ chồng, nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng cao hơn nữa.

Chuyên gia cũng đặc biệt nhắc nhở: Khi trong gia đình có một người (đặc biệt là vợ hoặc chồng) được chẩn đoán ung thư dạ dày, người còn lại và những người thân trực hệ đều thuộc nhóm "nguy cơ cao" - cần chủ động đi nội soi dạ dày sàng lọc càng sớm càng tốt.