Tống Uy Long tức giận khi bị đeo bám ở sân bay

Theo các video được chia sẻ trên mạng, khi Tống Uy Long xuất hiện tại sân bay Chiang Mai (Thái Lan) nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng vây quanh. Khi đó nam diễn viên đang trên đường chuẩn bị trở về nước sau chuyến nghỉ dưỡng riêng với bạn bè nên không có trợ lý, bảo vệ đi cùng. Mặc dù Tống Uy Long đeo kính đen, khẩu trang và mặc áo khoác kín mít nhưng người hâm mộ vẫn nhận ra do chiều cao vượt trội của anh.

Không khí tại khu vực này trở nên ồn ào khi nhiều điện thoại liên tục giơ lên để ghi hình. Trong lúc di chuyển giữa đám đông, một số người tiếp cận ở khoảng cách rất gần, thậm chí xảy ra những va chạm cơ thể. Trước tình huống này, Tống Uy Long quay lại và nói với người phía sau: "Đừng chạm vào tôi được không?". Dù nam diễn viên tỏ ra bình tĩnh nhưng phản ứng của anh cho thấy sự khó chịu vì bị đeo bám, quay chụp lén mà không có sự đồng ý.

Tống Uy Long ngụy trang rất kỹ nhưng vẫn bị nhận ra. (Ảnh Weibo)

Không lâu sau khi sự việc lan rộng, công ty của Tống Uy Long đã phát đi thông cáo chính thức, lên án mạnh mẽ hành vi theo dõi và bám đuôi của các khán giả hâm mộ quá khích. Theo tuyên bố này, trong thời gian ở sân bay, nam diễn viên đã bị một số người chờ đợi, bám theo và quay chụp trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lịch trình cá nhân cũng như trật tự tại khu vực công cộng. Sự việc không chỉ khiến nghệ sĩ gặp khó khăn trong di chuyển mà còn gây phiền toái cho những hành khách khác, thậm chí tiềm ẩn rủi ro về an toàn.

Phía nam diễn viên kêu gọi người hâm mộ theo đuổi thần tượng một cách văn minh và lý trí. (Ảnh Weibo)

Đáng chú ý, phía công ty quản lý cho biết đây không phải lần đầu Tống Uy Long gặp phải tình trạng tương tự. Trước đó, đơn vị này từng nhiều lần đưa ra cảnh báo, thậm chí trình báo với cơ quan chức năng về các hành vi theo dõi trái phép. Dù vậy, tình trạng vẫn tiếp diễn khi một số cá nhân thu thập và lan truyền lịch trình chưa công bố của nghệ sĩ thông qua các kênh không chính thức. Trước diễn biến ngày càng phức tạp, công ty của anh đã khởi động quy trình thu thập chứng cứ và sẽ tiến hành các bước pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ.

Sự việc của Tống Uy Long làm dấy lên cuộc tranh luận giữa sự hâm mộ và hành vi xâm phạm đời tư. (Ảnh Weibo)

Trong nhiều năm qua, các nghệ sĩ châu Á thường xuyên phải đối mặt với tình trạng người hâm mộ bám theo đến tận nhà riêng, khách sạn, thậm chí lên cùng chuyến bay để quay chụp. Không ít trường hợp đã gây ra sự cố an ninh nghiêm trọng.



Các chuyên gia truyền thông cho rằng văn hóa hâm mộ trong thời đại mạng xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Khi thông tin được lan truyền tức thời, lịch trình của người nổi tiếng rất dễ bị rò rỉ và trở thành "mục tiêu săn đuổi". Tuy nhiên, sự phát triển của văn hóa thần tượng cũng đặt ra yêu cầu mới về ý thức và trách nhiệm của cộng đồng người hâm mộ.