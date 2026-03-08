Hoa hậu Hoàn vũ cãi tay đôi với khán giả

Ngày 6/3, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch tham gia Hội nghị MX '26 tại Đại học Harvard với tư cách diễn giả. Tại đây, cô đã có bài thuyết trình nói về hành trình đăng quang và những hoạt động của mình trong những tháng qua.

Trong lúc giao lưu với các sinh viên, Fatima bất ngờ nhận được câu hỏi: "Tại sao cô lại quyết định giữ một giải thưởng không được trao cho cô một cách công bằng?".

Fatima Bosch gây tranh cãi khi cãi tay đôi với fan.

Thay vì né tránh, Fatima đã đáp trả câu hỏi bằng thái độ gay gắt: "Để trả lời câu hỏi của bạn, người muốn gây chú ý. Tôi không biết bạn có làm việc cho cuộc thi Miss Universe không? Nhưng ngày mà chúng ta hiểu rằng, khi một người phụ nữ nỗ lực mở ra cánh cửa cho người khác, tất cả chúng ta sẽ cùng tiến bộ với tư cách là một cộng đồng. Và ngày đó xã hội sẽ thay đổi. Và chính vì những người như bạn mà những người khác sẽ bị thụt lùi lại".

Cô nói thêm: “Tôi sẽ không từ bỏ danh hiệu vì tôi đã nỗ lực để có được vương miện đó, và đó là lý do tại sao tôi chiến thắng. Tôi nghĩ trong 4 tháng qua, tôi đã chứng minh rằng tôi đã làm được những điều chưa từng có trong lịch sử".

Phần thuyết trình của Fatima Bosch đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Thay vì đánh giá cao sự thẳng thắn của Fatima Bosch, nhiều khán giả lại chế giễu cô.

Khán giả cho rằng câu trả lời của Fatima Bosch thể hiện thái độ khó chịu, mất bình tĩnh. Đây cũng không phải lần đầu người đẹp nổi cáu khi nhận được những câu hỏi khó từ khán giả và truyền thông.

Trong chuyến công tác tại Mỹ hồi tháng 12/2025, Fatima Bosch đã có cuộc phỏng vấn với kênh Telemundo . Trong cuộc trò chuyện, Fatima liên tục được hai MC hỏi về những tin đồn xung quanh chuyện cô mua giải và bố cô có quan hệ làm ăn với doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước những câu hỏi khó, Fatima tỏ ra mất bình tĩnh, khó chịu và liên tục nhăn mặt. Một lúc sau, cô bỏ về giữa chừng và tuyên bố không trả lời phỏng vấn với kênh Telemundo nữa.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Telemundo , Fatima được hỏi liệu có khi nào nghĩ đến việc từ bỏ danh hiệu hay chưa. Fatima trả lời: "Tất nhiên là không vì tôi xứng đáng với vương miện. Mọi người nói nhiều rồi nhưng tôi nhắc lại lần rằng tôi đã nỗ lực như tất cả thí sinh khác. Chúng tôi vượt qua thử thách tại cuộc thi và tôi là người chiến thắng. Tại sao tôi phải từ bỏ điều mà tôi đã cố gắng và làm rất tốt?”.

Sự việc Fatima Bosch bỏ về giữa chừng khi đang phỏng vấn trên truyền hình gây tranh cãi. Ngay cả Lupita Jones - người được xem là người phụ nữ quyền lực đứng đằng sau thành công của giới hoa hậu ở Mexico - cũng công khai chê bai Fatima Bosch.

Bà Lupita nói: “Thành thật mà nói, Fatima Bosch không cư xử như một hoa hậu, và tôi buộc phải nói điều này dù biết rằng mọi phát ngôn của tôi thường bị hiểu sai. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, một nữ hoàng sắc đẹp không được phép bỏ ngang các buổi phỏng vấn với truyền thông".

Bà Lupita nói thêm rằng Fatima rất đẹp, có nét tự nhiên và cuốn hút, nhưng dường như cô chưa nhận ra rằng mình đã bước lên một vị thế hoàn toàn khác. "Cô ấy đã leo lên thêm ba bậc thang trong cuộc đời", bà nói.

"Cô ấy không còn là bông hoa đẹp nhất của Tabasco nữa, bây giờ cô ấy đã là Miss Universe. Fatima không thể xuất hiện và vui đùa như nữ hoàng lễ hội, mà cần phải trở thành một đại diện xứng đáng của đất nước Mexico trên trường quốc tế. Dù có bị chỉ trích khi nói ra điều này, tôi vẫn cho rằng đó là điều đúng đắn cần được nói", bà chia sẻ thêm.

Sau 4 tháng đăng quang, Fatima Bosch bận rộn với nhiều chuyến công tác trên khắp thế giới. Tuy nhiên, cô vẫn bị khán giả quay lưng. Nhiều người liên tục để lại những biểu tượng thể hiện sự mỉa mai trong những bài viết về Fatima Bosch trên trang chủ của Hoa hậu Hoàn vũ. Người đẹp được dự đoán có nhiệm kỳ sóng gió trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại Hoa hậu Hoàn vũ 2026.