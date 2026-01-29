Ngày 29/1, tờ KoreaBoo đưa tin showbiz Trung Quốc đang rần rần trước clip hẹn hò của nam thần xứ Đài Trần Hạo Sâm và người đẹp Lan Tây Nhã. Cặp đôi đã bị cánh săn ảnh "tóm gọn" khoảnh khắc bên nhau ngọt ngào, tình tứ như phim ngôn tình.

Theo đó, cả hai đã được trông thấy cùng nhau rời khỏi 1 khách sạn hạng sang để đến nhà hàng dùng bữa. Trên phố, cả hai không ngừng ôm ấp thân mật. Sau khi ăn xong bữa tối và về lại khách sạn, đôi trai tài - gái sắc này lại tiếp tục "phát cẩu lương" khi thoải mái khoác vai và nắm tay nhau ngọt xớt.

Paparazzi "tóm gọn" Trần Hạo Sâm và Lan Tây Nhã hẹn hò. Nguồn: Weibo.

Cặp đôi chẳng ngại ôm ấp, thể hiện tình cảm trên phố. Ảnh: Weibo.

Khoảnh khắc thân mật và cùng vào khách sạn nói trên được cho là bằng chứng hẹn hò chất lượng, khiến nhân vật chính không thể chối cãi. Hiện, Trần Hạo Sâm và Lan Tây Nhã vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ tình cảm của mình. Tuy nhiên, nhìn vào mức độ tình tứ của cặp sao, netizen chắc nịch showbiz Trung Quốc đã lại có thêm 1 couple "phim giả tình thật". Năm ngoái, cả hai từng hợp tác trong phim điện ảnh Khu Vườn Nơi Lối Rẽ Chia Nhánh.

Trần Hạo Sâm và Lan Tây Nhã là cặp sao phim giả tình thật mới của Cbiz. Ảnh: Weibo.

Trần Hạo Sâm sinh năm 1996, được mệnh danh là "Tiểu Kim Thành Vũ" vì sở hữu ngoại hình na ná tài tử hàng đầu. Tên tuổi anh được biết đến rộng rãi vào năm 2020 sau khi đóng vai chính và vào đề cử giải Kim Mã nhờ bộ phim đam mỹ Cái Tên Khắc Sâu Trong Tim Người. Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng qua các phim như Khó Dỗ Dành, Bong Bóng Màu Đỏ, Chân Tướng Sau Tội Lỗi, 1 Ngày Tháng 7, Không Thể Cùng Lúc Có Tất Cả...

Lan Tây Nhã sinh năm 1998, là nữ diễn viên trẻ tài năng và từng được đề cử Nữ phụ suất sắc nhất với phim Khi Hoa Núi Nở Rộ tại giải Bạch Ngọc Lan danh giá vào năm 2020. Cô còn góp mặt trong các phim Truy Phong Giả, Chấn Nhĩ Dục Lung, Hoa Hướng Dương...

Lan Tây Nhã và Trần Hạo Sâm đều có diễn xuất được đánh giá cao ở showbiz Hoa ngữ, từng vào đề cử nhiều giải thưởng danh giá ở lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, KoreaBoo