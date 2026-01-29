Hoàng My một mình nuôi con

Mong muốn toàn quyền chăm sóc con gái

Hoàng My chia tay bạn trai Việt kiều Áo.

Hoàng My và bạn trai doanh nhân hẹn hò từ năm 2022. Họ trải qua thời gian yêu xa trước khi Hoàng My sang Áo đoàn tụ với bạn trai tháng 2/2024. Thời điểm này, cô đã mang bầu 7 tháng. Á hậu sinh con gái Ayla vào tháng 4 cùng năm.

Chia sẻ về nguyên nhân dừng lại, Hoàng My nói cô và bạn trai phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cả hai đã nỗ lực hàn gắn nhưng không thành nên quyết định dừng lại.

Sau chia tay bạn trai, Hoàng My bày tỏ mong muốn toàn quyền chăm sóc con gái. Cô muốn bù đắp cho con cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc khi chuyện tình cảm đổ vỡ.

Hoàng My nói cô đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để giành quyền nuôi con. Cô đồng thời chuẩn bị về sức khỏe, tinh thần và tài chính nhằm xây dựng cuộc sống ổn định cho hai mẹ con.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp từng đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Nhiều năm nay cô không hoạt động showbiz, lui về đầu tư bất động sản. Với nền tảng kinh tế ổn định, Hoàng My tự tin lo cho con sau chia tay.

Không nuôi dạy con gái theo định kiến giới

Hiện Hoàng My một mình chăm sóc con gái gần hai tuổi tại Áo. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin về cách chăm sóc con gái và nhận được sự quan tâm của công chúng.

Hoàng My thể hiện rõ quan điểm nuôi con thông qua cách nói về giá trị sống, giáo dục và vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Hoàng My luôn đề cao sự tự chủ về tư duy và cảm xúc. Theo cô, con gái cần được nuôi dạy để biết tự đưa ra quyết định, không phụ thuộc vào người khác để xác định giá trị bản thân và hiểu rằng hạnh phúc không đến từ việc làm vừa lòng xã hội. Cô không hướng con đến hình mẫu ngoan ngoãn, hy sinh, mà mạnh mẽ, hiểu và biết mình muốn gì.

Hoàng My chia sẻ quan điểm gia đình là nơi an toàn để con được là chính mình. Theo cô, gia đình là một không gian không phán xét, nơi con gái có thể thất bại, tổn thương và học cách đứng lên. Với Hoàng My, cha mẹ không cần hoàn hảo, nhưng cần đồng hành và tôn trọng con như một cá thể độc lập.

Một trong những quan điểm nổi bật trong tư duy của Hoàng My là không nuôi dạy con gái theo định kiến giới. Cô cho rằng con gái không nhất thiết phải dịu dàng mọi lúc, không bị bó buộc trong vai trò phải lấy chồng, hy sinh. Cô nói con gái có quyền lựa chọn sự nghiệp, lối sống và cả việc có làm mẹ hay không. Hoàng My bày tỏ mong muốn con gái sống đúng với năng lực và ước mơ của mình, không sống vì kỳ vọng của người khác giống như thế hệ của cô.

Hành trình chữa lành

Sau những ngày rong chơi cùng con gái trong nhiều chuyến du lịch, Hoàng My cảm nhận thiên nhiên, con người và bé Ayla là những liều thuốc chữa lành cho cô.

Hồi tháng 3/2025, hai mẹ con Hoàng My dừng chân ở Hội An một tháng, tận hưởng nắng ấm và gió mát, ngắm nhìn đồng ruộng. Cô thuê những khách sạn gần đồng lúa, phố cổ và bãi biển để hai mẹ con có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Hoàng My không ngần ngại nói về những đổ vỡ bên trong của bản thân. Tuy nhiên, sau khi đối diện với chính mình và có con gái bên cạnh, cô đã từng bước chữa lành và tìm thấy mục đích sống.

Trong một bài viết trên trang cá nhân, Hoàng My chia sẻ: “Ở một mình, ta có thể giữ được sự tĩnh lặng, không ai chạm vào những góc tối bên trong. Nhưng khi dấn thân sâu vào đời sống, trong tình thân, tình yêu, hay vai trò làm mẹ, mọi bài học thật sự mới bắt đầu lộ diện”.

Cô cho rằng hãy để những con sóng bất an xảy ra, để mình biết cách quay về bờ. “Khi ta chấp nhận cả sự bất an, an yên sẽ tự tìm đến. Nó đến khi ta ngừng chống lại, khi ta để cuộc đời tự nhiên đi qua, và để chính mình được mềm mại lại trong từng va chạm”, người đẹp chia sẻ.

Sau những đổ vỡ, Hoàng My nhận ra: “Cuối cùng rồi ta cũng mỉm cười thôi, vì thật ra mọi thứ rồi cũng ổn. Cuộc đời chỉ là một sân chơi, nơi ta vừa học, vừa chơi, vừa yêu, vừa trưởng thành”.

Trong bài viết mới nhất sau khi chia tay bạn trai, Hoàng My đăng ảnh bên con gái, tự nhủ: “Con đường phía trước sẽ có em, có mẹ, và bình yên…”.