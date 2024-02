Á hậu Hoàng My mang thai con đầu lòng, dàn sao Việt đồng loạt chúc mừng

Ngày 3/2, Á hậu Hoàng My bất ngờ đăng ảnh tình cảm bên cạnh "nửa kia", còn có dòng chú thích ngắn gọn: "Papa". Động thái của người đẹp sinh năm 1988 khiến nhiều cư dân mạng cho rằng cô và bạn trai Việt kiều đã lên chức bố mẹ. Bên dưới bài đăng, không ít sao Việt đã để lại bình luận gửi lời chúc mừng đến Á hậu Hoàng My. Người mẫu Quỳnh Anh chia sẻ: "Chúc mừng cả nhà có bé rồng con nhé ạ", siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng bình luận ngắn gọn: "Rồng con". Người đẹp đã nhấn nút like, thả tim những bình luận có liên quan đến "em bé rồng", ngầm xác nhận đang mang thai con đầu lòng.

Được biết, Á hậu Hoàng My mang thai bằng phương pháp tự nhiên và đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Người đẹp sẽ tham khảo tư vấn của các bác sĩ tại châu Âu để quyết định phương pháp sinh thường hoặc sinh mổ.

Nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng đến Á hậu Hoàng My

Thời gian qua, Á hậu Hoàng My hiếm khi đăng ảnh lên MXH. Vào ngày 1/2, người đẹp khiến netizen bất ngờ khi khoe diện mạo với vòng 2 lùm lùm, rạng rỡ có mặt tại một sự kiện. Cô cho biết: "Thật lâu quá không xuất hiện ở chỗ đông người và đi trên đôi giày cao gót. Nhưng sự kiện vừa rồi đặc biệt quá nên mình không thể bỏ lỡ".

Á hậu Hoàng My lộ rõ vòng 2, vướng nghi vấn sắp sinh con đầu lòng

Vào dịp Valentine nằm 2023, Á hậu Hoàng My đăng ảnh chụp cùng bạn trai nhưng giấu mặt. Người đẹp thi thoảng vẫn khoe khoảnh khắc bên "nửa kia" nhưng chỉ để lộ bóng lưng. Cô chưa sẵn sàng để lộ danh tính và dung mạo người yêu. Trong một buổi chia sẻ với truyền thông, Hoàng My tiết lộ bạn trai Việt kiều hơn cô 2 tuổi, là người vừa gặp đã muốn cưới cô. Cả hai đều muốn kín đáo và riêng tư nên thống nhất không chia sẻ trên MXH.

Hoàng My chỉ để lộ bóng lưng bạn trai

Vũ Hoàng My sinh năm 1988, giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô vốn kín tiếng về đời tư và ít khi chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Sau nhiều năm sống ở Israel, Hoàng My về Việt Nam kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Hoàng My cũng là Á hậu Việt Nam duy nhất từng tham dự cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới là Miss World và Miss Universe. Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My yêu thích phim ảnh. Cô từng học làm phim tại New York Film Academy (Mỹ).

Những năm gần đây, Hoàng My ngồi ghế giám khảo của nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.