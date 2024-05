Á hậu Vbiz vừa sinh con gái tại Áo lần đầu lộ diện, vóc dáng mẹ bỉm gây chú ý

Cách đây ít tháng, Á hậu Hoàng My đã rời showbiz Việt để sang Mỹ dưỡng thai và sinh con gái đầu lòng. Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 chào đón nhóc tỳ tên Ayla vào giữa tháng 4/2024 tại Áo. Hoàng My cho biết đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả khi bắt đầu cuộc sống làm mẹ bỉm.

Đến mới đây, Á hậu Hoàng My lần đầu lộ diện trên mạng xã hội sau 1 tháng ở cữ chăm con. Có thể thấy nàng hậu đã lấy lại vóc dáng "thần tốc", trông xinh xắn và thon gọn hậu sinh nở. Đặc biệt, mẹ bỉm của Ayla còn gây ấn tượng khi tự tin khoe khuôn mặt 0% son phấn. Trong suốt thai kỳ đến khi tái xuất sau sinh, Hoàng My vẫn giữ vững phong độ nhan sắc.

Á hậu Hoàng My lần đầu lộ diện sau khi chào đón con gái đầu lòng, mẹ bỉm tự tin khoe lấy lại dáng nhanh chóng

Á hậu Hoàng My công khai dung mạo ái nữ Ayla khi bé 1 tháng tuổi

Trước đó, Hoàng My đã viết tâm thư tiết lộ từng đau đớn đến kiệt sức khi sinh con, vào giai đoạn chăm sóc bé thì trải qua những ngày mất ngủ, mệt mỏi "đầu bù tóc rối". Cụ thể, Á hậu Vbiz thổ lộ: "Khi sinh con rất đau, đau từng cơn không đau gì sánh bằng. Mở 10cm và những cơn rặn đến kiệt sức, những cơn rặn cuối cùng vừa rặn, vừa khóc, chỉ sợ con ngạt thở. Rồi hạnh phúc vỡ oà khi thấy con chào đời. Nhưng đó chỉ là bắt đầu của một cuộc chạy nước rút không biết bao giờ kết thúc.

Khi chăm con mệt đến kiệt quệ cùng với cái đau của vết may, máu và dịch chảy cả tháng, đứng ngồi đều rất đau, nhưng con khóc vẫn bế con đứng lên ngồi xuống liên tục. Bầu ngực nhói, rát, căng tức, rướm máu, uống viên giảm đau, bôi chút kem màu lành vết thương rồi vẫn cho con bú tiếp. Không bao giờ ngủ đủ, ăn vội ăn vàng nhét những thứ có thể vào bụng chỉ mong đủ sữa cho con bú. Khi con ngủ tranh thủ thu gom dọn dọn sữa, tả, quần áo, hấp bình sữa. Người thì lúc nào cũng lạnh, yếu ớt, muốn bệnh nhưng không cho phép mình bệnh vì ai chăm con, sợ lây cho con".

Á hậu Hoàng My mệt đến kiệt sức vì vết mổ đau, lại phải tự tay chăm con, dọn dẹp

Chồng của ủa Á hậu Hoàng My là Việt kiều, cô cho biết hiện tại chưa sẵn sàng công khai anh với công chúng. Người đẹp tiết lộ ông xã đã khiến cô thay đổi quan điểm về hôn nhân. Trước đó, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2010 từng muốn đi tu, không kết hôn nhưng bạn trai đã giúp cô thay đổi suy nghĩ. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hoàng My từng nói: "Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn làm tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo".

Á hậu Hoàng My tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên ông xã Việt kiều Áo

Á hậu Hoàng My sinh năm 1988, cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Hoàng My là người đẹp Việt hiếm hoi tham dự cả 2 đấu trường nhan sắc uy tín trên thế giới: Miss Universe (2011) và Miss World (2012). Năm 2022, Hoàng My ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cùng với H'Hen Niê, Hà Anh và Vũ Thu Phương. Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My còn yêu thích phim ảnh. Cô từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để du học tại New York Film Academy (Mỹ).

Hoàng My từng tham gia sự kiện khi đến Áo dưỡng thai