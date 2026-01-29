Rosé thừa nhận hẹn hò, dùng "chiêu độc" né paparazzi

Vào ngày 28/1, Rosé (BLACKPINK) đã tham gia podcast nổi tiếng Call Her Daddy. Bên cạnh những câu chuyện sự nghiệp, đóa hồng BLACKPINK còn thẳng thắn chia sẻ về chuyện hẹn hò - điều nhạy cảm ở Kpop. Những câu chuyện Rosé kể nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được netizen chia sẻ và bàn tán rần rần.

Theo đó, Rosé từng phải hóa trang thành... người già để đi hẹn hò với người yêu. "Em sợ bị phát hiện nên đã mua 1 bộ tóc giả ngắn màu đen, nghiên cứu cách ăn mặc của các cụ già rồi mặc đồ giống vậy để đến nhà anh ấy, vì bọn em không thể đi chỗ nào khác. Vài lần anh ấy cũng mặc như ông già đến nhà em" - nữ idol sinh năm 1997 kể. Ở nhà cô có nguyên 1 chỗ để treo quần áo người già để "ngụy trang", thậm chí bà của Rosé còn mặc áo khoác của cô.

Rosé phải hóa trang thành bà già để đến nhà bạn trai hẹn hò. Ảnh: X

Về chuyện công khai mối quan hệ, giọng ca chính BLACKPINK cho biết: "Em chưa từng có mối quan hệ công khai nào, và phần lớn là vì em muốn bảo vệ người mình yêu. Em cảm thấy đau lòng khi những người thân thiết với mình bị tấn công. Em ổn với việc xuất hiện trước công chúng, đó là công việc của em, nhưng em cảm thấy bất công khi người mình quan tâm bị lôi kéo vào chuyện này".

Thậm chí với lượng fan đông đảo trên toàn cầu hiện nay, Rosé vẫn cảm thấy chưa an toàn để công khai chuyện tình cảm: "Có lẽ trong tương lai, nếu em thực sự tin tưởng giới truyền thông sẽ bảo vệ mình thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng hiện tại, em nghĩ nhiều người hiểu cảm giác đó như thế nào".

Rosé chưa từng công khai bất kỳ bạn trai nào. Ảnh: X

Tuy nhiên, không phải lúc nào đường tình của Rosé cũng suôn sẻ. Nữ idol tiết lộ cô từng có mối quan hệ độc hại trong quá khứ, bị bạn trai cũ thao túng tâm lý. "Lúc ấy em còn trẻ, thiếu tự tin và yêu rất nhiều. Anh ta thường nói những câu kiểu như không muốn em xuất hiện cùng bạn bè anh ta, hoặc lúc nào cũng bận, và luôn biện minh rằng đó là vì công việc. Em đã tự thuyết phục bản thân rằng như vậy nghĩa là anh ta nghiêm túc và hết mình với sự nghiệp. Giờ nghĩ lại, em chỉ tự hỏi: Tại sao mình lại cần phải chấp nhận điều đó? Khi ấy anh ta rất tập trung vào công việc, còn em thì lại nghĩ trông cũng cuốn hút mà" - Rosé kể lại.

Cô nói thêm: "Sau này, em gặp những người nổi tiếng hơn anh ta rất nhiều, nhưng họ vẫn muốn làm những điều rất bình thường cùng em. Đó là lúc em chợt nhận ra em đã bị thao túng, bị khiến tin rằng mức độ hạn chế như vậy là điều bình thường".

Nữ idol từng bị thao túng tâm lý trong tình yêu. Ảnh: X