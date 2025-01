Á hậu Hoàng My khoe ảnh con gái trên trang cá nhân. Cô bé được mẹ cho mặc áo dài khi đi du xuân. Bé Ayla chào đời khỏe mạnh vào đầu tháng 4/2024 tại Áo, sau hành trình mang bầu nhiều vất vả của Hoàng My. Là người đam mê dịch chuyển và khám phá, á hậu Hoàng My cho con gái đầu lòng đi nhiều nơi dù mới vài tháng tuổi.