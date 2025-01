BTS cùng dàn sao Hàn chúc mừng năm mới

Trưa 28/1 (giờ Hàn Quốc, tức 29 Tết), Jin và J-Hope của BTS chia sẻ lời chúc mừng năm mới với người hâm mộ thông qua kênh YouTube chính thức của nhóm.

Trong video có tựa đề “Lời chúc mừng năm mới Âm lịch 2025”, hai nam thần tượng xuất hiện trong trang phục truyền thống Hàn Quốc, hanbok , và nói những lời nhắn chân thành đến Army (cộng đồng fan của BTS).

Jin và J-Hope đại diện BTS chúc mừng năm mới Army.

“Năm 2025, năm con rắn, đã đến. Cảm ơn tất cả mọi người làm việc chăm chỉ trong năm ngoái. Nhận được tình yêu từ Army, tôi đang cố gắng thể hiện những khía cạnh tốt hơn của bản thân trong năm nay. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ bên tôi”, Jin bắt đầu.

J-Hope tiếp lời: “Tôi hy vọng năm nay là năm mà mọi điều ước của các bạn đều thành hiện thực, Army. Điều ước đầu tiên của tôi là sức khỏe cho các bạn. Tôi hy vọng các bạn luôn khỏe mạnh. Thời gian này, tôi đang đếm từng ngày cho đến khi tôi có thể gặp các thành viên Army mà tôi đã lâu không gặp”.

Ngày 26/1, trên nền tảng Weverse, V cũng gửi đi thông điệp năm mới của mình: “Các bạn có tận hưởng kỳ nghỉ không? Tôi hy vọng các bạn có khoảng thời gian tuyệt vời trong kỳ nghỉ dài này. Tôi đã tập luyện rất nhiều trong quân đội, sẽ không còn lâu nữa. Tôi muốn sớm gặp lại các bạn”.

V đang trong quân ngũ vẫn tranh thủ gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ.

V nhập ngũ vào tháng 12/2023, phục vụ với tư cách thành viên Đơn vị lực lượng đặc biệt thuộc Quân đoàn cảnh sát quân sự, dưới sự chỉ huy của Quân đoàn lục quân số 2 tại Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Anh dự kiến xuất ngũ vào ngày 10/6.

Cũng trong ngày 28/1, nhiều nhóm nhạc Kpop chia sẻ lời chúc mừng năm mới trên mạng xã hội.

Nhóm nhạc nữ WJSN (Cosmic Girls) đăng lên mạng xã hội bức ảnh các cô gái cười rạng rỡ trong những bộ hanbok nhiều màu sắc, kèm lời nhắn: "Năm 2024 bận rộn trôi qua và Tết Nguyên đán 2025 đã đến. Chúng tôi mong muốn mọi người có một năm tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc, có một kỳ nghỉ vui vẻ và khỏe mạnh bên những người thân yêu. Gửi đến Ujung (tên fanclub chính thức), cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ chúng tôi".

Ra mắt vào năm 2016 với MoMoMo , WJSN kỷ niệm 9 năm thành lập vào năm nay. Trong gần một thập kỷ, nhóm củng cố sự hiện diện của mình với các bản hit như As You Wish , Unnatural và Save Me, Save You .

WJSN khoe sắc trong trang phục truyền thống Hàn Quốc.

Trong video có tựa đề “Lời chúc mừng Tết Nguyên đán 2025”, các chàng trai ENHYPEN hóa trang thành các học giả Khổng giáo và cầm đồ chơi rắn nhồi bông.

ENHYPEN mở đầu thông điệp: "Năm Rắn Xanh đã đến. Cùng với Heeseung, thành viên cầm tinh con Rắn tượng trưng cho trí tuệ và sự chữa lành, chúng tôi cảm thấy năm 2025 đã có một khởi đầu tuyệt vời".

Sau đó, các thành viên chia sẻ mong muốn của mình trong năm, bao gồm: "Hoàn thành chuyến lưu diễn một cách an toàn", "Tạo ra những kỷ niệm quý giá", "Thể hiện sự tận tâm với ENGENE (tên fandom) và gia đình" và "Biểu diễn thành công tại Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella Valley".

Thông điệp kết thúc bằng lời chúc: "Chúng tôi hy vọng mọi điều ước của các bạn thành hiện thực trong năm nay. Vào năm 2025, chúng tôi tiếp tục mang đến cho các bạn những hoạt động thú vị, vì vậy hãy chờ đón nhé".

ENHYPEN hóa thân thành các học giả Khổng giáo.

Ngày 25 và 26/1, ENHYPEN khép lại chuyến lưu diễn ENHYPEN World Tour Walk The Line In Japan với hai đêm cháy vé tại Kyocera Dome Osaka. Nhóm lập kỷ lục hoàn thành thành công chuyến lưu diễn vòng quanh ba thành phố của Nhật Bản trong thời gian ngắn nhất so với bất kỳ nhóm nhạc nam Kpop nào.

Tomorrow X Together (TXT) cũng có lời nhắn riêng đến fanclub MOA: "Năm Tỵ đến cùng với Tết Nguyên đán 2025. Chúng tôi hy vọng năm nay là năm mà tất cả ước mơ và mục tiêu của MOA đều trở thành hiện thực. Để đạt được mục tiêu, giữ gìn sức khỏe là chìa khóa. Chúng tôi hy vọng bạn có một năm tràn đầy sức sống và khỏe mạnh. Tết Nguyên đán cũng là thời điểm hoàn hảo để dành những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu, vì vậy chúng tôi chúc bạn một kỳ nghỉ vui vẻ và thư giãn. Chúng tôi đang có kế hoạch gặp gỡ các bạn với nhiều tiết mục biểu diễn và âm nhạc đa dạng hơn trong năm nay, vì vậy hãy đón chờ nhé".

Tomorrow X Together nhắn nhủ người hâm mộ giữ gìn sức khỏe trong năm mới.

7 thành viên của Billlie cũng chọn hanbok làm trang phục trong video chúc mừng năm mới người hâm mộ.

“Năm 2024 là một năm tràn ngập những kỷ niệm quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi được dành thời gian cho Belllie've (tên fandom) và mong muốn cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm vui vẻ hơn nữa vào năm 2025. Chúng tôi hy vọng các bạn thưởng thức những món ăn ngon cùng những người thân yêu và có một kỳ nghỉ ấm áp, vui vẻ. Với năng lượng của Rắn Xanh, chúng tôi chúc mọi người hạnh phúc và sức khỏe. Chúng tôi sẽ tiếp tục cổ vũ cho các bạn”, các cô gái nhắn nhủ.

Billlie tri ân người hâm mộ trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025.