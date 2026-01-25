Tôi tiết kiệm thêm được 2 triệu/ tuần mà chẳng mệt mỏi gì nhờ những thứ này

Tôi từng nghĩ mình không có vấn đề gì với tiền bạc. Lương không thấp, chi tiêu cũng không đến mức hoang phí, mỗi tháng chẳng mua món gì quá lớn. Thế nhưng lần nào nhìn lại tài khoản cũng có chung một cảm giác: tiền cứ hết rất nhanh, mà không nhớ đã tiêu vào đâu.

Cho đến khi tôi thử làm một việc khá đơn giản: không tìm cách kiếm thêm tiền ngay, mà xem lại những khoản chi hàng ngày. Kết quả là sau vài tuần, tôi nhận ra mình có thể tiết kiệm thêm khoảng 2 triệu mỗi tuần, chỉ bằng cách thay đổi vài thói quen rất nhỏ.

Ngưng chi tiền theo cảm xúc “hôm nay mình xứng đáng”

Trước đây, mỗi khi mệt hoặc có một ngày làm việc không suôn sẻ, tôi thường tự thưởng cho bản thân: một ly cà phê đắt hơn thường lệ, một bữa ăn ngon hơn, hoặc đơn giản là gọi xe công nghệ thay vì phương tiện rẻ hơn cho đỡ mệt.

Những khoản này không lớn, nhưng vấn đề là xảy ra quá thường xuyên. Tôi không cắt bỏ hoàn toàn, chỉ đặt ra giới hạn: mỗi tuần chỉ cho phép bản thân tiêu tiền theo cảm xúc một hoặc hai lần. Những ngày còn lại, tôi chọn phương án “đủ dùng”.

Chỉ riêng việc này đã giúp tôi giảm được khoảng 400-500 nghìn đồng mỗi tuần, mà không cảm thấy cuộc sống kém vui đi.

Không còn mua đồ linh tinh vì… tiện

Cửa hàng tiện lợi là nơi tôi từng tiêu rất nhiều tiền mà không nhận ra. Một chai nước, một gói snack, vài món nhỏ nhỏ - tất cả đều rẻ khi đứng riêng lẻ, nhưng cộng lại thì không hề nhỏ.

Tôi không ép mình phải tránh xa những nơi này, chỉ tập thói quen tự hỏi: mình có thật sự cần món này không, hay chỉ là đang rảnh tay và tiện thì mua? Nhờ vậy, tôi giảm được khá nhiều lần chi tiêu không cần thiết, tiết kiệm thêm khoảng 300-400 nghìn đồng mỗi tuần.

Rà soát lại những khoản chi “vô hình”

Những khoản khiến tôi bất ngờ nhất lại là những thứ gần như không để ý: phí gia hạn ứng dụng, gói dịch vụ đăng ký từ lâu nhưng ít dùng, các loại phí ngân hàng nhỏ lẻ.

Tôi không cắt hết, chỉ giữ lại những dịch vụ thực sự sử dụng thường xuyên. Sau khi làm việc này, mỗi tuần tôi dư ra khoảng 300 nghìn đồng, dù thói quen sinh hoạt gần như không thay đổi.

Ăn ngoài ít hơn một chút, không phải vì nghèo mà vì chủ động hơn

Tôi từng ăn ngoài rất nhiều, phần lớn không phải vì thích mà vì… lười nghĩ xem hôm nay ăn gì. Khi quá bận, việc gọi đồ hoặc ra ngoài ăn là lựa chọn nhanh nhất.

Sau đó, tôi thử nấu vài bữa đơn giản mỗi tuần, không cầu kỳ, không “meal prep” phức tạp. Chỉ cần trứng, rau, thịt cơ bản. Mỗi bữa như vậy tiết kiệm được khoảng 50-70 nghìn đồng. Tính ra, mỗi tuần tôi tiết kiệm thêm 400-500 nghìn đồng từ khoản này.

Không mua đồ chỉ vì nghĩ “sau này thế nào cũng dùng”

Một trong những lý do khiến tôi tiêu tiền nhiều hơn cần thiết là câu nói quen thuộc: “Thôi mua đi, sau này thế nào cũng cần.” Thực tế là rất nhiều món đồ trong số đó hoặc không bao giờ dùng tới, hoặc chỉ dùng một lần rồi quên.

Giờ đây, tôi chỉ mua khi chắc chắn sẽ dùng trong một hoặc hai tuần tới, hoặc khi không có món nào tương tự ở nhà. Trung bình, thói quen này giúp tôi bớt được khoảng 200-300 nghìn đồng mỗi tuần.

Cộng lại, con số không hề nhỏ

Không có khoản nào trong số này thật sự “đau”, nhưng khi cộng lại, tôi nhận ra mình đang tiết kiệm được gần 2 triệu đồng mỗi tuần. Điều quan trọng hơn là tôi không cảm thấy mình đang sống kham khổ hay thiếu thốn. Tôi không giàu lên nhờ những thay đổi này. Tôi chỉ bớt tự làm mình nghèo đi.

Nếu bạn cũng có cảm giác mình không tiêu gì lớn mà tiền vẫn cứ hết rất nhanh, rất có thể vấn đề không nằm ở mức lương, mà ở những thói quen chi tiêu nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.