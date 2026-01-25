VN-Index ngắt chuỗi tăng mạnh, nhà đầu tư lo khi “đu đỉnh" cổ phiếu vốn hóa lớn

Cuối tuần, VN-Index đang tạm dừng ở mức 1.870 điểm, giảm 8,34 điểm so với cuối tuần trước – đánh dấu tuần giảm đầu tiên kể từ đầu năm 2026 tới nay. VN-Index ngắt chuỗi tăng mạnh sau khi lập đỉnh vượt 1.900 điểm.

Áp lực chốt lời diễn ra ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn nhà nước – sau chuỗi đi lên mạnh mẽ nhờ hiệu ứng tích cực từ Nghị quyết 79/NQ-TW về phát triển kinh tế nhà nước. Một loạt nhóm ngành giảm điểm như dệt may, bảo hiểm, nhựa… Sức ép từ đà bán ròng của khối ngoại cũng khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Các nhà đầu tư nước ngoài bán tổng cộng hơn 3.100 tỉ đồng tuần qua, tập trung vào các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, VHM, VNM, VIC.

Trên các diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán, không ít nhà đầu tư vừa mua vào cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, CTG, SAB, PVD, PLX, GAS, VNM thì gặp ngay 2 phiên cuối tuần giảm rất mạnh.

Anh Tuấn Minh (ngụ TPHCM) cho biết môi giới trong nhóm tư vấn đầu tư của anh đồng loạt khuyến nghị mua vào cổ phiếu có vốn nhà nước để hưởng lợi từ Nghị quyết 79 như BID, VNM, SAB. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư vừa mua vào phiên giữa tuần, thì VN-Index điều chỉnh giảm trong 2 phiên cuối tuần.

"Không ít nhà đầu tư vừa mua vào đã lỗ ngay 5%-10%, chưa kể những người dùng margin (vốn vay). Cổ phiếu nhóm dầu khí còn giảm sàn hoặc gần sàn trong phiên cuối tuần. Tôi mua vào cổ phiếu ngân hàng – vốn được mệnh danh là cổ phiếu vua với kỳ vọng tăng dài hạn là BID, CTG, cũng bị lỗ ngay khi hàng vừa về tài khoản" – anh Minh than.

Nhiều nhà đầu tư mua vào cổ phiếu dòng ngân hàng, dầu khí... ngay vùng đỉnh, trước khi điều chỉnh vào các phiên cuối tuần qua.

Dù áp lực bán tháo chưa xảy ra và tín hiệu VN-Index đảo chiều giảm mạnh chưa được xác nhận, nhưng các chuyên gia dự báo thị trường có thể tiếp tục rung lắc mạnh trong tuần tới.

Ông Nguyễn Thái Học, Chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, cho rằng nhóm cổ phiếu từng đóng vai trò là điểm tựa chính của thị trường - các doanh nghiệp có vốn nhà nước đã không còn duy trì được sức mạnh như giai đoạn trước. Nhiều cổ phiếu có tỉ trọng sở hữu nhà nước lớn như nhóm dầu khí, ngân hàng và họ Viettel đồng loạt đảo chiều giảm mạnh trong các phiên cuối tuần.

"Việc nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có vốn nhà nước đảo chiều dù kết quả kinh doanh quý IV/2025 khá tích cực và dòng tiền luân chuyển sang các nhóm ngành khác như bất động sản và chứng khoán, cho thấy thị trường đang gặp khó trong việc tìm kiếm nhóm cổ phiếu đủ sức dẫn dắt đà tăng tiếp. Tuần tới, VN-Index khó tránh khỏi một nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Đây là giai đoạn cần thiết để thị trường tái cân bằng, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư quan sát và lựa chọn nhóm ngành mới có nền tảng cơ bản tốt, đặc biệt là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý IV/2025 tích cực" – ông Học nói.

Công ty chứng khoán CSI cũng dự báo không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ 1.800 - 1.810 điểm trong các tuần tới. Nhà đầu tư nên duy trì nắm giữ danh mục đã mua trước đó và hạn chế việc mua thêm trong các phiên kế tiếp. Trường hợp VN-Index có sự bứt phá, tăng điểm lên ngưỡng kháng cự 1.930 - 1.960 điểm trong các phiên tuần tới thì ưu tiên căn bán, giảm tỉ trọng cổ phiếu, thực hiện hóa lợi nhuận.

Nhìn dài hơn về chiến lược đầu tư trong năm 2026, các chuyên gia của VinaCapital cho rằng VN-Index hiện giao dịch ở mức định giá P/E dự phóng khoảng 13 lần, trong khi tăng trưởng lợi nhuận dự kiến đạt 18%. Các yếu tố hỗ trợ như triển vọng được FTSE nâng hạng trong năm nay sẽ tạo thêm cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO). Lúc này, chiến lược lựa chọn cổ phiếu từ dưới lên dựa trên phân tích chi tiết từng doanh nghiệp, sẽ là cách tiếp cận hiệu quả nhất tại Việt Nam - khi nhà đầu tư sẽ đối diện với nhiều yếu tố đặc thù của thị trường trong năm 2026.



