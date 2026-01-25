Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân giá vàng tăng cao

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo chuyển giao của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 10822/VPCP-QHĐP ngày 06/11/2025.

Trong kiến nghị, cử tri đề nghị Chính phủ cho biết nguyên nhân của việc tăng giá vàng, tăng giá bất động sản và các biện pháp nhằm chặn đứng đà tăng, ngoài các giải pháp Chính phủ đang triển khai như tránh đầu cơ, độc quyền, nhằm phản ánh đúng thực chất giá trị hàng hóa và ổn định đời sống người dân.

Trả lời nội dung này, NHNN cho biết, từ tháng 4/2025 đến nay, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng. Nguyên nhân được xác định là do căng thẳng địa chính trị, ngoại giao và xung đột vũ trang tại nhiều khu vực trên thế giới leo thang, như xung đột giữa Nga – Ukraine và tại khu vực Trung Đông. Theo đó, giá vàng miếng SJC trong nước cũng tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới.

NHNN cho rằng tại nhiều thời điểm, giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới do một số yếu tố. Cụ thể, giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh, kèm theo các dự báo cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp diễn, khiến người nắm giữ vàng hạn chế bán ra. Trong khi đó, các kênh đầu tư khác trong nước kém hấp dẫn, như thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, giá bất động sản ở mức cao, mặt bằng lãi suất huy động thấp, đã làm gia tăng tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng. Ngoài ra, Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất vàng, nguồn cung vàng chủ yếu từ nhập khẩu, trong khi nguồn cung vàng miếng nhập khẩu từ NHNN còn hạn chế do phải ưu tiên ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu khác.

Về các giải pháp đã và đang triển khai, NHNN cho biết thời gian qua đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế. Để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường, NHNN đã nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Theo NHNN, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về việc xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát, trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng. Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn, tăng tính cạnh tranh, minh bạch, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

NHNN cũng cho biết đã ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN ngày 09/10/2025 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. Bên cạnh đó, trên cơ sở phối hợp với các bộ, ngành, ngày 10/11/2025, NHNN đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc nghiên cứu, đề xuất thành lập Sở hoặc Sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.