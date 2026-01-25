Giá vàng tăng "sốc" hơn 11 triệu đồng/lượng, ngân hàng đồng loạt dự báo vượt xa cột mốc "không tưởng"

Giá vàng hôm nay 25/1: Thế giới tiến sát ngưỡng 5.000 USD, trong nước neo đỉnh

Thị trường kim loại quý vừa khép lại một tuần giao dịch đầy biến động với những cột mốc lịch sử chưa từng có. Trong khi giá vàng thế giới đang "áp sát" ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce, thì giá vàng trong nước cũng ghi nhận một tuần tăng trưởng bùng nổ, vượt xa mọi dự đoán trước đó.

Thế giới: "Cơn lốc" địa chính trị đẩy giá vàng áp sát 5.000 USD

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay dừng chân ở mức 4.989 USD/ounce , tăng mạnh 37 USD so với phiên trước đó.

Theo dữ liệu từ Trading Economics và Kitco News , động lực chính thúc đẩy đà tăng đến từ những bất ổn địa chính trị quanh vấn đề Greenland và những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos). Dù lo ngại về xung đột vũ lực đã được xoa dịu, nhưng vàng vẫn giữ vững vai trò là tài sản trú ẩn an toàn tuyệt đối khi các quỹ đầu tư lớn tại châu Âu bắt đầu tháo chạy khỏi trái phiếu Chính phủ Mỹ do lo ngại nợ công leo thang.

Trong tuần, giá vàng thế giới đã thực hiện một cú nhảy vọt ấn tượng:

Đầu tuần: Khởi động ở mức 4.654 USD/ounce .

Khởi động ở mức . Giữa tuần: Thiết lập các kỷ lục liên tiếp từ 4.837 USD lên 4.885 USD.

Thiết lập các kỷ lục liên tiếp từ 4.837 USD lên 4.885 USD. Cuối tuần: Vượt ngưỡng kháng cự 4.900 USD và chốt phiên sát mốc 5.000 USD.

Thị trường vàng trong nước: Một tuần tăng sốc hơn 11 triệu đồng/lượng

Đồng pha với đà tăng phi mã của thế giới, giá vàng trong nước ngày 25/01 ghi nhận mức kỷ lục mới tại tất cả các thương hiệu lớn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất chính là tổng mức tăng trưởng trong tuần qua.

Theo khảo sát, tại thời điểm sáng thứ Hai (19/01), giá vàng miếng SJC mới chỉ dao động quanh mốc 163 triệu đồng/lượng . Như vậy, chỉ sau 6 ngày giao dịch, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm khoảng 11,3 triệu đồng , một mức tăng trưởng theo tuần hiếm thấy trong lịch sử thị trường vàng Việt Nam.

Chi tiết giá vàng niêm yết tại các thương hiệu ngày 25/01:

Vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji và Công ty SJC đều ghi nhận mức giao dịch mua vào là 172,3 triệu đồng/lượng và bán ra là 174,3 triệu đồng/lượng , tăng đồng loạt 2,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với ngày hôm trước. Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, mức niêm yết cũng tương tự ở ngưỡng 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng tại Tập đoàn Phú Quý, giá mua vào thấp hơn một chút ở mức 171,5 triệu đồng/lượng , trong khi giá bán ra vẫn giữ đỉnh 174,3 triệu đồng/lượng , tạo ra khoảng cách chênh lệch mua - bán lên tới 2,8 triệu đồng.

Đối với dòng vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết tại 171,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại Doji, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 giao dịch ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng . So với phiên sáng qua, các loại vàng nhẫn đều tăng từ 1,8 đến 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh trong nhiều ngày qua, cán mốc 174,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra đối với vàng miếng SJC.

Dự báo giá vàng tuần tới: Ngưỡng 5.000 USD có bị phá vỡ?

Cuộc khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy sự lạc quan tuyệt đối từ giới chuyên gia. 12/15 nhà phân tích tại Phố Wall (chiếm 80%) tin rằng vàng sẽ chính thức vượt qua ngưỡng 5.000 USD/ounce ngay trong tuần tới.

Dù các nhà đầu tư nhỏ lẻ có phần thận trọng hơn do áp lực chốt lời sau một tuần tăng quá nóng, nhưng xu hướng chung vẫn là tăng giá.

Trước sức nóng của giá vàng, hàng loạt ngân hàng cũng nâng mức dự đoán cho kim loại quý này. Trong đó, Bank of America (BofA) đã đưa ra dự báo táo bạo nhất: Giá vàng có thể chạm mức 6.000 USD/ounce vào mùa xuân năm 2026. Chuyên gia Michael Hartnett của BofA dựa trên dữ liệu 4 chu kỳ tăng trưởng lịch sử (mức tăng trung bình 300% trong 43 tháng) để khẳng định dư địa tăng vẫn còn rất lớn.

Các "ông lớn" khác cũng không đứng ngoài cuộc đua: Goldman Sachs: Nâng dự báo cuối năm 2026 lên 5.400 USD/ounce (từ mức 4.900 USD trước đó), kỳ vọng vào sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân.

J.P. Morgan: Dự báo vàng sẽ đạt trung bình 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026 và có thể chạm 6.000 USD nếu chỉ cần 0,5% tài sản nước ngoài của Mỹ dịch chuyển sang vàng.

Citigroup & UBS: Đều kỳ vọng vàng sớm vượt 5.000 USD ngay trong quý I/2026, dù có cảnh báo về các đợt điều chỉnh kỹ thuật sau đó.﻿

Đối với giá vàng trong nước, theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu, từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 50%, còn giá vàng trong nước tăng khoảng 70%. "Hiếm có kênh đầu tư nào cho lợi nhuận 70% trong vòng 12 tháng như thị trường vàng", ông Hiếu nói.﻿

Vị chuyên gia dự báo, xác xuất giá vàng tăng tiếp khoảng 60% nếu các yếu tố hỗ trợ hiện nay được duy trì. Tuy nhiên cần lưu ý, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng, điều này tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư.﻿