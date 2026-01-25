“Thưởng Tết năm nay ĐƯỢC CÓ 20 triệu”

Tầm này chẳng chờ gì, chỉ chờ mỗi thưởng Tết. Đây là tâm trạng chung của không ít người lúc này, đặc biệt là dân văn phòng. Có người đã “tạm yên tâm” vì đã có thông báo về chính sách thưởng Tết, chỉ chờ đến ngày “ting ting” là xong; cũng có người đang thấp thỏm, chưa biết tình hình năm nay thế nào.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người dùng ẩn danh cũng trải lòng về tiền thưởng Tết.

Bài đăng hiện đang thu hút sự quan tâm, bình luận của không ít người (Ảnh chụp màn hình)

Một người thở dài: “Nếu như năm ngoái thì chắc mình được cỡ 13-14 triệu là cùng, năm nay khó khăn, giờ chưa thấy thông báo gì, chẳng biết thế nào nữa. 20 triệu thưởng Tết cũng có ít đâu mà dùng từ “được có 20 triệu” nhỉ?”.

Một người bày tỏ: “2 năm rồi mình không biết mùi vị thưởng Tết là gì. Cả vợ cả chồng đều làm tự do, được cái thoải mái thời gian, chủ động trong công việc nhưng không có thưởng, kể cũng buồn”.

Một người khác bình luận: “Chán lắm, giờ chỉ mong nhận đủ lương tháng 1 với 1/2 lương tháng 2 thôi, chứ chỗ mình chắc thưởng Tết không có hy vọng gì. Cũng chỉ chờ nhận nốt lương là nghỉ”.

Một gia đình khác lại tặc lưỡi: “Chồng mình được thưởng 15 triệu, mình được 20 triệu, tổng tiền thưởng Tết 2 vợ chồng là 35 triệu chưa tính tiền lương tháng 1. Mức này với nhà mình là thấp hơn mọi năm, nhưng cũng không dám kêu ca hay than thở gì vì hiểu tình hình năm nay cũng nhiều doanh nghiệp khó khăn lắm. Còn có thưởng là tốt rồi”.

Một người hiện đang là chủ doanh nghiệp nhỏ lại có góc nhìn khác: “Những năm trước đi làm công ăn lương, cũng đợi thưởng Tết, cũng than thở khi thưởng Tết ít hơn kỳ vọng. Giờ nghỉ văn phòng tự kinh doanh nhỏ mới thấm cái cảnh lo lương thưởng Tết cho nhân viên. Mình cố trả được 1 nửa lương tháng 2 với thưởng Tết thì 1 nửa tháng lương cho nhân viên, xong mới lo đến phần mình”.

Tựu trung lại, dù là nhân viên hay đang làm chủ, đa số đều đồng tình: Năm nay thưởng Tết dù ít dù nhiều, có thưởng đã là một niềm vui, cũng là sự nỗ lực không chỉ của riêng mình, mà của cả những người đang điều hành doanh nghiệp. Thế nên cũng không vì thưởng Tết giảm mà buồn hay chạnh lòng.

Tiêu thưởng Tết thế nào “cho đáng”?

Thưởng Tết cả năm có 1 lần, nhưng nếu dùng khoản tiền này để sắm Tết cho bằng hết, quả thực có phần lãng phí. Bởi suy cho cùng, thưởng Tết vốn không nằm trong danh sách chi tiêu hàng tháng. Nói như vậy không có nghĩa là “không được tiêu thưởng Tết”, mà chỉ đơn giản là tiêu sao cho tối ưu.

1. Chia thưởng Tết thành 3 phần ngay từ đầu để tránh tiêu theo cảm xúc

Cách tối ưu là ngay khi nhận tiền, hãy chia nó thành 3 phần rõ ràng: một phần để chi tiêu Tết, một phần để tiết kiệm hoặc đầu tư, và một phần dự phòng cho sau Tết. Khi đã chia như vậy, bạn sẽ không còn cảm giác “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”, mà mỗi đồng chi ra đều có giới hạn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Phần chi tiêu Tết giúp bạn thoải mái mua sắm, biếu quà, ăn uống mà không áy náy. Phần tiết kiệm hoặc đầu tư khiến khoản thưởng không biến mất sau vài tuần, mà tiếp tục “sống” cùng bạn trong năm mới. Phần dự phòng lại là chiếc phao cứu sinh cho những tháng đầu năm thường nhiều chi phí phát sinh. Việc chia tiền không làm bạn tiêu ít đi, mà giúp bạn tiêu có ý thức hơn, và đó chính là điểm mấu chốt của tối ưu.

2. Ưu tiên dùng thưởng Tết để “vá lỗ hổng” tài chính trước khi nghĩ đến hưởng thụ lớn

Thưởng Tết là cơ hội tốt để xử lý những vấn đề tài chính mà cả năm bạn cứ trì hoãn. Nếu đang có nợ thẻ tín dụng, vay tiêu dùng, hoặc những khoản trả góp khiến dòng tiền hàng tháng bị bóp nghẹt, thì dùng một phần thưởng Tết để giải quyết chúng là quyết định cực kỳ khôn ngoan.

Khi bước sang năm mới với ít áp lực nợ hơn, bạn sẽ có dư địa tài chính và tinh thần tốt hơn để làm ăn, tiết kiệm hoặc đầu tư. Tối ưu thưởng Tết không phải là tiêu sao cho “đã” nhất trong vài ngày, mà là làm sao để cả năm sau nhẹ gánh hơn. Hưởng thụ chỉ thật sự trọn vẹn khi bạn không phải lo lắng về những hóa đơn đang chờ ở phía trước.