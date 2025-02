Tôi khuyên bạn nên vứt ngay 6 món trong nhà để tránh "rước muộn phiền vào thân"

1. Cây hoa héo

Những chậu cây hoa héo tàn, nếu được để trong nhà, sẽ chỉ làm không gian thêm u ám. Khi hoa héo, lá cây co lại, chuyển sang màu vàng úa, rũ xuống, mất hết sức sống.

Những cây hoa khô héo như thế chỉ mang đến gánh nặng tiêu cực, chiếm dụng không gian vô ích và vô hình tạo ra cảm giác ảm đạm, khó chịu cho chúng ta.

Thay vì để chúng ảnh hưởng đến tâm trạng, tốt hơn hết là hãy sớm buông bỏ. Nếu bạn không còn ý định chăm sóc hoa nữa, đừng quên dọn sạch những chậu hoa trống, trả lại không gian thoáng đãng và tươi mới cho ngôi nhà.

2. Quần áo cũ

Những bộ quần áo cũ không còn được sử dụng, khi chất đống trong tủ không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến việc sắp xếp mỗi khi thay mùa trở nên cực kỳ bất tiện.

Vậy nên, khi bổ sung những món đồ mới cho tủ quần áo, đừng quên loại bỏ những bộ đồ không còn phù hợp. Chỉ khi dọn sạch những bộ quần áo cũ, tủ đồ của chúng ta mới có thể duy trì sự ngăn nắp và thoáng đãng.

3. Thiết bị điện tử cũ

Ít ai nhận ra rằng thiết bị điện gia dụng cũng có tuổi thọ nhất định. Theo thời gian, dây điện có thể bị lão hóa, các bộ phận bị mài mòn. Dù chúng vẫn hoạt động, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tiêu tốn năng lượng một cách không cần thiết.

Nếu nhà bạn vẫn còn những thiết bị điện cũ, hãy sớm cho chúng "nghỉ hưu" và thay thế bằng những món đồ mới để cải thiện an toàn, tiết kiệm điện năng, quan trọng nhất là mang lại sự thoải mái và hiệu quả cho ngôi nhà của bạn.

4. Sách cũ

Những cuốn sách cũ, nếu không còn đủ không gian để lưu trữ trong nhà, tốt nhất bạn nên sớm loại bỏ. Sách cũ theo thời gian sẽ ố vàng, bìa sách có thể rách tả tơi, giữ lại chúng không chỉ khiến không gian trở nên bừa bộn mà còn tạo điều kiện cho bụi bẩn tích tụ.

Thay vì để chúng chiếm diện tích, bạn có thể thanh lý hoặc bán lại cho những cửa hàng chuyên thu mua sách báo. Việc dọn sạch kệ sách cũ để nhường chỗ cho những cuốn sách mới không chỉ giúp không gian thêm gọn gàng mà còn mang đến cho tủ sách của bạn những kiến thức mới mẻ và hữu ích.

5. Bát đĩa vỡ

Trong văn hóa xưa, công việc ổn định thường được ví như "bát cơm sắt", biểu tượng cho sự vững vàng và bền bỉ. Vì vậy, khi bát đĩa trong nhà bị vỡ, đó không chỉ là dấu hiệu của sự thay đổi mà còn được xem là ẩn chứa những điềm báo không mấy tốt lành.

Xét về mặt an toàn, bát đĩa vỡ dễ tạo ra những vết nứt sắc bén, có thể gây ra tai nạn không đáng có. Do đó, việc thay thế bát đĩa cũ là điều cần thiết, không chỉ để bảo vệ an toàn cho gia đình mà còn mang lại sự tươi mới và may mắn.

6. Giày hỏng

Nếu trong tủ giày của bạn có những đôi giày đã hỏng, mũi tách keo, đế mòn đến mức không thể sử dụng, thì đã đến lúc bạn nên thanh lý chúng. Những đôi giày này không chỉ vô dụng mà còn chiếm không gian quý báu trong tủ.

Thay vì giữ lại, hãy loại bỏ chúng và trả lại cho tủ giày sự gọn gàng và thoáng đãng. Tạm biệt những món đồ cũ kỹ cũng chính là tạm biệt "năng lượng tiêu cực", từ đó tạo không gian cho những bước đi mới mẻ, nhẹ nhàng hơn.

Nguồn: Toutiao