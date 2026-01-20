Tôi đã thử 5 cách bảo quản khoai tây và phát hiện 1 mẹo cực đơn giản giúp khoai tươi lâu hơn hẳn

Khoai tây vốn nổi tiếng là loại thực phẩm “dai sức”, có thể bảo quản hàng tuần, thậm chí hàng tháng nếu để đúng cách. Nhưng “đúng cách” cụ thể là như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, tác giả bài gốc đã thử nghiệm 5 phương pháp bảo quản khoai tây phổ biến trong vòng 10 ngày, nhằm tìm ra cách giúp khoai giữ được độ tươi, chắc, không mọc mầm và không bị hỏng.

Điều kiện thử nghiệm cũng được nói rõ: nhà bếp vào mùa đông duy trì ở mức 13-16 độ C, vốn là khoảng nhiệt lý tưởng để bảo quản khoai tây. Nếu môi trường sống ấm hơn, kết quả có thể thay đổi.

Vì sao bảo quản khoai tây lại quan trọng?

Khoai tây không phải “đồ chết”. Củ khoai vẫn hô hấp, hấp thụ oxy, liên tục mất nước và tiêu hao tinh bột bên trong. Nếu bảo quản sai cách, nhiều vấn đề có thể xảy ra.

Ánh sáng là yếu tố nguy hiểm nhất. Khi tiếp xúc với ánh sáng, khoai tây sẽ sản sinh chất diệp lục khiến vỏ chuyển xanh, mọc mầm và đồng thời tạo ra solanine - một hợp chất có độc tính nhẹ, có thể gây buồn nôn, đau đầu, thậm chí ngộ độc nếu ăn nhiều.

Độ ẩm quá cao lại dễ dẫn đến nấm mốc và thối rữa. Khoai tây cần “thở”, chứ không phải bị bao kín trong môi trường ẩm. Nhiệt độ cũng rất quan trọng: quá ấm sẽ kích thích mọc mầm nhanh, còn quá lạnh như trong tủ lạnh sẽ làm tinh bột chuyển thành đường, ảnh hưởng rõ rệt đến mùi vị và kết cấu khi nấu.

Nếu bị thối hoặc mọc mầm, chúng có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe nếu vô tình ăn phải. Khi khoai tây tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ cao hoặc bảo quản sai cách, hàm lượng solanine và chaconine sẽ tăng lên. Đây là các glycoalkaloid tự nhiên có độc tính, tập trung nhiều ở phần mầm, vỏ xanh và các vùng khoai bị hư hỏng. Ăn phải khoai tây mọc mầm hoặc thối rữa có thể gây buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, đau đầu; trường hợp nặng còn có thể rối loạn thần kinh, tụt huyết áp và khó thở.

Khoai tây thối còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn và nấm mốc sinh độc tố, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền. Đáng lưu ý, solanine không bị phá hủy hoàn toàn khi nấu ở nhiệt độ thông thường, nên việc “cắt bỏ mầm rồi ăn tiếp” không phải lúc nào cũng an toàn. Việc lựa chọn, bảo quản đúng cách và loại bỏ khoai tây hư hỏng là biện pháp đơn giản nhưng quan trọng để tránh những rủi ro sức khỏe không đáng có.

Mục tiêu lý tưởng, theo tác giả, là một môi trường “vừa đủ”: mát, tối, khô ráo và có lưu thông không khí ở mức hợp lý.

5 cách bảo quản được đem ra thử nghiệm

Khoai tây được chia thành 5 nhóm:

- Để trong bát hở trên bàn bếp;

- Đựng trong giỏ mây;

- Giữ nguyên trong túi nhựa mua ở cửa hàng;

- Cho vào túi lưới;

- Đựng trong túi giấy nâu.

Mỗi ngày, khoai được kiểm tra xem có bị xanh vỏ, mọc mầm, mềm nhũn, nhăn vỏ, xuất hiện đốm đen hay nấm mốc không. Sau 10 ngày, mỗi nhóm được cắt đôi một củ để kiểm tra bên trong.

Kết quả gây bất ngờ

Túi nhựa là phương pháp kém hiệu quả nhất. Dù khoai chưa hỏng nặng sau 10 ngày, nhưng đã mềm hơn rõ rệt, bề mặt hơi ẩm và bắt đầu xuất hiện điểm mềm. Nguyên nhân chính là thiếu lưu thông không khí, khiến hơi ẩm bị giữ lại.

Khoai để trong bát hở và giỏ mây cho kết quả tương đối tốt: khoai vẫn cứng, không thối. Tuy nhiên, một số củ bắt đầu hơi xanh do tiếp xúc ánh sáng. Cách này chỉ phù hợp bảo quản ngắn hạn.

Túi lưới gần như hoàn hảo: khoai chắc, không mọc mầm, không ẩm mốc. Tuy nhiên, nếu đặt ở nơi có ánh sáng mạnh, nguy cơ xanh vỏ vẫn tồn tại.

Người chiến thắng cuối cùng lại là phương pháp đơn giản nhất: túi giấy . Khoai trong túi giấy giữ trạng thái tốt nhất: không xanh, không mọc mầm, không ẩm, độ cứng vượt trội. Túi giấy chặn ánh sáng hoàn toàn, cho phép không khí lưu thông và còn hút bớt độ ẩm dư thừa - điều mà túi nhựa không làm được. Khi cắt đôi, ruột khoai trắng sáng, săn chắc, gần như hoàn hảo.

Kết luận

Muốn khoai tây để được lâu, hãy bỏ túi nhựa và chọn túi giấy nâu. Đặt khoai ở nơi mát, tối, khoảng 13-16 độ C, tránh để gần hành tây hoặc chuối vì các loại này sinh khí làm khoai nhanh mọc mầm. Đặc biệt, không nên cất khoai trong tủ lạnh.

Không cần dụng cụ cầu kỳ, đôi khi giải pháp cũ kỹ lại chính là lựa chọn hiệu quả nhất.

Nguồn và ảnh: Allrecipes