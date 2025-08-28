Tôi đã dùng thứ nước nhờn nhụa từ đậu bắp để ngăn tóc rụng "như lá mùa thu", 3 tháng sau điều bất ngờ đến

Sau khi sinh bé thứ 2, điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là vóc dáng sồ sề hay những vết rạn da, mà chính là… tóc rụng như lá mùa thu. Mỗi sáng chải đầu, nắm tay toàn tóc. Đi tắm, tóc rụng thành búi, chắn đen lỗ thoát nước. Tôi soi gương, thấy đường ngôi tóc ngày một thưa, lộ cả da đầu. Chồng không nói, nhưng tôi biết anh cũng lo lắng.

Tôi từng thử nhiều loại dầu gội chống rụng tóc, cả serum dưỡng tóc đắt tiền, nhưng chỉ đỡ một chút rồi lại rụng. Mãi đến khi tình cờ đọc được một bài chia sẻ của một dược sĩ về công dụng của đậu bắp với mái tóc, tôi mới quyết định thử. Ai ngờ, thứ quả dân dã mà trước giờ tôi chỉ nghĩ để nấu canh chua, luộc chấm mắm tôm, lại chính là bí quyết ngăn rụng tóc, giúp tôi lấy lại mái tóc đen dài óng ả.

Vì sao đậu bắp giúp tóc chắc khỏe?

Theo Healthline và Webmd, đậu bắp chứa hàm lượng vitamin C, vitamin A, vitamin K cùng các chất chống oxy hóa dồi dào. Đặc biệt, phần nhầy nhụa trong quả đậu bắp chính là kho polysaccharides, có tác dụng dưỡng ẩm, làm mượt, phục hồi sợi tóc yếu gãy. Ngoài ra, folate và sắt trong đậu bắp giúp cải thiện tuần hoàn máu đến da đầu, từ đó nuôi dưỡng nang tóc, giảm rụng và kích thích tóc mọc mới.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đậu bắp giàu kẽm và biotin - 2 "vi chất vàng" mà mái tóc sau sinh thường thiếu hụt, khiến tóc dễ rụng hàng loạt. Nhờ đó, việc dùng mặt nạ tóc từ đậu bắp vừa an toàn, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp.

Công thức mặt nạ đậu bắp chống rụng tóc tôi đã áp dụng

Thú thật, lần đầu thử tôi cũng hơi ngại vì cảm giác nhầy nhụa, nhơn nhớt của đậu bắp. Nhưng chỉ sau 2 tuần, tôi thấy rõ tóc bớt rụng hẳn, trông tóc mượt và dễ chải hơn nên như được tiếp thêm gấp đôi động lực. Tôi đã áp dụng công thức này:

Nguyên liệu:

8-10 trái đậu bắp tươi (tùy độ dày tóc)

200-300ml nước sạch

1-2 thìa cà phê dầu dừa hoặc dầu ôliu (tùy chọn)

Máy xay sinh tố

Các bước thực hiện:

Rửa sạch đậu bắp: Ngâm với nước muối loãng 5–10 phút, rửa sạch để ráo.

Cắt nhỏ: Thái khúc khoảng 2–3cm.

Xay nhuyễn: Cho đậu bắp và nước vào máy xay, xay 1–2 phút đến khi hỗn hợp sệt nhờ chất nhầy tự nhiên. Nếu đặc quá, thêm nước từ từ.

Lọc (tùy chọn): Muốn mịn hơn thì lọc qua rây, còn tôi thường để nguyên để dưỡng chất nhiều hơn.

Thêm dầu: Cho 1–2 thìa dầu dừa để tăng dưỡng ẩm.

Thoa lên tóc: Làm ướt tóc, thoa từ chân đến ngọn, massage nhẹ.

Ủ tóc: Dùng mũ trùm hoặc khăn ấm quấn 20-30 phút.

Gội sạch: Xả bằng nước mát, gội với dầu gội dịu nhẹ 2 lần, không cần xả.

Tôi duy trì 2-3 lần/tuần. Sau một tháng, tóc tôi dày hơn, không còn rụng từng nắm, sợi tóc cũng đen và bóng hơn trước.

Cảm nhận sau khi kiên trì 3 tháng

Có những buổi sáng, tôi vuốt tóc mà chỉ thấy 1-2 sợi rụng, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Mái tóc óng ả giúp tôi tự tin hơn khi đi làm, khi đứng cạnh chồng ở chốn đông người. Bạn bè còn khen: "Đợt này tóc dày ghê, bí quyết gì thế? Thế này ai bảo đã sinh 2 con, từng bị rụng cả núi tóc nhỉ?". Tôi chỉ cười, "nhờ… đậu bắp thôi".

Điều quan trọng là cách này an toàn, rẻ tiền và dễ làm. Một mẻ đậu bắp chỉ tốn chưa đến 20 nghìn đồng, nhưng hiệu quả thì "đắt giá" hơn mọi loại mỹ phẩm tôi từng dùng.

Lời nhắn gửi đến phụ nữ sau sinh bị rụng tóc

Nếu bạn đang vật lộn với tình trạng rụng tóc sau sinh, hãy thử vài lần với mặt nạ đậu bắp chống rụng tóc. Không chỉ lành tính, đậu bắp còn bổ sung dưỡng chất tự nhiên nuôi tóc từ gốc đến ngọn. Kết hợp cùng chế độ ăn giàu rau xanh, uống đủ nước và ngủ nghỉ điều độ, mái tóc sẽ sớm trở lại dày, dài, đen óng và khỏe mạnh.

Tôi đã tìm lại chính mình qua từng sợi tóc mọc mới. Và tin tôi đi, bạn cũng có thể.

