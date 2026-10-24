Tóc khô xơ, chẻ ngọn? Hãy thử 3 phương pháp này – chúng hiệu quả hơn cả mặt nạ dưỡng tóc

Tóc khô xơ, chẻ ngọn có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân. Bên cạnh sản phẩm chăm sóc bên ngoài, bạn có thể chú ý 3 cách dưới đây.

Tóc là một phần tạo nên diện mạo nên được nhiều người quan tâm. Chất lượng mái tóc có ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình, nhưng cũng giống như làn da, tóc rất dễ bị tổn thương bởi thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Bụi bẩn và tia cực tím trong không khí đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của các xu hướng thời trang, ngày càng nhiều người chú trọng tạo kiểu cho mái tóc.

Việc uốn và nhuộm tóc thường xuyên có thể khiến tóc bị tổn thương ở một mức độ nhất định, dẫn đến tình trạng chẻ ngọn, khô xơ, rụng tóc và bạc màu.

Việc uốn và nhuộm tóc thường xuyên có thể khiến tóc bị tổn thương ở một mức độ nhất định.

Khi tóc bị hư tổn, điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến là tìm cách phục hồi. Phần lớn các phương pháp này sử dụng sản phẩm bôi ngoài như mặt nạ tóc. Tuy nhiên, nếu muốn mái tóc khỏe mạnh hơn, ngoài các sản phẩm chăm sóc bên ngoài, việc điều chỉnh từ bên trong cũng rất quan trọng.

Tóc đã bị hư tổn thường khó có thể phục hồi hoàn toàn về trạng thái khỏe mạnh ban đầu. Tuy vậy, thông qua các phương pháp chăm sóc từ bên trong, chất tóc có thể trở nên khỏe hơn và tình trạng hư tổn cũng có thể được cải thiện phần nào.

Nếu tóc khô xơ, chẻ ngọn, bạn có thể thử 3 cách dưới đây. Chúng được cho là có thể mang lại hiệu quả tốt hơn việc chỉ sử dụng mặt nạ tóc.

Bổ sung protein cho cơ thể

Protein là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể, và việc bổ sung protein cũng không quá khó. Trong cuộc sống hằng ngày, các loại thịt, trứng và sữa đều là những thực phẩm giàu protein.

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tóc, dù không phải ai cũng hiểu rõ điều này. Protein chiếm tỷ lệ rất cao trong thành phần của tóc, lên tới 90%. Điều đó cho thấy vai trò của protein đối với mái tóc.

Protein đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tóc.

Vì vậy, với những người muốn chăm sóc tóc, bước đầu tiên nên làm là bảo đảm cơ thể được cung cấp đủ protein. Chỉ khi hấp thụ đủ lượng protein cần thiết, cơ thể mới có thể cung cấp kịp thời các dưỡng chất mà tóc cần.

Chẳng hạn, việc ăn mè đen để dưỡng tóc mà nhiều người thường nhắc đến được cho là có liên quan đến hàm lượng protein dồi dào trong loại hạt này. Ngược lại, khi cơ thể thiếu protein, tình trạng rụng tóc có thể xảy ra. Vì vậy, mái tóc khỏe mạnh cần được nuôi dưỡng bằng protein.

Điều chỉnh sự cân bằng hormone

Việc chăm sóc tóc liên quan đến nhiều yếu tố, và tóc hư tổn cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Tác nhân gây tổn thương tóc rõ rệt và nhanh chóng nhất có lẽ là uốn, nhuộm. Bên cạnh đó, các vấn đề về nội tiết trong cơ thể cũng có thể ảnh hưởng đến mái tóc.

Khi hệ nội tiết mất cân bằng, hormone trong cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng tương ứng. Lúc ấy, nguy cơ rụng tóc có thể tăng lên đáng kể.

Vì vậy, xét từ góc độ chăm sóc tóc, điều chỉnh sự cân bằng hormone cũng là vấn đề đáng được chú ý. Nguyên nhân gây rối loạn bài tiết hormone phần lớn có liên quan đến thói quen sinh hoạt, chẳng hạn như thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu lành mạnh và duy trì lịch sinh hoạt không điều độ. Những thói quen này đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc.

Chú ý đến vai trò của tuần hoàn máu

Máu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tóc. Nếu quá trình tuần hoàn máu gặp vấn đề, chất lượng tóc có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Tuần hoàn máu kém sẽ cản trở việc vận chuyển các chất dinh dưỡng, khiến tóc không được cung cấp dưỡng chất kịp thời và dẫn đến tình trạng hư tổn.

Để cải thiện vấn đề này, bạn có thể thử massage da đầu. Phương pháp này có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ vận chuyển các chất dinh dưỡng đến tóc kịp thời.