Tóc dầu, dễ bết cũng hóa mềm mượt nhờ 4 bước chăm sóc này

Mái tóc dầu, dễ bết luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều cô gái, đặc biệt là những người sống trong môi trường nóng ẩm hoặc phải đội mũ bảo hiểm thường xuyên. San San - một blogger làm đẹp được nhiều người theo dõi - cũng từng rơi vào tình trạng tương tự: tóc nhanh đổ dầu, xẹp sát da đầu chỉ sau nửa ngày, phần đuôi lại khô xơ và thiếu sức sống. Sau nhiều năm thử qua đủ loại sản phẩm từ bình dân đến cao cấp, San San cuối cùng đã đúc kết được chu trình dưỡng tóc đúng 4 bước, vừa làm sạch da đầu hiệu quả, vừa giúp tóc tơi bồng và mềm mượt lâu dài.

Theo San San, chăm sóc tóc dầu không phải là gội càng nhiều càng tốt, mà quan trọng nhất là làm sạch đúng cách và dưỡng có chọn lọc. Khi da đầu được cân bằng, tóc sẽ tự nhiên bớt bết, vào nếp đẹp và trông khỏe khoắn hơn rõ rệt.

Bước 1: Gội đầu đúng cách - làm sạch nhưng không làm khô

San San ưu tiên những loại dầu gội có khả năng làm sạch tốt dầu thừa nhưng vẫn giữ được độ ẩm cần thiết cho tóc. Cô chọn L'Oréal Hyaluronic Acid Shampoo (chai tím) với kết cấu dạng gel thạch, tạo bọt vừa phải và mùi hoa lan chuông xanh dịu nhẹ. Trước khi thoa lên da đầu, San San luôn cho thêm một chút nước để tạo bọt trước, sau đó mới massage nhẹ nhàng. Cách làm này giúp dầu gội phân tán đều, giảm ma sát và hạn chế kích ứng da đầu. Sau khi gội, cảm giác sạch thoáng rất rõ nhưng tóc không hề bị khô rít, đặc biệt phần chân tóc tơi hơn, giữ được độ phồng tự nhiên suốt nhiều giờ.

Dầu gội nhẹ bồng mái tóc 72H Elseve HA Pure cho da đầu dầu hoặc Moist cho da đầu khô

Bước 2: Dùng dầu xả "cấp tốc" cho phần thân và đuôi tóc

Với mái tóc dầu, San San chỉ thoa dầu xả từ thân đến ngọn, tuyệt đối không bôi sát chân tóc. Sản phẩm cô tin dùng là Pantene 3 Minute Miracle Conditioner - đúng như tên gọi, hiệu quả thấy rất nhanh. Dù tóc có khô xơ hay rối, chỉ cần thoa một lớp mỏng, để khoảng 1-3 phút là tóc đã mềm mượt rõ rệt. San San cho biết ngay cả những hôm bận rộn, không đủ thời gian ủ đủ 3 phút thì tóc vẫn vào nếp tốt, không bị xù. Đây chính là "vị cứu tinh" cho những ngày lười chăm sóc tóc nhưng vẫn muốn tóc đẹp.

Dầu xả Pantene 3MM Conditioner Total Damage Care

Nơi mua: Pantene

Bước 3: Ủ tóc định kỳ để phục hồi sâu

Bên cạnh dầu xả hằng ngày, San San duy trì thói quen ủ tóc 1 lần/tuần để cải thiện độ ẩm và độ bóng. Cô sử dụng Shiseido Tsubaki Hair Mask (hũ đỏ) - một sản phẩm đã theo cô từ thời sinh viên. Vì là mặt nạ tóc, San San thường để trên tóc lâu hơn dầu xả, tập trung vào phần thân và ngọn. Sau khi ủ, tóc mềm, mượt và có độ "nước" rõ rệt. Dù mùi hương không phải quá xuất sắc, nhưng hiệu quả phục hồi khiến cô vẫn trung thành suốt nhiều năm.

Kem ủ tóc Fino Premium Touch Hair Conditioner

Nơi mua: Fino

Bước 4: Dưỡng tóc bằng tinh dầu khi tóc còn ẩm

Bước cuối cùng nhưng cũng là bước San San cho là "đắt giá" nhất chính là dưỡng tóc bằng tinh dầu. Cô chọn Kérastase Elixir Ultime Hair Oil (chai đen) với hương trà pha gỗ nhẹ nhàng, dễ chịu. Dù kết cấu khá đặc, tinh dầu thấm rất nhanh, không gây bết hay nặng tóc. Với mái tóc dài ngang lưng, San San chỉ dùng khoảng 2 pump, xoa đều trong lòng bàn tay rồi vuốt nhẹ lên tóc khi tóc còn hơi ẩm. Nhờ vậy, tóc được khóa ẩm tốt hơn, bề mặt bóng khỏe rõ rệt và đặc biệt là không bị dính tay hay nhờn rít.

Tinh dầu dưỡng giúp tóc bóng mượt & giảm chẻ ngọn Kérastase

Nơi mua: Kérastase

Những thói quen nhỏ giúp tóc dầu cải thiện rõ rệt

Ngoài 4 bước chính, San San còn duy trì một vài thói quen đơn giản nhưng hiệu quả. Trước khi gội, cô luôn chải tóc một lượt để tóc đỡ rối và hạn chế gãy rụng. Khi thoa dầu xả hoặc mặt nạ, cô chải nhẹ thêm vài lần để dưỡng chất phân bố đều hơn, sau đó mới xả sạch. Theo San San, chăm sóc tóc cũng giống như chăm da: càng nhẹ nhàng, tóc càng khỏe.

Sau một thời gian kiên trì áp dụng chu trình 4 bước này, mái tóc của San San đã thay đổi rõ rệt. Tóc sạch lâu hơn, ít bết dầu, phần chân tóc tơi phồng tự nhiên, trong khi thân và đuôi tóc vẫn mềm mượt, óng ả. Quan trọng nhất, cô không còn cảm giác "sợ gội đầu" vì lo tóc xẹp hay khô xơ như trước.

Câu chuyện của San San cho thấy, để có mái tóc đẹp không nhất thiết phải dùng quá nhiều sản phẩm hay chăm sóc cầu kỳ. Chỉ cần làm sạch đúng - dưỡng vừa đủ - duy trì đều đặn, bạn hoàn toàn có thể sở hữu mái tóc tơi bồng, sạch dầu và mềm mượt ngay tại nhà.