Xã hội ngày nay dù có hiện đại bao nhiêu, Tết Ta - Tết truyền thống, với người Việt vẫn là một điều vô cùng thiêng liêng. Tết có đơn giản chỉ là thời khắc khởi đầu một năm mới? Không. Với người Việt, Tết là khoảng thời gian chúng ta chậm lại một nhịp, nhìn lại hành trình cả một năm đã qua, để rồi sau đó, tiếp tục tiến tới phía trước với nhiều hy vọng, mong chờ mới.

Văn hoá Việt thấm đẫm triết lý phương Đông. Trong dòng chảy văn hoá ấy, quà Tết, văn hóa biếu tặng quà Tết với người Việt chưa từng chỉ là câu chuyện về giá trị vật chất. Cẩn trọng và dành nhiều tâm tư trước mỗi món quà trao đi, người Việt cũng gửi gắm những lời đôi khi vì một lý do nào đó không dễ thổ lộ. Có thể là sự tri ân, là những quan tâm ý nhị, là lời chúc an lành và mong cầu một năm mới đủ đầy. Quà Tết trong văn hoá Việt, vì thế, luôn mang trong mình sự tinh tế rất riêng, chứa đựng nhiều giá trị tinh thần sâu sắc.

Đếm ngược từng ngày tháng cuối của một năm 2025 với nhiều biến động, ai cũng mong Tết đến để được kết nối, gửi nhau những món quà, trao nhau những cái ôm chặt, những cái siết tay ấm áp, những cuộc chuyện trò thân tình cùng lời chúc chân thành cho một cái Tết Bính Ngọ 2026 tràn đầy năng lượng tích cực mới.

Bính Ngọ 2026 là năm của những chú ngựa vàng, biểu tượng của sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn, độc lập và bền bỉ. Trong văn hoá phương Đông, hình ảnh những chú ngựa gắn liền với lời chúc "Mã đáo thành công", "Bát mã truy phong". "Năm nay ‘mã đáo thành công’ nhé", lời chúc người Việt nói với nhau mỗi dịp đầu năm Ngọ mang theo mong ước về một năm mới bứt phá, cùng thẳng tiến về phía trước với tinh thần "chiến mã", đầy vững vàng, đầy phóng khoáng.

Những ngày cuối năm, xoay trong rất nhiều bộn bề của việc công, việc riêng, người Việt vẫn giữ nếp ngồi lại bên nhau. Dành thời gian nhâm nhi một ấm trà nóng, chia nhau vài viên kẹo ngọt, kể nhau nghe những câu chuyện của năm cũ, dù vội vã thôi, nhưng vẫn đong đầy thân thương. Và, khi năm mới gõ cửa, cũng vẫn là chén trà ấy, viên kẹo ấy, những câu chuyện được lật mở sang chương mới, đầy hy vọng và mong chờ.

Tết đến, trên bàn khách mỗi nhà không thể thiếu những khay kẹo bánh đủ loại, rực rỡ sắc màu. Khách đến chơi nhà, ta mời nhau chén trà ấm nóng, vừa cảm nhận vị trà chát nhẹ nơi đầu lưỡi, ngọt sâu thơm đậm ở hậu vị cùng vài chiếc kẹo ngọt ngào. Dung dị vậy thôi mà ngàn vạn câu chuyện dần mở ra!

Với nhiều người Việt, những viên kẹo Perfetti Van Melle như một "thành viên thường trực" trong khay bánh kẹo Tết. Những viên kẹo ấy như một người bạn thân thiết, miệt mài đồng hành trong miền ký ức của nhiều thế hệ người Việt.

Nếu kẹo cứng Caramel huyền thoại đã trở thành ký ức ngọt ngào của nhiều thế hệ, thì Tết năm nay Alpenliebe với thông điệp "yêu thương về nhà" tiếp tục viết thêm câu chuyện bằng hương vị mới: kẹo mềm Caramel & Milk đậm vị caramel, hoà quyện cùng vị sữa béo thơm dịu ngọt. Viên kẹo mềm mịn hơn, dễ thưởng thức hơn, trở thành cầu nối gắn kết cả gia đình từ trẻ nhỏ tới người lớn tuổi.

Tiếp nối thành công của vị kẹo đậm chất Việt Nam Alpenliebe xoài nhân muối ớt, Tết 2026, Alpenliebe ra mắt vị kẹo siêu "cuốn" mới: Alpenliebe Dưa hay Dứa với hương vị quen thuộc đậm vị muối ớt cay mặn. Vị kẹo Alpenliebe Dưa hay Dứa gợi cảm hứng về sự linh hoạt, dám thử thách và chinh phục các "chướng ngại vật" vị giác, biến hành trình thưởng thức thành một cuộc phiêu lưu, khơi gợi sự tò mò và can đảm khám phá như những "chiến mã" tinh nhuệ. Hương vị kẹo độc đáo như lời chúc cho một năm mới mạnh mẽ, quyết đoán, không ngại thay đổi cùng tinh thần đậm chất "ngựa" cho năm Bính Ngọ "mã đáo thành công".

Thật lạ, vẫn là những chiếc kẹo chúng ta ăn cùng nhau mỗi ngày nhưng chưa bao giờ thấy chán. Có lẽ, điều khiến những viên kẹo ấy luôn được yêu thích không chỉ nằm ở hương vị mà bởi hành trình dài dọc chiều ký ức, không ngừng nghỉ, liên tiếp cùng ta tạo nên nhiều ký ức mới.

Kẹo Perfetti Van Melle cũng vì thế, trở thành một món quà biếu được nhiều người lựa chọn mỗi dịp Tết đến. Mỗi set quà ngày Tết được Perfetti Van Melle thiết kế không đơn giản chỉ là một món quà biếu tặng, mà hơn thế, chứa đựng giá trị tinh thần, như một người bạn đồng hành đem lại may mắn và những kết nối yêu thương.

Mùa Tết 2026, mỗi loại kẹo Perfetti Van Melle đều mang cho mình một thông điệp riêng: Alpenliebe nhắn nhủ "Yêu thương về nhà", Chupa Chups là lời chúc "May mắn đầu năm", Mentos là tinh thần "Phấn khởi du xuân". Mỗi thông điệp đều khác nhau, nhưng tựu trung lại là gửi gắm hạnh phúc, yêu thương, may mắn và những điều tích cực mới đến cho mọi nhà.

Nổi bật trong bộ sưu tập quà Tết 2026 của Perfetti Van Melle là hộp quà Chupa Chups "Gieo Quẻ" đầu năm. Như một món quà đầy tâm ý khi bắt đúng tâm lý thích "xem quẻ đầu năm" trong văn hóa Việt. Mỗi hộp chứa 15 "thẻ" là những lời chúc may mắn, hanh thông, tài lộc mang theo "vía tốt lành" và là "bùa hộ mệnh", là nguồn cổ vũ tinh thần cho người thưởng thức cho một năm mới Bính Ngọ 2026. Đặc biệt, nếu may mắn, bạn còn có thể tìm thấy phiên bản ngựa đỏ "sít rịt" cùng lời chúc bí mật, tiếp thêm năng lượng cho một năm 2026 "phi nước đại", chào một năm mới với nhiều điều thú vị.

Sáng tạo, bất ngờ nhất là Hộp quà Hạnh phúc, vuông vức trong chiếc hộp hình chữ nhật như một quyển lịch với nhiều ô thú vị, mỗi ngày mở ra một ô như một nghi thức nhỏ đón chờ năm mới với nhiều điều bất ngờ ẩn chứa bên trong. Với thiết kế lật mở từng ô, hộp quà PVM tựa như từng chặng đường mà con Ngựa Bính Ngọ sẽ vượt qua, nhiều kiên trì, bền bỉ và đầy bất ngờ. 4 ngăn bên trong hộp quà lớn tượng trưng cho 4 thế hệ, mỗi ngăn mang một lời chúc độc đáo. Đặc biệt, Hộp quà Hạnh phúc còn được Perfetti Van Melle bắt trend "xé túi mù", mỗi lần xé kẹo thưởng thức là một lần "chọn bí" vị kẹo mình yêu thích đầy bất ngờ. Hơn cả những viên kẹo ngọt, hộp quà chứa đựng sự ngạc nhiên, mang theo hy vọng. Set quà như một hành trình khám phá những điều tốt lành của năm Bính Ngọ, vừa đủ sang trọng, lịch thiệp cho nhu cầu tầm trung. Dành tặng những người thân hộp quà Perfetti Van Melle Tết như lời chúc một năm mới với những bước tiến vững chắc, mỗi ngày đều khám phá ra một điều tốt lành, hướng tới thành công.

Hộp quà Sum vầy "vừa lạ vừa quen" hình lục giác, gợi nhớ hộp mứt Tết truyền thống, đánh thức ký ức, sự thân thuộc. Mỗi hộp gồm nhiều loại kẹo, đều là những vị kẹo "nhà nhà đều mê" được đặt cạnh nhau, như một lời nhắc nhớ về cội nguồn, về sự sum họp gia đình. Gia đình với người Việt là điểm tựa vững chắc cho chúng ta tự tin, mạnh mẽ bước vào những hành trình mới. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho phân khúc phổ thông, dễ dàng tiếp cận đại chúng. Hộp quà lục giác là sự trở về với cội nguồn, với những giá trị lâu bền xưa cũ, như điểm tựa vững chắc, "bàn đạp" của chú ngựa trước khi phi nước đại.

Không chỉ riêng tại Việt Nam, "vũ trụ" Perfetti Van Melle sở hữu nhiều thương hiệu kẹo được cả trẻ em và người lớn yêu thích trên toàn cầu. Với lịch sử 125 năm, Perfetti Van Melle trở thành một biểu tượng của niềm vui, ngọt ngào của biết bao thế hệ.

Từ thập niên 90, Perfetti Van Melle bắt đầu cuộc hành trình Chia sẻ Ngọt ngào ở đất nước hình chữ S xinh đẹp. Ngay từ những bước đi đầu tiên, những viên kẹo Perfetti Van Melle đã len lỏi vào đời sống và dần trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Buổi "ban đầu bỡ ngỡ", những viên kẹo Perfetti Van Melle đến Việt Nam, thổi một luồng gió mới vào thị trường bánh kẹo trong nước. Dần dà, bằng tất cả sự chân thành, Perfetti Van Melle lắng nghe và thấu hiểu văn hoá bản địa, từ đó, sáng tạo nên những vị kẹo riêng rất Việt Nam. Mỗi mùa Tết, những bộ quà Tết của Perfetti Van Melle luôn mang đậm tinh thần Việt, văn hoá Việt.

Những viên kẹo với tinh thần "Mãi Vui" của Perfetti Van Melle không phải chỉ là niềm vui ồn ào, mà còn cả những niềm vui giản dị, ấm áp của sum vầy gia đình, của những câu chuyện nhỏ bên bàn trà ngày Tết. Điều này dẫn lối cho thiết kế và hương vị của bộ sưu tập 2026.

Tết Bính Ngọ 2026, những hộp quà ngọt ngào từ Perfetti Van Melle tiếp tục giữ vai trò là cầu nối, là chất xúc tác gắn kết yêu thương trong mọi khoảnh khắc sum vầy, tụ họp, giúp những lời chúc được cất lên một cách tự nhiên, những khoảnh khắc sum vầy thêm trọn vẹn. Với Perfetti Van Melle, đây có lẽ chính là ý nghĩa sâu xa nhất của những món quà Tết người Việt thường trao. Hơn cả trao đi một món quà, ta mong kết nối. Hơn cả vị ngọt ngào huyền thoại của những viên kẹo Perfetti Van Melle là những miền ký ức đẹp, theo mỗi người mãi mãi về sau.