8 loại cây "rước" tài lộc, may mắn đến nhà vào năm 2026

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng căng thẳng, nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng cây cảnh trong nhà không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần điều hòa sinh khí, từ đó hỗ trợ tinh thần và cảm giác cân bằng của con người.

"Khi nói đến tài lộc, chúng ta không chỉ nói về tiền bạc mà còn là cảm giác đủ đầy, ổn định và có định hướng trong cuộc sống" , chuyên gia phong thủy Helen Ye Plehn chia sẻ trên Gardening Know How . Theo Phyllis Harbinger, chuyên gia phong thủy và nhà thiết kế nội thất, cây xanh giúp đưa sức sống vào những không gian dễ bị trì trệ. "Khi năng lượng trong nhà được cải thiện, con người thường cảm thấy dễ chịu hơn, tập trung tốt hơn và tinh thần ổn định hơn" , nữ chuyên gia cho hay.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc chăm sóc cây cảnh là một thói quen có lợi cho sức khỏe tinh thần. Quá trình quan sát cây phát triển, duy trì nhịp chăm sóc đều đặn giúp con người sống chậm lại, giảm căng thẳng và tạo cảm giác chủ động trong cuộc sống thường ngày.

8 loại cây "hút" tài lộc, may mắn vào năm 2026

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2026 nhấn mạnh tới sự bền vững và ổn định. Vì vậy, những loại cây có khả năng sinh trưởng tốt, hình dáng hài hòa thường được ưu tiên.

1. Cây kim ngân

Cây kim ngân

Cây kim ngân tượng trưng cho cơ hội và sự hanh thông. Thân cây đan bện thể hiện sự gắn kết, bền vững, trường thọ . "Phần thân bện phản ánh tính lâu dài và ổn định", chuyên gia phong thủy Anjie Cho chia sẻ trên Gardening Know How .

2. Cây ngọc bích

Cây ngọc bích

Với lá tròn, mọng nước, cây ngọc bích tượng trưng cho sự tích lũy của cải và sung túc bền vững. Chuyên gia Phyllis Harbinger cho rằng loại cây này phản ánh sự phát triển ổn định và sự minh bạch về tài chính.

3. Cây kim tiền

Cây kim tiền

Cây kim tiền là một trong những loại cây được yêu thích nhất năm 2026 nhờ vẻ ngoài mạnh mẽ. Khả năng thích nghi tốt trong điều kiện thiếu sáng khiến cây kim tiền được xem là biểu tượng của sự ổn định và khả năng tìm thấy vận may ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn.

4. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ

Với lá hình kiếm, cây lưỡi hổ có ý nghĩa bảo vệ. Trong phong thủy, sự bảo vệ được xem là một hình thức mang lại may mắn, vì nó giúp ngăn chặn tài lộc thất thoát ra khỏi nhà. Lá cây lưỡi hổ mọc thẳng được cho là giúp hạn chế năng lượng tiêu cực, từ đó mang lại cảm giác an toàn hơn cho không gian sống.

5. Trúc phát tài

Trúc phát tài

Trúc phát tài được biết đến với khả năng mang lại may mắn về tài lộc, tiền tài và thăng tiến trong sự nghiệp. Số lượng thân cây rất quan trọng: 5 thân cây tượng trưng cho sự giàu có và 3 thân cây tượng trưng cho hạnh phúc.

6. Cây cỏ gương

Cây cỏ gương

Với lá tròn như đồng xu, cây cỏ gương (hay còn gọi là cây đồng tiền Trung Quốc) tượng trưng cho sự thịnh vượng bền vững, sự phát triển tập trung, sự sung túc.

7. Lan hồ điệp

Lan hồ điệp

Theo chuyên gia Helen Ye Plehn, lan hồ điệp hỗ trợ sự cân bằng cảm xúc, đặc biệt trong những giai đoạn chuyển tiếp, giúp con người giữ được sự rõ ràng và ổn định tinh thần.

8. Lan ý

Lan ý

Lan ý đại diện cho sự hài hòa giữa các yếu tố. Chuyên gia Anjie Cho cho rằng loại cây này phù hợp với không gian cần sự yên tĩnh và tập trung.

Tài lộc bắt đầu từ sự cân bằng

Theo các chuyên gia, tài lộc bền vững luôn đi cùng sức khỏe tinh thần ổn định. Một ngôi nhà có cây xanh được chăm sóc tốt không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn giúp con người phục hồi năng lượng và sống chậm hơn giữa nhịp sống nhiều áp lực.

Nhìn từ góc độ sức khỏe, lựa chọn cây cảnh phù hợp trong năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn là cách đầu tư cho tinh thần và chất lượng sống lâu dài của mỗi gia đình.

