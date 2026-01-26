Dọn nhà ngày Tết mà không "toát mồ hôi hột": 5 món này cứu tôi một bàn tay

Tết đến, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch hơn ngày thường vài bậc. Lau sàn, rửa sân, cọ ban công, dọn từng ngóc ngách… nghĩ thôi đã thấy mệt. Trước đây, mỗi lần tổng vệ sinh là cả nhà phải chia ca, vừa làm vừa than. Nhưng năm nay thì khác. Tôi quyết định đổi chiến thuật: để công cụ làm thay sức người. Sau một vòng săn đồ trên Lazada, tôi rút ra 5 món thật sự dùng được, không phải mua về cho vui.

1. Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot N30 Pro Omni 2025 – Giao sàn nhà cho máy lo

Nếu phải chọn một món “gánh team”, thì chắc chắn là con robot này. Lực hút lên tới 10.000Pa, thuộc dạng mạnh trong phân khúc, nên bụi mịn, tóc rụng hay rác nhỏ đều xử lý gọn. Điểm tôi ưng nhất là trạm sạc OMNI: robot tự giặt giẻ, tự sấy, tự đổ rác, gần như không cần động tay.

Những ngày cận Tết, chỉ cần bật máy rồi đi làm việc khác, sàn nhà vẫn sạch đều. Với nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng thì đúng kiểu “mua một lần, nhàn lâu dài”. Đợt tôi xem trên Lazada còn có giảm sâu voucher, tính ra dễ chịu hơn mua trực tiếp nhiều. Thay vì bỏ ra 17 triệu theo giá niêm yết, thì bạn chỉ cần trả 11,39 triệu thôi vì sản phẩm được giảm giá đến hơn 30% đó.

2. Cây lau nhà tự vắt thông minh Parroti – Nhẹ tay nhưng hiệu quả

Không phải ai cũng cần robot, hoặc có những khu vực robot khó vào. Lúc này, cây lau nhà tự vắt của Parroti là lựa chọn rất ổn. Đầu lau xoay 360 độ, vắt khô nhanh, không phải cúi người hay dùng lực tay nhiều. Tôi dùng món này cho khu vực bếp, nhà vệ sinh và mấy góc nhỏ. Ưu điểm là lau nhanh – không để lại nước đọng, rất hợp khi cần dọn gấp trước lúc khách tới. Giá trên Lazada đang giảm khá sâu, tính ra hợp túi tiền hơn nhiều loại lau nhà “nhìn sang mà dùng mệt”.

3. Vòi xịt tăng áp – Rửa ban công, sân thượng nhàn hẳn

Ban công và sân trước nhà là nơi ngại dọn nhất, vì vừa bẩn vừa nặng tay. Vòi xịt tăng áp giải quyết đúng điểm đau này. Chỉ cần nối với nguồn nước, lực xịt đủ mạnh để đánh bay bùn đất, rêu mốc nhẹ hay bụi bám lâu ngày. Món này tôi mua chưa tới 110.000 đồng (giá gốc khoảng 199.000, sale gần 50%). Nói thật là ban đầu không kỳ vọng nhiều, nhưng dùng rồi mới thấy đáng. Sản phẩm siêu nhỏ gọn, dùng được nhiều việc: rửa sàn, tưới cây, xịt tường. Tôi thấy rất hợp cho nhà phố hoặc chung cư có ban công. Trên Lazada, đây là kiểu sản phẩm “giá thấp nhưng công dụng cao”.

4. Cây lau nhà 3 trong 1 phun sương Parroti Simple SP02 – Dọn nhanh trong ngày Tết

Những ngày Tết, không ai muốn lôi xô chậu ra lau nhà. Cây lau phun sương này sinh ra cho mấy tình huống “lau cấp tốc”: có bình chứa nước, bóp là phun, lau xong là khô nhanh. Tôi dùng nó để lau phòng khách, phòng ngủ trong mấy ngày Tết. Không nặng, không ướt sàn, cất gọn một góc là xong. Giá cũng đang sale tốt trên Lazada, phù hợp ai muốn dọn nhẹ – không cầu kỳ.

5. Máy phun xịt rửa Bosch Easy Aquatak 120 – Dọn một lần cho sạch hẳn

Nếu nhà có sân rộng, cổng lớn hoặc cần rửa xe trước Tết, thì Bosch là lựa chọn “làm tới”. Giá niêm yết hơn 3,1 triệu, trên Lazada đang giảm còn khoảng 2,28 triệu, kèm voucher và freeship. Lực nước mạnh, làm sạch nhanh, không phải cọ đi cọ lại nhiều lần. Dùng một buổi là xong cả sân, tường ngoài, xe cộ. Mua xong chỉ ước gì biết tới nó sớm hơn vài cái Tết.

