Tết đổi vị cho mâm bánh kẹo: Tôi tìm thấy 5 món ăn vặt lạ miệng đang được săn nhiều trên Lazada

Mâm bánh kẹo ngày Tết nếu chỉ quanh quẩn mứt dừa bánh quy kẹo ngọt thì ăn vài ngày là ngán. Dạo gần đây nhiều gia đình có xu hướng chọn thêm các món ăn vặt mặn nhẹ hoặc đậm vị hơn để vừa đãi khách vừa nhâm nhi lúc rảnh. Trên Lazada dịp cận Tết năm nay có không ít món được mua rất mạnh vì vừa lạ miệng vừa tiện để trữ sẵn trong nhà.

1. Combo 10 gói hạt hướng dương CHACHEER nhập khẩu

Hướng dương là món quen thuộc ngày Tết nhưng hướng dương của CHACHEER lại thuộc dạng nâng cấp. Hạt to chắc rang vừa tay ăn không bị mặn gắt hay khô miệng. Combo 10 gói 130g phù hợp để bày ra đĩa lớn cho cả nhà ngồi bóc vừa ăn vừa trò chuyện. Giá niêm yết khoảng 262.000 đồng hiện trên Lazada giảm còn khoảng 211.000 đồng kèm miễn phí vận chuyển và voucher nên tính ra khá dễ mua. Bạn còn chần chừ gì mà không chốt chiếc deal hời nhất quả đất này!

2. Bò miếng nhỏ Bee Cheng Hiang

Bee Cheng Hiang vốn được xem là món bò khô cao cấp quen thuộc với nhiều gia đình. Thịt bò cắt miếng nhỏ mềm đậm vị ăn không bị khô. Gói 100g giá ban đầu khoảng 206.250 đồng hiện còn khoảng 156.000 đồng trên Lazada. Đây là món bày lên mâm tiếp khách trông gọn gàng mà vẫn tạo cảm giác sang hơn hẳn các loại bò khô thông thường.

3. Bánh gạo Senbei Want Want vị nước tương kiểu Nhật

Bánh gạo Senbei phù hợp với những ai không thích đồ ngọt. Vị nước tương mặn nhẹ thơm giòn ăn càng nhai càng cuốn. Combo gồm gói 52g và 105g giá khoảng 57.000 đồng hiện giảm nhẹ còn hơn 54.000 đồng trên Lazada. Mức giá này mua vài combo để sẵn trong nhà rất hợp lý.

4. Đậu phộng da cá vị nước cốt dừa Viettin Mart

Đây là món nhìn đơn giản nhưng thường hết rất nhanh trên bàn tiếp khách. Đậu phộng bọc da cá kết hợp vị nước cốt dừa tạo cảm giác béo bùi dễ ăn. Combo 1kg giá niêm yết khoảng 139.000 đồng hiện trên Lazada giảm mạnh còn khoảng 79.000 đồng. Mua một bịch lớn có thể chia ra hũ nhỏ dùng suốt mấy ngày Tết.

5. Nước tăng lực Eastroc Vitamin

Ăn vặt nhiều mà thiếu đồ uống thì cũng không trọn vẹn. Eastroc Vitamin là loại nước tăng lực vị nhẹ dễ uống phù hợp cho những ngày Tết thức khuya dọn dẹp hay tiếp khách. Thùng 12 chai 250ml giá khoảng 125.000 đồng hiện còn gần 119.000 đồng trên Lazada kèm freeship nên khá tiện để trữ sẵn trong tủ lạnh.

