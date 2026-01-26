6 lời dặn của chồng khi mua tủ lạnh, sau khi áp dụng tôi phải khen: "Anh cao tay thật"

Trong nhà, mấy chuyện mua đồ điện tử từ trước đến nay vẫn luôn là phần việc mặc định của chồng. Từ chọn mẫu, so thông số đến lúc lắp đặt, tôi thường chỉ nghe rồi gật. Nhưng lần này, đúng lúc cần đổi tủ lạnh thì anh lại đi công tác xa. Trước khi đi, anh chỉ nói ngắn gọn: “Anh ghi sẵn cho em mấy việc cần làm, cứ làm đúng là được.” Thú thật lúc đầu tôi cũng nghĩ, tủ lạnh thì cắm điện lên dùng thôi, cần gì cầu kỳ. Nhưng càng làm theo từng bước, tôi càng hiểu vì sao có nhà dùng tủ vài năm đã trục trặc, còn có nhà dùng cả chục năm vẫn chạy êm ru.

Việc đầu tiên: Mang tủ về nhà, tuyệt đối đừng vội cắm điện

Ngay khi tủ được giao tới, việc kiểm tra ngoại hình, trầy xước gần như là thói quen ai cũng làm. Nhưng sau đó, nhiều người có xu hướng cắm điện ngay để thử máy. Chồng tôi thì dặn ngược lại: “Cứ để yên đó đã.”

Anh giải thích lý do là trong quá trình vận chuyển, tủ lạnh thường bị nghiêng nhiều, thậm chí có lúc đặt nằm. Dầu bôi trơn trong máy nén có thể bị dồn sang chỗ khác. Nếu cắm điện ngay, máy nén làm việc khi chưa đủ dầu sẽ nhanh xuống cấp. Vì vậy, tốt nhất nên để tủ nghỉ tại chỗ: mùa hè khoảng 12 tiếng, mùa đông nên để tới 24 tiếng cho an tâm.

Trong lúc chờ, việc tiếp theo là bóc hết lớp nilon bảo vệ

Nhiều người có thói quen giữ lại lớp nilon để giữ mới, nhưng với tủ lạnh thì điều này lại phản tác dụng. Khi tủ hoạt động, phần vỏ ngoài sẽ hơi nóng, lớp nilon và keo dán nếu để lâu có thể chảy, bám chặt vào bề mặt, rất khó làm sạch. Vì thế, ngay trong thời gian chờ tủ ổn định, tôi bóc hết lớp nilon cả bên trong lẫn bên ngoài, vừa gọn gàng lại tránh được rắc rối về sau.

Tiếp đó là đặt tủ cho thật cân và chắc

Sau khi bóc xong lớp bảo vệ và thợ đưa tủ vào vị trí cố định, tôi cũng định coi như xong. Nhưng chồng đã dặn trước: “Nhớ kiểm tra lại độ cân bằng, đừng mặc định tin thợ làm hết rồi là ổn.”

Thực tế, thợ giao hàng thường chỉnh chân tủ khá nhanh để kịp tiến độ, đôi khi chỉ cần tủ đứng được là xong. Vì vậy, tôi thử đẩy nhẹ xem tủ có bị lắc không, đồng thời nhìn lại các chân đế phía trước. Có chỗ chưa thật sự chắc, tôi phải nhắc thợ chỉnh lại cho đến khi tủ đứng vững hoàn toàn. Việc này tuy nhỏ nhưng rất đáng làm. Nếu tủ đặt lệch, khi máy nén hoạt động sẽ rung mạnh hơn, gây tiếng ồn và về lâu dài có thể ảnh hưởng đến linh kiện bên trong. Kiểm tra lại một lần cho chắc ngay từ đầu vẫn hơn là dùng một thời gian rồi mới phát sinh phiền toái.

Trước khi dùng, đừng quên vệ sinh một lượt bên trong

Tủ mới không đồng nghĩa với sạch hoàn toàn. Quá trình sản xuất và vận chuyển vẫn có bụi, mùi nhựa mới. Vì vậy, trước khi cho thực phẩm vào, tôi lau lại toàn bộ khay, ngăn kéo bằng nước sạch, sau đó mở cửa tủ một lúc cho bay mùi. Việc này tuy nhỏ nhưng lại giúp yên tâm hơn khi bắt đầu sử dụng.

Khi cắm điện, chỉnh nhiệt độ vừa phải là đủ

Đến lúc cắm điện, tôi cũng từng nghĩ nên chỉnh lạnh sâu cho “mát nhanh”. Nhưng chồng dặn không cần. Nhiệt độ hợp lý nhất cho ngăn mát là khoảng 5-8°C, còn ngăn đông khoảng -20 đến -25°C. Nếu tủ có các chế độ như khử mùi, kháng khuẩn hay tự động điều chỉnh nhiệt độ thì có thể bật thường xuyên. Riêng các chế độ làm lạnh nhanh hay cấp đông sâu chỉ nên dùng khi thật sự cần, vì rất tốn điện nếu bật lâu.

Cuối cùng, cho tủ chạy không tải trước khi bỏ đồ vào

Đây là bước tôi dễ bỏ qua nhất nếu không được nhắc. Khi mới cắm điện, tủ cần thời gian để hạ nhiệt độ bên trong. Nếu cho thực phẩm vào ngay, máy nén sẽ phải làm việc nặng hơn, chạy liên tục rất lâu mới nghỉ. Cách an toàn nhất là để tủ chạy trống cho đến khi nghe máy ngắt lần đầu, hoặc đơn giản là chờ thêm vài tiếng rồi mới sắp xếp thực phẩm vào.

Làm xong từng bước, nhìn chiếc tủ lạnh mới chạy êm, không rung, không mùi, tôi chỉ biết thừa nhận một điều: mấy chuyện này không làm cho có được. Đồ điện tử bền hay không, hóa ra lại được quyết định ngay từ những việc rất nhỏ ở ngày đầu tiên sử dụng.