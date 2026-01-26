Quá sợ cảnh thắp hương ở nhà phố cổ Hà Nội: Hút 3 triệu views, nhiều người xem nín thở

Gắn với hình ảnh nhà phố cổ, nhiều người thường nghĩ ngay đến những ngôi nhà nhỏ hẹp, sâu hun hút và cuộc sống sinh hoạt chật chội, bất tiện của các gia đình nhiều thế hệ. Phần mặt tiền thường được tận dụng tối đa để kinh doanh, còn không gian sinh hoạt buộc phải xây chồng tầng, leo cao để đủ chỗ ở. Người ngoài nhìn vào thì không dám thở mạnh, còn người trong cuộc lại quen dần và coi đó là điều bình thường trên khu "đất vàng" giữa lòng Thủ đô. Đoạn video này là một ví dụ điển hình.

Đoạn video chia sẻ về cách thắp hương mồng 1 trong căn nhà phố cổ vài chục tỷ nhận được sự quan tâm của dân tình. (Nguồn: TikTok Yến làm dâu phố cổ)

Cụ thể, chủ nhân kênh TikTok Yến làm dâu phố cổ đã chia sẻ về cách thắp hương lên bàn thờ ngày mồng 1 trong căn nhà ở khu đất vàng mà chính chủ chia sẻ là có giá vài chục tỷ đồng. Trong video, gia chủ phải leo liên tiếp 4 - 5 tầng cầu thang mới có thể lên đến khu vực đặt bàn thờ. Lối đi cực kỳ chật hẹp, chỉ vừa đủ cho một người di chuyển, độ dốc cao khiến ai không quen chắc chắn sẽ cảm thấy "ngợp". Xem qua cũng khó có thể tưởng tượng được các không gian khác của ngôi nhà.

Đó là chưa kể không gian xung quanh tuy nhỏ nhưng được tận dụng tối đa để chứa đồ, từ vật dụng sinh hoạt đến các thùng carton cũ, bám bụi theo thời gian. Cầu thang, tường cũng bám bẩn, có lẽ vì đây chỉ là khu vực dành riêng cho việc thờ cúng, không sử dụng quá nhiều nên gia chủ chỉ dọn dẹp định kì.

Khu vực cúng bái cũng siêu nhỏ, chỉ đủ chỗ cho khoảng 2 người đứng. Gia chủ phải xây một chiếc bàn leo để trèo lên mới với được tới bàn thờ. Thực ra, cách làm này khá hay vì đảm bảo bàn thờ cúng được kín đáo và riêng tư nhất, chỉ hơi bất tiện cho việc làm lễ và hạ lễ khi phải trèo lên trèo xuống khá vất vả, trẻ em hay người lớn tuổi khó thực hiện được.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được 3,2 triệu lượt xem. Trước cách thắp hương lạ lẫm này, có người vì sao phải sinh hoạt khó khăn như vậy nhưng cũng có người nhanh chóng lên tiếng giải thích, ủng hộ tinh thần làm dâu "nhập gia tùy tục" của gia chủ.

Một số bình luận của cư dân mạng

- Sao không bán đi mua 2 căn 3 phòng ngủ bên mấy tòa chung cư ở cho sướng?

- Trước nhà phố cổ rất đẹp, rộng thuộc về các gia đình tư sản giàu có. Sau đó được chính phủ chia lại nên đâm ra nó ngoằn nghèo vậy á (kiểu 1 căn nhà nhưng chia nhỏ ra cho 5-6 hộ).

- Gia đình nhà chồng phải tu rất nhiều kiếp mới có được cô con dâu chu toàn như thế này. Ngưỡng mộ em!

- Ai sợ không gian hẹp chắc khóc thét

- Tôi vừa xem vừa ngừng thở

- Sao mà khổ quá vậy....

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh đoạn video, nhưng hình ảnh được ghi lại vẫn phản ánh rất đúng một thực tế quen thuộc của nhà phố cổ Hà Nội. Ở khu vực được xem là đất kim cương, nơi mỗi mét vuông có thể được định giá bằng tiền tỷ, nhiều căn nhà lại mang dáng dấp nhỏ hẹp, sâu hun hút, mặt tiền chỉ vừa đủ một cánh cửa. Không gian sinh hoạt bị chia cắt, chồng tầng, cầu thang hẹp, ánh sáng và sự thông thoáng đều là thứ xa xỉ.

Với người ngoài, đặc biệt là những ai quen sống ở chung cư hay nhà rộng rãi, kiểu không gian này dễ tạo cảm giác ngột ngạt và khó hiểu khi đặt cạnh giá trị bất động sản quá lớn. Nhưng với người trong cuộc, đó không hẳn là bất tiện, mà là hệ quả của lịch sử đô thị, của cách chia tách nhà đất qua nhiều thế hệ và của nhịp sống phố cổ đã hình thành từ rất lâu. Sự chật chội ấy không chỉ là không gian ở mà còn là một phần của đời sống, của ký ức và thói quen sinh hoạt gắn liền với Hà Nội xưa.

Nguồn: TikTok Yến làm dâu phố cổ




