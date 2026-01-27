Top 1 hot search: Áo phao lông vũ nổ tung trong máy giặt, 22 triệu người xem đều hồn vía lên mây

Top 1 Hot search xứ Trung đang là thông tin xoay quanh sự cố áo phao lông vũ nổ tung khi giặt bằng máy giặt. Cụ thể, một người phụ nữ Trung Quốc đã cho áo phao vào máy giặt để giặt sấy thì bất ngờ xảy ra sự cố phát nổ, khiến cửa máy giặt bật tung, lông vũ của áo thì rơi la liệt khắp phòng.

May mắn là tai nạn không gây hậu quả quá nghiêm trọng, tuy nhiên người phụ nữ vẫn bị thương ở vùng mặt, còn chiếc áo thì hư hỏng hoàn toàn. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi hoang mang và bắt đầu đặt câu hỏi về mức độ an toàn khi giặt áo phao lông vũ bằng máy giặt, đặc biệt là với các chế độ vắt hoặc sấy mạnh.

Nguyên nhân khiến áo phao lông vũ phát nổ khi giặt trong máy giặt

Nguyên nhân của sự cố áo phao lông vũ phát nổ trong máy giặt chủ yếu đến từ đặc tính cấu tạo của áo kết hợp với cách sử dụng máy giặt không phù hợp. Phần lớn áo phao được làm từ vải phủ chống thấm nên khả năng thoáng khí kém. Khi áo thấm nước, lớp lông vũ bên trong rất dễ vón cục, giữ nước và giữ khí.

Rủi ro thường xảy ra khi sử dụng máy giặt đời cũ, nhất là các dòng máy giặt hai lồng, để vắt áo phao lông vũ. Trong quá trình vắt ở tốc độ cao, lồng giặt quay liên tục khiến không khí bên trong áo bị dồn nén mạnh. Do lớp vải ngoài khó thoát khí, áp suất không khí tăng đột ngột, lâu dần có thể dẫn đến nứt vỡ lồng giặt, mảnh vỡ bắn ra ngoài, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Với những gia đình vẫn đang dùng máy giặt đời cũ, không nên kích hoạt chế độ vắt khi giặt áo phao lông vũ. Cách an toàn hơn là vắt tay nhẹ để áo ráo nước hoặc dùng khăn khô thấm bớt nước trước khi phơi, vừa hạn chế rủi ro, vừa giúp áo bền form và ít hư hại.

Trong mùa đông, áo phao lông vũ là món đồ được nhiều người ưa chuộng nhờ khả năng giữ ấm tốt và tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, để tránh những sự cố đáng tiếc, người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn giặt trên tem mác, lựa chọn phương pháp làm sạch phù hợp với loại máy giặt đang sử dụng, thay vì giặt - vắt theo thói quen.