6 bước chăm sóc hoàn hảo cho da khô: Đảm bảo da căng mọng 24/7, không còn xỉn màu bong tróc

Da khô là loại da dễ mất nước, thường xuyên có cảm giác căng rít, bong tróc và xỉn màu nếu không được chăm sóc đúng cách. Buổi tối chính là "thời điểm vàng" để da nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày dài tiếp xúc với nắng, khói bụi và lớp trang điểm. Một quy trình chăm sóc da buổi tối khoa học, tập trung vào cấp ẩm và khóa ẩm sẽ giúp làn da khô trở nên mềm mại, khỏe mạnh và ít nhạy cảm hơn theo thời gian.

Bước 1: Dùng sáp tẩy trang hoặc nước tẩy trang

Bước đầu tiên trong chu trình buổi tối luôn là làm sạch lớp trang điểm, kem chống nắng và bụi bẩn tích tụ suốt cả ngày. Với da khô, cleansing balm (sáp tẩy trang) thường được ưu tiên vì kết cấu giàu dầu, giúp hòa tan cặn trang điểm mà không làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da. Khi massage sáp tẩy trang, bạn nên thao tác nhẹ nhàng để tránh làm da bị kéo căng. Nếu không trang điểm, nước tẩy trang dịu nhẹ cũng có thể được sử dụng để loại bỏ kem chống nắng và bã nhờn dư thừa.

*Gợi ý sản phẩm: Banila Co Clean it Zero Cleansing Balm

Nơi mua: Banila Co Official

Bước 2: Sữa rửa mặt cấp ẩm

Sau khi tẩy trang, da cần được làm sạch lại bằng một loại sữa rửa mặt có khả năng cấp ẩm. Hãy ưu tiên các sản phẩm không chứa sulfate mạnh, không tạo quá nhiều bọt và có độ pH cân bằng. Với làn da cực kỳ khô, nên tránh các sản phẩm chứa thành phần dễ gây khô da như cồn khô hoặc chất tẩy rửa mạnh. Sữa rửa mặt cấp ẩm giúp làm sạch nhẹ nhàng, đồng thời giữ lại độ ẩm cần thiết để da không bị căng rát sau khi rửa.

*Gợi ý sản phẩm: Dear, Klairs Gentle Black Facial Cleanser

Bước 3: Sản phẩm điều trị đặc trị

Nếu bạn đang sử dụng các hoạt chất đặc trị như retinol hoặc sản phẩm chấm mụn chứa benzoyl peroxide, đây là thời điểm thích hợp để thoa. Tuy nhiên, với da khô, việc sử dụng hoạt chất cần hết sức thận trọng. Sau khi rửa mặt và lau khô da, bạn nên chờ khoảng 20 phút trước khi thoa sản phẩm điều trị. Điều này giúp da khô hoàn toàn, giảm nguy cơ kích ứng, bong tróc và khô rát.

*Gợi ý sản phẩm: Kiehl's Daily Micro-Dose Anti-Aging Retinol Facial Serum

Bước 4: Serum cấp ẩm

Serum cấp ẩm là "cứu tinh" cho làn da khô và thiếu nước mạn tính. Các serum chứa hyaluronic acid giúp hút ẩm và giữ nước trong da, cải thiện tình trạng khô căng rõ rệt. Sau khi thoa sản phẩm điều trị, bạn có thể xịt khoáng nhẹ để làm ẩm da rồi thoa serum hyaluronic acid. Hyaluronic acid hoạt động hiệu quả hơn trên nền da hơi ẩm, giúp tăng khả năng ngậm nước. Nếu bạn thấy quy trình này quá cầu kỳ, vẫn có thể thoa serum lên da khô, da vẫn nhận được lợi ích cấp ẩm nhất định.

*Gợi ý sản phẩm: L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid 1.5% Hyaluron Serum

Bước 5: Kem dưỡng ẩm

Với da khô, kem dưỡng ẩm là bước không thể thiếu, đặc biệt vào ban đêm – thời điểm da bước vào quá trình phục hồi tự nhiên. Thay vì lotion mỏng nhẹ, da khô nên chọn kem dưỡng có kết cấu đặc hơn, giàu các thành phần khóa ẩm như ceramide, bơ hạt mỡ, cholesterol hoặc petrolatum. Những thành phần này tạo một lớp màng bảo vệ, giúp hạn chế tình trạng mất nước qua da trong khi ngủ và duy trì độ ẩm lâu dài.

*Gợi ý sản phẩm: Cetaphil Moisturising Cream

Nơi mua: Cetaphil Official Store

Bước 6 (tùy chọn): Dầu dưỡng da

Dầu dưỡng da có thể được thêm vào bước cuối cùng để "khóa" toàn bộ độ ẩm đã được cung cấp trước đó. Tuy nhiên, bước này không bắt buộc và không phù hợp với da khô nhưng dễ lên mụn. Điều quan trọng cần nhớ là dầu dưỡng không có tác dụng cấp nước, mà chỉ giúp giữ nước trong da. Vì vậy, chỉ nên dùng dầu dưỡng sau khi đã thoa kem dưỡng ẩm. Một vài giọt dầu, xoa ấm trong lòng bàn tay và áp nhẹ lên da sẽ giúp da mềm mại và căng bóng hơn vào sáng hôm sau.

Một quy trình chăm sóc da buổi tối đúng cách, tập trung vào làm sạch dịu nhẹ, cấp ẩm sâu và khóa ẩm hiệu quả sẽ giúp làn da khô được "nuôi dưỡng" từng ngày, hạn chế bong tróc và lão hóa sớm.

*Gợi ý sản phẩm: The Body Shop Oils of Life Intensely Revitalising Facial Oil

Nơi mua: The Body Shop

Ảnh: Sưu tầm