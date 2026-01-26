4 cây NASA khuyên trồng trong nhà

Không gian sống trong nhà nếu có thêm vài chậu cây xanh thường mang lại cảm giác dễ chịu, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên hơn. Tuy nhiên, không phải loại cây nào đẹp mắt cũng phù hợp để trồng trong môi trường kín. Việc lựa chọn cây xanh trong nhà cần dựa trên khả năng thích nghi, điều kiện ánh sáng và tác động thực tế đến không gian sống. Theo nghiên cứu Clean Air Study của NASA, có một số loài cây được đánh giá cao nhờ phù hợp với môi trường trong nhà, dễ chăm sóc, đồng thời có khả năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí ở mức độ nhất định.

1. Cây lưỡi hổ

Đây được xem là "gương mặt đại diện" mỗi khi nhắc đến cây trồng trong nhà theo nghiên cứu của NASA. Lưỡi hổ có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện thiếu sáng, chịu hạn và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Điểm khiến loài cây này được đánh giá cao là khả năng thích nghi với môi trường kín và đặc tính sinh học giúp cây vẫn trao đổi khí vào ban đêm. Nhờ dáng lá thẳng, cứng cáp, lưỡi hổ phù hợp với nhiều phong cách nội thất, từ hiện đại đến tối giản, đặc biệt thích hợp đặt trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc.

2. Cây trầu bà

Trầu bà được nhắc đến trong nghiên cứu của NASA như một loài cây có khả năng sinh trưởng mạnh, dễ sống và chịu bóng tốt. Trong điều kiện nhà ở đô thị, trầu bà vẫn phát triển ổn định dù không có nhiều ánh sáng tự nhiên. Cây có thể trồng trong chậu treo, để bàn hoặc đặt trên kệ cao, giúp không gian trông mềm mại và có chiều sâu hơn. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, trầu bà còn được nhiều người yêu thích vì khả năng thích nghi tốt với môi trường kín và ít sâu bệnh.

3. Cây lan ý

Lan ý gây ấn tượng với hoa trắng thanh nhã và tán lá xanh đậm, mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho không gian sống. Lan ý là một trong những loài cây có khả năng thích nghi tốt trong nhà, đặc biệt ở những khu vực có ánh sáng gián tiếp. Cây phù hợp đặt tại phòng khách, hành lang hoặc văn phòng làm việc. Ngoài giá trị trang trí, lan ý còn được đánh giá cao vì giúp không gian trở nên dịu mắt, thư giãn hơn, nhất là trong những căn hộ sử dụng điều hòa thường xuyên.

4. Dương xỉ Boston

Đây là loại cây có tán lá xòe rộng, xanh mướt, thường được nhắc đến trong danh sách cây trồng trong nhà theo nghiên cứu của NASA. Dương xỉ Boston ưa môi trường mát, độ ẩm vừa phải và ánh sáng nhẹ, rất phù hợp với không gian trong nhà nếu được đặt ở vị trí thông thoáng. Với đặc điểm tán lá dày, cây giúp không gian trông sinh động và gần gũi với thiên nhiên hơn, đồng thời góp phần tạo cảm giác dễ chịu khi sinh hoạt lâu trong phòng kín.