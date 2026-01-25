Xịt thứ này ra vườn mùa đông, chuột sợ hãi tránh xa, cây cối xanh tươi mơn mởn

Mặc dù khu vườn vào tháng Một có thể trông như không có sức sống, với rất ít thảm thực vật hiện diện, nhưng những loài gây hại nhỏ bé như chuột cống và chuột nhắt có thể nhanh chóng sinh sôi thành một cuộc xâm lấn quy mô lớn nếu không được kiểm soát.

Những loài gặm nhấm này trở nên đặc biệt đáng lo ngại khi mùa đông kéo dài, do nguồn thức ăn thông thường của chúng bị cạn kiệt, khiến chúng bị thu hút tới các máng cho chim ăn, thùng rác hoặc những bát thức ăn thú cưng bị bỏ quên.

Chuột cống và chuột nhắt sinh sản quanh năm và có thể đẻ ra hàng chục con chỉ trong vài tháng. Với nguồn thức ăn dễ tiếp cận, quần thể của chúng có thể phình to một cách âm thầm mà không bị phát hiện. Dần dần, chúng sẽ phá hoại khu vườn xinh đẹp của bạn, khiến không gian trở nên tan tác, xơ héo.

Cuối cùng, chúng sẽ cần thêm thức ăn cho đàn con ngày càng đông, buộc chúng phải mạo hiểm xâm nhập vào trong nhà, nơi chúng nổi tiếng là cực kỳ khó tiêu diệt.

May mắn thay, hiện tại là thời điểm lý tưởng để triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn những loài gây phiền toái này xâm nhập vườn mà không cần dùng đến bẫy hay các viên mồi độc hại.

Hướng dẫn làm dung dịch đuổi chuột tự nhiên

Tim Travis, một chuyên gia từ Goldner Walsh, công ty thiết kế và thi công cảnh quan trọn gói tại Mỹ, tiết lộ rằng hầu hết các hộ gia đình đều đã sẵn có những thành phần cần thiết để pha chế một “chất xua đuổi an toàn, rẻ tiền và hiệu quả”, vì loài gặm nhấm sẽ tránh xa những khu vực có tồn dư ớt, báo Anh Express đưa tin.

Ông giải thích: “Capsaicin là hợp chất có trong ớt cay tạo nên vị cay nóng của chúng. Khi động vật tiếp xúc với capsaicin, dù là nếm hay chạm vào, chúng sẽ cảm thấy nóng rát hoặc bị kích ứng.”

Chuột cống và chuột nhắt có khứu giác cực kỳ nhạy bén, điều này khiến chúng dễ dàng bị xua đuổi bởi những mùi cay nồng mạnh, có thể áp đảo các giác quan và gây cảm giác bỏng rát.

Khi động vật tiếp xúc với capsaicin của ớt, chúng sẽ cảm thấy nóng rát hoặc bị kích ứng.

Mặc dù không gây hại cho chúng, sự khó chịu này cũng đủ để khiến chúng coi khu vực đó là nguy hiểm và cản trở khả năng đánh hơi thức ăn, buộc chúng phải rời đi.

Việc tạo ra một bình xịt ớt vô cùng đơn giản. Hơn nữa, nó thân thiện với môi trường, nên bạn có thể xua đuổi những loài gây hại này mà không làm tổn hại đến cây cối hay thảm cỏ trong vườn.

Dưới đây là cách sử dụng ớt để ngăn chặn loài gặm nhấm trong khu vườn của bạn:

Bạn sẽ cần:

- 225g bột ớt

- 60ml nước rửa chén

- Một lít giấm trắng

- Một lít nước máy

- Một lít tương ớt

Cách làm:

Luôn đeo găng tay khi xử lý các nguyên liệu này hoặc khi sử dụng bình xịt, vì mặc dù không độc hại, chúng rất cay và có thể gây xót nếu dính vào mắt. Nếu bạn nhạy cảm với mùi mạnh, hãy cân nhắc đeo thêm khẩu trang.

Tiếp theo, chỉ cần trộn nước, giấm trắng, bột ớt và tương ớt cho đến khi hỗn hợp mịn đều. Đậy kín hỗn hợp bằng màng bọc thực phẩm và để qua đêm.

Sang ngày hôm sau, khuấy thêm nước rửa chén. Thành phần này giúp dung dịch bám dính lên các bề mặt trong khu vườn, đảm bảo mùi hương lưu lại lâu hơn.

Dùng phễu rót dung dịch vào bình xịt, và thế là xong, bạn đã có một chất xua đuổi loài gặm nhấm cực mạnh. Bạn có thể xịt quanh gốc cây, dọc theo hàng rào, quanh nhà kho và bất kỳ vị trí nào khác trong khu vườn.

Hãy bảo quản dung dịch trong tủ lạnh để giữ cho nó luôn hiệu quả, và chỉ cần như vậy là đủ để ngăn chuột nhắt, chuột cống cũng như các loài gặm nhấm khác tránh xa khu vườn của bạn trong suốt phần còn lại của mùa đông. Nhờ vậy, cây cối được bảo vệ, giữ màu xanh tươi mơn mởn mà không lo bị tấn công, cắn xé.