Ngay bây giờ: Đồ Tết rục rịch sale quá đã, hội "nước đến chân mới nhảy" vào xem ngay

Cách Tết Nguyên đán 3 tuần, thị trường mua sắm đã bắt đầu sôi động với loạt chương trình sale sớm, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử. Những mặt hàng quen thuộc như bánh kẹo, nước uống hay thực phẩm dùng trong dịp Tết hiện được bán theo combo, giá tốt và giao nhanh, khiến không ít người tranh thủ mua trước để tránh dồn việc về cuối năm. Trên Lazada, nhiều sản phẩm Tết đã vào đợt ưu đãi từ bây giờ, phù hợp cho những ai muốn chuẩn bị sớm hoặc đơn giản là thấy deal ổn thì chốt trước.

1. Combo 2 thùng Pepsi lon



Tết mà thiếu nước ngọt để gia đình tụ tập hay tiếp khách thì quá thiếu sót. Combo 2 thùng Pepsi lon (320ml hoặc 350ml) đang được nhiều người "chốt đơn gấp" trên Lazada vì không những được sale 11% mà khi mua 2 thùng, bạn còn được tặng thêm 1 hộp 6 lon Pepsi vàng., tính ra mua 1 lần đủ dùng cho cả mấy ngày Tết. Pepsi mát lạnh, dễ uống, hợp khẩu vị nhiều lứa tuổi nên khỏi lo kén người dùng, chần chừ thêm chút nữa là hết deal ngon đấy.

Nơi mua: Lazada - Giá: 444.000đ (giá gốc 500.000đ)

2. Combo 3 bịch NESCAFÉ 3IN1

Những ngày Tết là chuỗi ngày dậy sớm, thức khuya và tiếp khách liên tục nên cà phê gói gần như trở thành must-have item trong nhiều gia đình. Combo 3 bịch NESCAFÉ 3IN1 công thức cải tiến, vị rang đậm hiện đang có ưu đãi trên Lazada, kèm miễn phí vận chuyển. Mỗi bịch gồm 46 gói, đủ để dùng xuyên mấy ngày Tết hoặc chuẩn bị sẵn khi cần tiếp khách. Loại cà phê "quốc dân" này luôn là lựa chọn top đầu vì vị cà phê đậm vừa, dễ uống, pha nhanh trong vài phút, không tranh thủ lúc này thì khó mà có giá tốt hơn đâu nhé.

Nơi mua: Lazada - Giá: 456.000đ (giá gốc: 540.000đ)

3. Bánh quy bơ DANISA

Nhắc đến bánh kẹo Tết thì DANISA vẫn là cái tên quen thuộc trong nhiều gia đình trong suốt mấy năm qua. Hộp bánh quy bơ với thiết kế trang nhã được đặt sẵn trên bàn trà, bày lên bàn thờ hay biếu làm quà chúc Tết những ngày đầu năm cũng rất lịch sự và đẹp mắt. Bánh dọn ra tiếp khách cũng được lòng từ trẻ con đến người lớn tuổi với vị bơ thơm nhẹ, bánh giòn. Đợt này sản phẩm đang được sale 24%, quá hời để mua trước và cất dùng dần cho dịp Tết.

Nơi mua: Lazada - Giá: 339.000đ (giá gốc: 448.000đ)

4. Thùng mì Omachi 30 gói

Ngày Tết không chỉ có tiệc tùng linh đình mà còn có những bữa ăn đơn giản để chống đói. Bạn có thể tham khảo deal một thùng mì Omachi 30 gói với 5 vị khác nhau tùy chọn, đang được chiết khấu 24% để dùng linh hoạt từ bữa sáng nhanh gọn, ăn khuya đến những buổi quá mệt để ra ngoài. Mì Omachi được yêu thích bởi sợi mì dai, nước sốt đậm đà, không bị ngấy, có thể ăn riêng hoặc cho thêm trứng, rau, thả vào nồi lẩu ăn chung cũng rất ngon. Sản phẩm đang có freeship và voucher trên Lazada, mua nguyên thùng để sẵn trong nhà giúp những ngày Tết thì tiện quá.

Nơi mua: Lazada - Giá: 273.000đ (giá gốc: 360.000đ)

5. Thùng 24 chai sữa nước Ensure Abbott hương vani



Tết không chỉ là chuyện sum vầy mà còn là dịp quan tâm hơn đến sức khỏe của người thân. Thùng 24 chai sữa nước Ensure Abbott hương vani thường được chọn để dùng trong nhà hoặc làm quà biếu cho ông bà, bố mẹ vì tiện lợi dễ uống và tốt cho sức khỏe. Loại sữa này đã quá quen mặt với mọi nhà, dạng chai pha sẵn, chỉ cần mở ra là dùng được ngay. Trên Lazada, sản phẩm đang được ưu đãi đến 37% kèm freeship, bây giờ không mua thì khi nào nữa?

Nơi mua: Lazada - Giá: 950.000đ (giá gốc: 1.500.000đ)