Tết không diện đồ đỏ như thiếu nửa phong vị: Lên ngay 5 "con mã" đẹp ngất ngây, đang sale rẻ quá trời

Áo len đỏ luôn là lựa chọn lý tưởng cho dịp Tết, vừa giữ ấm tốt lại vừa giúp diện mạo thêm nổi bật, tươi tắn. Kiểu áo này dễ phối cùng quần hoặc chân váy, lại phù hợp với nhiều dáng người nên rất được chị em ưa chuộng. Đặc biệt, thiết kế áo len đến từ thương hiệu WHOAU ghi điểm nhờ phom dáng đẹp, màu sắc chuẩn và tính ứng dụng cao. Sản phẩm đang được giảm tới 36% trên Lazada, từ hơn 1,3 triệu đồng còn khoảng 840.000 đồng. Ngoài ra còn có thêm voucher giảm 20% (đơn 899.000 đồng tối đa 250.000 đồng) và voucher mua 2 giảm 10%. Mức ưu đãi quá hời, tiết kiệm nửa triệu đồng, chị em tranh thủ sắm ngay để diện Tết.

Nơi mua: Lazada

Áo khoác dạ tweed chưa bao giờ là món đồ lỗi mốt. Với gam đỏ nổi bật, kiểu áo này càng được yêu thích nhờ khả năng tôn da và dễ phối cùng nhiều trang phục khác nhau, rất hợp để diện trong dịp Tết. Thiết kế dáng ngắn, cổ tròn phối viền mang lại cảm giác sang xịn, gọn gàng mà vẫn trẻ trung. Sản phẩm đang được giảm 23% còn 645.000 đồng.

Nơi mua: Lazada

Một item không thể thiếu trong mùa lạnh chính là cardigan. Thiết kế len thừng với tông đỏ trầm vừa đủ nổi bật, rạng rỡ nhưng không quá chói, giúp tổng thể trông ấm áp và rất dễ phối đồ. Chị em muốn rinh "siêu phẩm" đến từ thương hiệu GIORDANO thì tranh thủ lên Lazada sắm ngay, bởi mẫu cardigan này đang được giảm tới 52%. Mua dịp này tiết kiệm cả triệu đồng, quá hời để bổ sung vào tủ đồ Tết.

Nơi mua: Lazada

Thêm một thiết kế cardigan đỏ cho chị em tham khảo, nhưng lần này là phiên bản cổ V cách điệu với điểm nhấn phối tông trắng - xanh đầy bắt mắt. Cách phối màu hài hòa cùng phom dáng xinh xắn giúp tổng thể trông trẻ trung và nổi bật. Chị em diện mẫu cardigan này dịp Tết kiểu gì cũng được khen có gu!

Nơi mua: Lazada

Bên cạnh những mẫu áo đỏ, chị em cũng có thể sắm thêm phụ kiện tông đỏ, điển hình là áo choàng, để tạo điểm nhấn và giúp outfit ngày Tết trông nổi bật hơn mà không cần phối quá cầu kỳ. Món phụ kiện này đang được giảm tới 79%, giá chỉ còn hơn 50.000 đồng, chị em còn chờ gì mà không "chốt đơn" ngay!

Nơi mua: Lazada

Lazada Việt Nam chính thức khởi động mùa mua sắm "Siêu Sale Tết" diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/1 đến 10/2/2026. Chiến dịch là cơ hội để bạn thong dong sắm Tết một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi giữa nhịp sống bận rộn những ngày giáp Tết. Không chỉ đa dạng các sản phẩm trong nước, người dùng còn có thể tận hưởng hàng triệu sản phẩm chính hãng quốc tế từ Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao). Tất cả đều đang được hưởng ưu đãi "khủng": Giảm giá "phát phát" lên đến 88% Voucher chiến dịch 1 triệu Gói trợ giá lên tới 8 triệu đồng Đặc quyền Freeship toàn sàn Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày Voucher giảm đến 25% cho người mua mới Cùng Lazada tối ưu chi tiêu dịp Tết này. Mua sắm Tết thông minh: Tại đây



