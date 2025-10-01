TOÀN CẢNH vụ ngộ độc gây tranh cãi: Hiệu phó bị tố cản trở học sinh cấp cứu, nhân viên y tế tiết lộ sốc!

Sáng 26/9/2025, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), hơn 40 học sinh đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh tày trong bữa sáng tại trường.

Các em nhanh chóng được sơ cứu tại phòng y tế, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy (Quảng Bình) để điều trị. Rất may, tình trạng sức khỏe của học sinh đều ổn định, không có trường hợp nguy kịch.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, sự việc trở thành tâm điểm dư luận cả nước khi một đoạn video và ghi âm hơn 40 giây được tung lên mạng, ghi lại lời nói được cho là của bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng nhà trường, với nội dung: "Không đưa đi viện… 100% các em bình thường…".

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế (bên trái) đến thăm các em học sinh tại bệnh viện. Ảnh: Báo Người Lao Động)

Clip ngắn gây tranh cãi

Đoạn clip ngay lập tức dấy lên phẫn nộ. Nhiều phụ huynh, giáo viên, thậm chí nhân viên y tế học đường của trường cho rằng bà Huế đã cản trở việc đưa các em đi cấp cứu kịp thời.

Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế trường, khẳng định đã đề xuất chuyển viện từ rất sớm, nhưng bà Huế "kiên quyết không cho đi xe máy, yêu cầu đợi ô tô". Theo cô Quỳnh, chính sự chậm trễ này khiến phụ huynh bất bình và phải gây áp lực để nhà trường đồng ý chuyển học sinh đi viện.

Ngược lại, bà Huế giải thích rằng phát ngôn "không đưa đi viện" nhằm trấn an phụ huynh, đồng thời khẳng định bà lo ngại việc di chuyển bằng xe máy có thể nguy hiểm cho học sinh trên cung đường đồi núi hiểm trở, nên muốn chờ điều động ô tô.

Hiệu trưởng trường, ông Đỗ Văn Mỹ, cũng cho rằng clip có thể đã bị cắt xén, không phản ánh toàn bộ bối cảnh. Ông kêu gọi chờ kết quả xác minh thay vì vội kết luận.

Các em học sinh trong viện (Ảnh: Báo Dân Trí)

Nghi vấn "ôm trọn bếp ăn"?

Không dừng ở đó, vụ việc còn mở ra nhiều góc khuất về công tác bán trú. Một số giáo viên và nhân viên y tế cho rằng bà Huế đã "ôm trọn" toàn bộ quy trình bếp ăn, từ khâu tiếp nhận, chế biến, đến kiểm thực thực phẩm mà không cho phụ huynh hay giáo viên khác tham gia giám sát.

Điều này đặt ra nghi vấn về minh bạch an toàn thực phẩm, nhất là khi vụ ngộ độc xảy ra liên quan trực tiếp đến bữa ăn bán trú do nhà trường quản lý.

Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên Y tế học đường. Ảnh: Báo Người Lao Động

Chính quyền vào cuộc

UBND xã Kim Ngân xác nhận đã nhận được đơn tố cáo liên quan đến bà Huế. Các đoạn clip, ghi âm đã được bàn giao cho công an để điều tra. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra quy trình bán trú, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết diễn biến.

Hiện công an đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai của phụ huynh, giáo viên, nhân viên y tế và ban giám hiệu.

Trách nhiệm đặt ra

Vụ việc đang gây tranh cãi ở ba khía cạnh chính:

- Xử lý tình huống khẩn cấp: Liệu nhà trường có chậm trễ trong việc đưa học sinh đi cấp cứu, và lời nói của bà Huế có thực sự ngăn cản hay chỉ là hiểu nhầm bối cảnh?

- An toàn thực phẩm: Việc phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý bếp ăn mà không có cơ chế giám sát độc lập liệu có vi phạm quy định về kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn?

- Trách nhiệm quản lý: Cấp trên (Phòng Giáo dục, UBND huyện, tỉnh) có thiếu sót trong việc giám sát hoạt động bán trú và y tế học đường?

Dù kết quả điều tra chưa ngã ngũ, nhưng niềm tin của phụ huynh đã bị lung lay. Một số phụ huynh thẳng thắn từ chối "tấm lòng" thăm hỏi từ bà phó hiệu trưởng, cho rằng hành động của bà trong clip là "không thể chấp nhận".

Chờ kết quả điều tra

Hiện tại, cơ quan công an và các đơn vị liên quan vẫn đang xác minh tính toàn vẹn của clip, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể.

Dư luận cả nước đang dõi theo, bởi kết luận cuối cùng không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của một phó hiệu trưởng, mà còn liên quan trực tiếp đến niềm tin xã hội đối với môi trường học đường và an toàn sức khỏe của trẻ em, những điều không thể bị coi nhẹ.

Tổng hợp