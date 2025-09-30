Bữa tối đặc biệt của học sinh Hà Nội ngày mưa lịch sử

Ngày 30/9, Hà Nội trải qua một trận mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến phố ngập úng, giao thông tê liệt. Không ít phụ huynh rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", không thể kịp giờ đón con do đường phố ùn tắc, xe cộ di chuyển ì ạch. Trước tình huống khẩn cấp này, một số trường học trên địa bàn đã ra thông báo đặc biệt: tổ chức bữa tối và sắp xếp chỗ ngủ qua đêm cho học sinh ngay tại trường.

Quyết định nhanh chóng và đầy trách nhiệm này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ đông đảo phụ huynh. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm, bày tỏ sự yên tâm khi con em được ở lại trường an toàn, vừa có thầy cô quản lý, vừa có bạn bè đồng hành.

Fanpage của trường Tiểu học - THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ngay trong buổi tối đã đăng tải hình ảnh bữa cơm nóng hổi dành cho học sinh. Các món ăn giản dị nhưng đầy đủ rau - thịt - canh khiến không ít cư dân mạng phải xuýt xoa: "Nhìn bữa cơm trường thôi mà đã thấy ấm bụng rồi".

Bữa tối ấm bụng của các bạn học sinh trường Tiểu học - THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nguồn: The NBK Schools)

Còn tại Trường THCS Giảng Võ, thầy cô cũng kịp thời chuẩn bị những suất ăn nhanh gọn để học sinh dùng trong lúc chờ phụ huynh đến đón muộn. Dù không phải món ăn gì cầu kỳ nhưng chắc chắn, nó đã giúp các cô cậu bé ấm bụng phần nào giữa thời tiết mưa gió.

Học sinh trường THCS Giảng Võ ăn tối tại trường trong khi chờ bố mẹ đón. (Nguồn: Trường THCS GIẢNG VÕ - SỐ 1A TRẦN HUY LIỆU, GIẢNG VÕ, HÀ NỘI)

Ở trường Marie Curie, các bạn học sinh cũng có một buổi tối khó quên khi cùng nhau ngồi quây quần thưởng thức bữa ăn ấm lòng, biến một ngày mưa ngập đáng ngại thành kỷ niệm tuổi học trò đặc biệt. Bữa ăn được phục vụ bởi canteen trường với menu phong phú, nào mỳ, nào cháo...

Bữa tối đáng nhớ của các bạn học sinh Marie Curie (Nguồn: Marie Curie Hanoi School)

Ở một diên biến khác, Trường Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ cũng chuẩn bị bữa tối tránh bão cho các học sinh chưa thể về nhà. Nhà trường đã bố trí mở cửa các phòng học để học sinh có chỗ ngồi chờ phụ huynh đến đón, các em không thể di chuyển về nhà thì được bố trí phòng ngủ bán trú qua đêm.

Bữa tối của thầy trò trường Phổ thông Liên cấp Đa trí tuệ

