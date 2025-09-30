Mưa lớn, ngập sâu, thêm nhiều trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên học trực tuyến

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa phát đi thông báo, do ảnh hưởng của bão lũ, trời mưa to, sinh viên, học viên chuyển sang học theo hình thức trực tuyến vào thứ Tư, ngày 1/10/2025. Thông báo chính thức bằng văn bản sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử neu.edu.vn

Nhà trường cũng lưu ý thêm, khi trời mưa to, nhiều cung đường bị ngập lụt và rất nguy hiểm, sinh viên nên nán lại giảng đường, thư viện hoặc các khu vực sảnh của Đại học, chờ cho hết mưa mới về nhà. Nếu các em về nhà thì hết sức cẩn thận, đề phòng các chỗ trũng, nước ngập sâu, hoặc cẩn thận nguy cơ các vật thể lạ rơi vào.

Ngoài ra, trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt, hôm nay (30/9/2025), Lãnh đạo Nhà trường đã đề nghị các đơn vị hỗ trợ các em sinh viên thuê trọ gặp khó khăn trong việc di chuyển về nhà.

Theo đó, trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo rà soát chỗ ở trong ký túc xá và hỗ trợ sinh viên có nhu cầu ở lại trường, đăng ký trực tiếp với giáo viên. Nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên ăn tối tại Nhà ăn, trong trường hợp quá tải sinh viên có thể sử dụng ở căng tin ký túc xá… Đối với phương tiện xe máy, xe đạp, các em sinh viên có thể gửi lại tại bãi gửi xe.

Tương tự, trong tối nay, trường ĐH Thương Mại phát đi thông báo, căn cứ vào tình hình dự báo thời tiết và đề phòng ngập, tắc đường, để an toàn cho giảng viên, sinh viên và đảm bảo hoạt động giảng dạy, học tập không bị gián đoạn, Ban Giám hiệu quyết định chuyển toàn bộ thời khóa biểu các Lớp học phần thứ Tư (ngày 01/10/2025) của sinh viên chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo quốc tế sang học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.

Nhà trường lưu ý, trong thời gian mưa lớn, sinh viên và phụ huynh nên kiểm tra các thông báo chính thức của trường trên website, email, fanpage khoa/bộ môn; hạn chế di chuyển qua các tuyến đường trũng, không nổ máy khi xe đã vào vùng nước sâu để tránh hư hỏng; chuẩn bị phương án học trực tuyến (thiết bị, kết nối), phối hợp với giảng viên để được hỗ trợ học tập.

Theo ghi nhận vào ngày hôm nay, tại các trục đường gần cụm trường đại học, mực nước dâng nhanh từ rạng sáng, có nơi ngập đến nửa bánh xe máy, gây khó khăn cho việc di chuyển. Các tuyến phố quanh khu ký túc xá và cổng trường xảy ra tình trạng xe chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn nước sâu.

Một số trường như trường Đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Giao Thông Vận Tải, Trường Đại học Thương Mại,... đã có thông báo cho học trực tuyến và có kế hoạch học bù. Nhà trường cũng đề nghị giảng viên linh hoạt điểm danh, hỗ trợ sinh viên gặp sự cố thiết bị hoặc mất điện, mất mạng do thời tiết.