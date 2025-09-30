Hà Nội ngập nặng "nhớ đời": Học sinh ăn tối, ở lại trường qua đêm

Ngày 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội rơi vào cảnh mưa gió kéo dài khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, giao thông tê liệt hàng giờ liền. Trước tình thế ngập úng bất thường này, hàng loạt trường học đã phải ra thông báo khẩn, mở phương án đặc biệt: chuẩn bị chỗ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh, để phụ huynh yên tâm khi không thể kịp đón con.

Tại Trường Tiểu học - THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy), ban giám hiệu thông tin rõ: xe đưa đón học sinh trên toàn tuyến tạm dừng hoạt động vì lý do an toàn. Phụ huynh nếu điều kiện di chuyển thuận lợi có thể chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để đón con, còn lại các em sẽ được ở lại trường. Nhà trường đã chuẩn bị thực phẩm đầy đủ, bếp ăn vận hành như một ngày bán trú bình thường để nấu bữa tối cho học sinh. Sau 18h00, các em được ăn tại nhà ăn, đồng thời có thầy cô trực tiếp quản lý, đảm bảo các con vừa an toàn vừa ấm cúng.

Thông báo của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trường Times School cũng đưa ra phương án tương tự. Nhà trường khuyến khích phụ huynh nào còn di chuyển được thì đón con về sớm, song với những gia đình bị "mắc kẹt" bởi ngập lụt, các em sẽ được ở lại qua đêm. Bữa tối đã được bố trí ngay tại trường và đội ngũ giáo viên sẽ đồng hành cùng học sinh xuyên suốt buổi tối và đêm nay.

Tại Hệ thống Trường Marie Curie, hiệu trường nhà trường cũng vừa đưa ra thông báo đặc biệt, cho biết sẽ miễn phí toàn bộ bữa tối cho học sinh ở lại và đã chủ động chuẩn bị chu đáo từ chỗ ăn đến chỗ ngủ, từ chăn gối đến giám sát y tế.

Trường Marie Curie đưa ra thông báo đặc biệt.

Ngay cả hệ thống Vinschool Metropolis cũng đã kích hoạt kế hoạch khẩn. Nhà trường cho biết, toàn bộ học sinh ở lại sẽ có suất ăn tối tại canteen, đồng thời bố trí thêm không gian nghỉ ngơi trong khuôn viên. Giáo viên chủ nhiệm và cán bộ phụ trách sẵn sàng trực đêm để quản lý và hỗ trợ từng lớp, bảo đảm rằng khi phụ huynh đến được, các con vẫn an toàn, no bụng và được chăm sóc chu đáo.

Tổng hợp