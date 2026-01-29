Tình thế khó xử của Đình Bắc giữa 2.000 người

Chiều 28/1, gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (SN 2004) tổ chức bữa tiệc lớn tại quê nhà để chung vui, ăn mừng thành tích của nam cầu thủ cùng đồng đội tại giải U23 châu Á 2026.

Đình Bắc giữa hàng nghìn người hâm mộ. Ảnh: Như Hoàn.

Khoảng 16h40, tiệc bắt đầu, được tổ chức tại sân bóng xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, Nghệ An) và được công khai rộng rãi, nên ngoài anh em, bạn bè thân thiết, rất nhiều người dân ở xa - yêu mến Đình Bắc cũng tìm đến chung vui. Gia đình đã chuẩn bị chu đáo từ bàn ghế, rạp đến món ăn, đón tiếp nồng hậu tất cả khách tới dự.

Càng về sau, lượng người kéo đến càng đông. Nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Đình Bắc đứng giữa vòng vây người hâm mộ, trở thành tâm điểm của hàng nghìn ánh nhìn. Ai cũng mong có một bức ảnh kỷ niệm, một chữ ký trên áo hay quả bóng, khiến nam cầu thủ liên tục xoay trở, gần như không có khoảng trống để di chuyển.

Clip Đình Bắc chật vật, không có lối di chuyển giữa "biển người". Nguồn: ohdhh22

Buộc Đình Bắc lên tiếng mong mọi người thông cảm: “Mọi người ơi, thông cảm cho em, em không thể chụp hết từng này người được. Mong mọi người thông cảm cho em.”

Không lâu sau, bố của Đình Bắc - ông Nguyễn Đình Ấp cũng lên tiếng hỗ trợ con trai, nhờ mọi người giữ trật tự để nam cầu thủ có thể lần lượt đi từng bàn cảm ơn và giao lưu.

Ông nửa đùa nửa thật nếu mà mọi người cứ tràn lên sân khấu xin chụp hình cùng một lúc, ông sẽ đưa con trai về nhà để NGỦ. Nghe xong, đám đông bật cười.

Bố Đình Bắc cũng rất thân tình: " Mọi người thông cảm, để từng nhóm một cho cháu dễ di chuyển”. Theo gia đình, mong muốn lớn nhất là đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tất cả mọi người.

Nhìn tấm ảnh này mới thấy quy mô lớn cỡ nào. Ảnh: Như Hoàn.

Đình Bắc ký, chụp ảnh từ sân khấu đến bàn ăn, không nghỉ giây phút nào trong suốt sự kiện. Ảnh: Như Hoàn.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Ấp cho biết bữa tiệc được tổ chức ngay khi Đình Bắc trở về từ Saudi Arabia, như một lời cảm ơn chân thành gửi tới bà con làng xóm và người hâm mộ đã luôn dõi theo, ủng hộ nam cầu thủ trong suốt thời gian qua.

Theo ghi nhận, đến khoảng 19h tối, khi tiệc đã tàn, Đình Bắc trở về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bên ngoài cổng và khu vực sân nhà vẫn còn rất đông người hâm mộ nán lại, chờ xin chữ ký, chụp ảnh cùng nam tiền đạo.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông và thích thú trước khung cảnh hiếm thấy này. Không ít bình luận cho rằng “chạy 95 phút trên sân còn chưa chắc mệt bằng đứng giữa biển người xin chụp ảnh, ký tặng”, thậm chí ví von buổi tiệc quê của Đình Bắc như “một concert thu nhỏ”.

Tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa qua, Đình Bắc là một trong những cái tên nổi bật của U23 Việt Nam. Tiền đạo 22 tuổi còn làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu "Vua phá lưới".

Hiện tại, Đình Bắc đã về nước, tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày trước khi tiếp tục tập luyện trong màu áo CAHN, chuẩn bị cho các giải đấu trong nước và quốc tế sắp tới.