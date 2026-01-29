PewPew đối chất căng thẳng về độ liêm

Mới đây, PewPew thu hút hơn 30.000 người tham gia vào một buổi livestream với màn đối chất trực tiếp với chủ kênh TikTok theliemreview - có hơn 26.000 lượt theo dõi.

Cuộc trao đổi xoay quanh câu hỏi đang gây nhiều tranh cãi: review có thực sự công tâm hay không, và đâu là ranh giới giữa review với nội dung bán hàng (booking).

Theliemreview đăng 3 video lên TikTok nói rằng PewPew đang đánh tráo khái niệm review - với theliemreview là phải có khen có chê. Ảnh chụp màn hình.

Nguyên nhân xuất phát từ việc trước đó, trên mạng xã hội TikTok, theliemreview đã lên 3 video cho rằng nam streamer đã “đánh tráo khái niệm” để nói về một video được PewPew giới thiệu là “review không booking” nhưng theo theliemreview.

Bởi thế, PewPew cho biết bản thân phải hủy nhiều công việc, cuộc gặp để dành ra một buổi tối ngồi đối chất rõ ràng với theliemreview: "Vì em nói đến công việc, nó ảnh hưởng đến cuộc sống, khách hàng, đối tác, rất nhiều con người đang cũng với anh làm việc nên anh mới phải dành thời gian để trả lời từng vấn đề... Em để hẳn hình ảnh lên công khai, cùng với một cái thumnail 'treo đầu dê, bán thịt chó', rồi đánh tráo khái niệm. Tại sao vậy?".

Từ đây, cuộc đối chất bắt đầu.

Một phần đoạn tranh luận giữa PewPew và theliemreview.



Theliemreview đem một video review đồ công nghệ của Pew Pew ra phân tích, không nhằm ám chỉ toàn bộ công việc hay hoạt động bán hàng của PewPew. Theliemreview nhận là fan của Pew nhưng khi xem nội dung của thần tượng thì thấy nội dung bên trong clip lại không đúng với kỳ vọng mà anh muốn nghe về việc review một sản phẩm,.

Cụ thể anh cho rằng PewPew giới thiệu là “review không booking” nhưng khi xem thì lại thấy rằng view của PewPew lại có yếu tố booking vì toàn khen chứ không thấy chê.

Từ đó, cuộc livestream tiếp tục đi sâu vào việc làm rõ thế nào là “review không booking”, nội dung video có đáp ứng được các tiêu chí của một video review hay không, và việc sử dụng câu chữ trong tiêu đề có phù hợp với nội dung được truyền tải.

Phía PewPew lập luận: "Theo em, định nghĩa của review là phải là giúp người xem hiểu sản phẩm, ra quyết định đúng, tránh mua sai, tốn tiền, tốn thời gian. Nội dung phải có so sánh, nhận định, trải nghiệm, có chê - có ưu nhược điểm, và kết luận là có đáng mua hay không, hợp với ai, ai không nên mua?

Trong video của anh, khách hàng có nhìn thấy sản phẩm khi đã unbox và sử dụng không? Có thấy màu sắc, hoạt động thực tế, thông số cơ bản không? Anh có nói sai thông tin gì không?

Theliemreview. khăn khăng: “Anh không nói sai. Nhưng theo em, như vậy vẫn chưa phải review.”

Theliemreview muốn PewPew khi làm một video review thì phải có chê, có khen, trong khi anh chỉ thấy nam streamer toàn khen. PewPew đối chất thẳng: "Thứ nhất, em bán sản phẩm em chê để làm gì?".

Theliemreview cho biết nam stream phải đặt trong bối cảnh so sánh, phải nói lên nhược điểm của những sản phẩm mà anh review theo quan điểm cá nhân: "Ý em là trong phân khúc mức giá nào mọi người cũng phải có sự đánh đổi, không phải mình cố tìm thứ để mà chê mà mình theo trải nghiệm của mình. Có những cái 2 triệu thì mình sẽ phải đánh đổi cái gì (khi mua màn hình giá 2 triệu - PV) ví dụ như độ bền, bit không cao....

PewPew cho biết bản thân khi review cũng đã nói rõ ràng công dụng, chức năng, miêu tả, song nam thanh niên này vẫn khăng khăng với quan điểm "anh chưa có nói chê".

Cuối cùng, cả hai kết thúc buổi tranh luận.

Hiện tại clip đối chất của PewPew và theliemreview đang viral trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác bàn luận - ai đúng, ai sai:

- "Ý của ông theliemreview là review phải công tâm. Show ra mặt tốt và mặt xấu. Còn ông Pew thì đag bán hàng nên chỉ show ra mặt tốt thôi. Nên ông này phản biện vì được nhận hoa hồng nên chỉ show ra mặt tốt mà không show ra mặt xấu để người mua có thể đánh giá được sản phẩm nên như vậy không được xem là review? Ai cũng có quan điểm riêng".

- "Tôi thấy ông kia có nhưng mà cũng chưa hẳn là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Theo ông đó thì review phải có khen có chê mới là review, nhưng cái đó là định nghĩa và quan điểm của ông đó thôi, không thể mặc định "review phải có khen và chê" được. Nếu PewPew chỉ thấy ưu điểm khi dùng, chưa thấy nhược điểm, thì không lẽ làm review thì phải ngồi tìm cho ra nhược điểm để cân bằng ưu nhược điểm à. Còn kêu so sánh với sản phẩm khác cùng phân khúc, nếu chưa sử dụng sử dụng khác cùng phân khúc thì so sánh kiểu gì".

- "Ôi, ông PewPew nói siêu dễ hiểu mà ông kia cứ bắt phải chê. Người có nhu cầu mua sẽ tìm hiểu kĩ nhu cầu và tài chính phù hợp là múc thôi. Buồn cười thật sự".

Rạng sáng ngày 29/1, PewPew cũng lên clip trên TikTok cá nhân, thông báo cho biết mọi việc đã kết thúc. "Hai bên cũng đã trao đổi, chia sẻ cũng như mở rộng thêm những góc nhìn với nhau, rút ra được một số kết luận nhất định và hành động trong tương lại. Đồng thời cũng đã chia sẻ lắng nghe từ cả theliemreview, cũng đã mời bạn tham thảo thêm những cái khác mà mình làm, có booking.

Và ngày mai thì đội chăm sóc khách hàng của mình sẽ nhắn tin cho bạn để lấy info sau đó hy vọng sớm sẽ tháy các video của bạn chia sẻ về trải nghiệm của bạn có khen có chê với các business mình làm như ăn uống, giặt là, cắt tóc,..."

Vài năm trở lại đây, PewPew lấn sân ngành livestream bán hàng, sau đó thành lập công ty. Hiện tại, PewPew đang cùng đội ngũ của mình livestream bán nhiều sản phẩm khác nhau từ công nghệ, đồ gia dụng,... trên kênh TikTok có tên "Tạp hóa PewPew" với hơn 1,2 triệu follower.

Về phía theliemreview - chủ kênh này có tên Nam Hải. Người này cho biết đang tập trung xây dựng theliemreview - hiện có hơn 26 nghìn người theo dõi trên MXH TikTok với mục tiêu phân tích, chỉ ra những vấn đề tồn tại trong thị trường review. Tuy nhiên, một số quan điểm của kênh này gây tranh cãi vì var trực tiếp những người làm trong giới review bằng góc nhìn và quan điểm cá nhân.