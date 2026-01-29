Bậc thầy phong thủy tiết lộ 4 con giáp có lộc nhất cuối năm, càng gần Tết càng may mắn, tiền tài khởi sắc

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp, tuổi Dần được đánh giá là con giáp có vận tài chính tốt nhất trong tháng cuối năm. Chuyên gia phong thuỷ Andrew Kwan nhận định đây là thời điểm mà người tuổi Dần nên chủ động tìm kiếm cơ hội, đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tạo, kinh doanh hoặc công việc mang tính đột phá.

Dù môi trường làm việc có phần cạnh tranh và dễ phát sinh mâu thuẫn nội bộ, nhưng nếu giữ được sự tỉnh táo và khéo léo, tuổi Dần có thể biến áp lực thành động lực. Điểm sáng lớn nhất của tuổi Dần trong khoảng thời gian này nằm ở khả năng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là thưởng, lợi nhuận hoặc nguồn thu ngoài dự kiến.

Về tổng thể, càng về cuối năm, vận may của tuổi Dần càng rõ nét, đặc biệt là trên phương diện tài chính. Đây là con giáp được đánh giá cao về khả năng “thu hoạch” sau một năm nhiều biến động, miễn là họ tránh nóng vội và giữ vững lập trường.

Tuổi Sửu

Theo chuyên gia phong thuỷ Andrew Kwan, tuổi Sửu là một trong những con giáp có vận trình đáng chú ý nhất trong tháng cuối năm. Điểm nổi bật của tuổi Sửu không nằm ở sự bùng nổ đột ngột, mà ở các mối quan hệ mang tính nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Về sự nghiệp, tuổi Sửu có cơ hội mở rộng tầm nhìn thông qua các hoạt động xã giao, gặp gỡ đối tác hoặc người có ảnh hưởng. Đây là giai đoạn họ dễ được chú ý nhờ sự chăm chỉ, đáng tin cậy và khả năng gánh vác trách nhiệm. Dù khối lượng công việc gia tăng có thể gây áp lực, nhưng đổi lại là những cánh cửa mới được mở ra cho năm tiếp theo.

Về tài lộc, tuổi Sửu cần kiểm soát chi tiêu, đặc biệt là các khoản phục vụ giao tiếp, quan hệ. Tuy nhiên, nếu biết cân đối hợp lý, đây vẫn là giai đoạn tích lũy giá trị, cả về tài chính lẫn vị thế cá nhân. Càng gần Tết Nguyên đán, tuổi Sửu càng nhận ra lợi ích từ những mối quan hệ đã xây dựng trong suốt năm qua.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được dự đoán tiếp tục duy trì phong độ ổn định và tích cực trong tháng cuối cùng. Theo phân tích phong thủy, đây là một trong những con giáp toàn diện nhất về vận may ở giai đoạn cận Tết.

Về công việc, tuổi Tỵ được khuyến khích mở rộng sang các lĩnh vực mới, thử nghiệm dự án mới hoặc đầu tư vào học tập, nâng cao chuyên môn. Sự sáng tạo và khả năng kết nối giúp họ tạo được dấu ấn rõ rệt. Đáng chú ý, vận tài lộc của tuổi Tỵ còn liên quan đến bất động sản hoặc các tài sản giá trị, mang đến tín hiệu tích cực.

Không chỉ sự nghiệp, phương diện tình cảm của con giáp cũng khá hanh thông. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, trong khi người đang trong mối quan hệ tận hưởng sự hài hòa, ít xung đột. Đây chính là yếu tố giúp tuổi Tỵ giữ được tinh thần ổn định, từ đó càng dễ nắm bắt vận may cuối năm.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp cuối cùng góp mặt trong nhóm may mắn nhất dịp cuối năm theo đánh giá của chuyên gia Andrew Kwan. Điểm mạnh của tuổi Hợi trong giai đoạn này nằm ở sự ghi nhận từ cấp trên, khách hàng hoặc đối tác.

Về sự nghiệp, đây là thời điểm tốt để tuổi Hợi thể hiện năng lực sáng tạo, thử sức ở những lĩnh vực mới hoặc đảm nhận vai trò quan trọng hơn. Những nỗ lực của họ dễ được đền đáp bằng lời khen, phần thưởng hoặc cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cũng khuyên tuổi Hợi nên thận trọng với các khoản đầu tư mới, đặc biệt là những lĩnh vực chưa quen thuộc.

Về các mối quan hệ, tuổi Hợi có vận giao tiếp khá tốt, dễ kết nối và mở rộng vòng tròn xã hội. Điều này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn gián tiếp hỗ trợ cho con đường sự nghiệp và tài chính trong năm tới.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo SCMP)