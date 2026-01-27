Giờ mới biết tính cách thật của Đình Bắc

Sau màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 33 và U23 Châu Á, Nguyễn Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Hiện tại sau những lịch trình dày đặc, cầu thủ sinh năm 2004 đã có mặt ở quê nhà Nghệ An.

Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Đáp lại sự ủng hộ của quê nhà nói riêng và người hâm mộ nói chung, gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đã lên kế hoạch tổ chức tiệc ăn mừng, chia vui với mọi người.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, đích thân Đình Bắc đã lập nhóm chat chung với một số người thân quen ở xã Yên Trung (Nghệ An) và gửi tin nhắn mời: “Dạ em chào cả nhà. Dừ em mà nhắn tin từng người mời thì lâu. Em lập nhóm em mời cả nhà 28 ni 16h30 chiều đến nhà em ăn cơm tình cảm nha cả nhà. Cả nhà thông cảm giúp em ạ” .

Tin nhắn của Đình Bắc đến một số người thân (Ảnh: Giáp Nghệ An)

Dù đã là cầu thủ nổi tiếng, gây chú ý ở cả châu lục với danh hiệu Vua phá lưới (Top Scorer) của U23 Châu Á nhưng khi nói chuyện với mọi người, Đình Bắc vẫn rất lễ phép. Chính thái độ này một lần nữa ghi điểm trong mắt cư dân mạng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 27/1, ông Nguyễn Đình Ấp - bố của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết gia đình sẽ tổ chức 100 mâm cỗ vào ngày 28/1 để cảm ơn bà con, hàng xóm luôn theo dõi, động viên và cổ vũ Đình Bắc trong suốt hành trình thi đấu cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Chú Nguyễn Đình Ấp (Ảnh: Như Hoàn)

Trước đó, trong 2 trận đấu quan trọng tại U23 Châu Á là bán kết và tranh HCĐ, SVĐ xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên cũ, Nghệ An) luôn rộn ràng không khí ủng hộ Đình Bắc và đồng đội.

Người dân địa phương, bà con lối xóm đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất góp kinh phí để dựng sân khấu, thuê màn hình LED để cổ vũ. Ai nấy đều mong Đình Bắc và các đồng đội U23 Việt Nam cảm nhận được rằng dù kết quả thế nào, phía sau vẫn luôn có quê hương dõi theo.

SVĐ gần nhà Đình Bắc - nơi diễn ra những buổi xem bóng đá cổ vũ chàng cầu thủ (Ảnh: Như Hoàn)

Được biết, Nguyễn Đình Bắc sinh ra và lớn lên tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Bố của Bắc - chú Nguyễn Đình Ấp chủ yếu làm nông còn mẹ anh chàng buôn bán nhỏ ở chợ. Chàng cầu thủ là con út trong nhà, trên có một chị gái.

Trong chặng đường bóng đá của mình, Đình Bắc luôn nhận được đồng hành từ gia đình, sự cổ vũ từ bà con lối xóm. Sau khi cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, Đình Bắc chia sẻ với MC Thái Trang khi xuất hiện trên VTV1: “Em chỉ tập trung bóng đá thôi, em không có tài năng gì khác ngoài bóng đá cả. Em thích về nhà. Em rất thích được về nhà, về quê giao lưu và gặp gỡ tất cả mọi người ở quê”.