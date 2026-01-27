Thường nói 11 câu này chính là dấu hiệu của người hay nói xấu sau lưng bạn

Ngay cả trong những cuộc trò chuyện rất nhỏ, bạn vẫn có thể nhận ra những dấu hiệu cảnh báo cho thấy ai đó có xu hướng nói xấu sau lưng bạn, buôn chuyện không cần thiết.

Những người hay nói xấu bạn sau lưng gần như luôn sử dụng một số câu nói quen thuộc khi đối diện với bạn, như một cách che đậy cho hành vi của mình. Dù đó là sự công kích thụ động bắt nguồn từ oán giận, lòng tự ti, hay những câu nói nhằm “xóa dấu vết”, tất cả đều rất dễ nhận ra nếu bạn để ý.

11 câu nói thường thấy ở những người hay nói xấu sau lưng

1. “Tôi tưởng là bạn đã biết rồi”

Những người nói xấu bạn sau lưng thường dùng các câu như “Tôi tưởng là bạn đã biết rồi” hoặc “Tôi không nghĩ là bạn lại buồn đến vậy” để biện minh cho việc đã bàn tán về bạn. Khi bị chất vấn vì những cuộc nói chuyện bí mật hoặc cố tình loại bạn khỏi một kế hoạch nào đó, họ sẽ lập tức đảo ngược câu chuyện và đóng vai nạn nhân.

Họ không ngại phủ nhận hoặc xem nhẹ cảm xúc của bạn, miễn là bảo vệ được hình ảnh và sự thoải mái của bản thân.

2. “Không có ý xúc phạm đâu, nhưng…”

Khi ai đó phải đưa ra lời “đính kèm” trước khi nói, rất có thể họ không thực sự quan tâm đến sự tử tế hay thấu cảm. Mục đích chính của họ là tránh phải chịu trách nhiệm.

Họ không muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương người khác, nên thường che giấu bằng cách nói vòng vo hoặc dùng cụm “không có ý xúc phạm” để khiến đối phương tự nghi ngờ cảm xúc của chính mình.

Ảnh minh hoạ.

3. “Tôi không có ý như vậy”

Nếu ai đó thường xuyên dùng câu này để khiến bạn gạt bỏ cảm xúc của mình, rất có thể sự tiêu cực của họ đang lộ ra. Họ không muốn chịu trách nhiệm về cách mình nói chuyện trực tiếp với bạn, nhưng lại sẵn sàng gay gắt, phán xét khi bạn không có mặt.

Hãy nhớ rằng: một người bạn hoặc người đồng hành thực sự tử tế sẽ luôn tạo không gian an toàn cho cảm xúc của bạn, ngay cả khi hai bên không hoàn toàn đồng ý với nhau.

4. “Tôi không muốn nói về chuyện này”

Nghiên cứu đăng trên Psychological Science cho thấy: phần lớn những người thường xuyên cư xử tệ đều biết rất rõ mình đang làm gì. Họ không hề ngây thơ hay vô tình, mà đơn giản là quá coi trọng sự thoải mái và hình ảnh của bản thân.

Câu nói “Tôi không muốn nói về chuyện này” thực chất là cách để họ tránh bị đối diện với hành vi của mình. Họ đã trút bức xúc với người khác sau lưng bạn, nên dĩ nhiên không còn hứng thú giải quyết vấn đề một cách thẳng thắn.

5. “Mỗi người có một sự thật của riêng mình”

Những người né tránh trách nhiệm cá nhân và sống trong các mối quan hệ đầy tin đồn thường dựa vào câu nói này để tự trấn an. Thực chất, nó mang hàm ý: “Không ai có thể chứng minh tôi đang nói dối.”

Khi coi sự thật là tương đối, họ có thể bẻ cong câu chuyện theo hướng có lợi cho mình, thêu dệt thông tin và lan truyền tin đồn mà không cần chịu trách nhiệm.

Ảnh minh hoạ.

6. “Tôi chỉ là người thẳng thắn”

Nếu ai đó dùng “sự thẳng thắn” để biện minh cho sự thô lỗ, rất có thể họ cũng chẳng hề kiểm soát lời nói của mình khi bạn không có mặt. Nghiên cứu trong Personality and Social Psychology chỉ ra rằng, đôi khi “thẳng thắn” chỉ là cái cớ để gây tổn thương ích kỷ.

Những người nói xấu bạn sau lưng thường dùng câu này để hợp thức hóa hành vi tiêu cực của mình, thay vì chịu trách nhiệm cho việc đã làm người khác tổn thương.

7. “Tôi không muốn mọi chuyện trở nên gượng gạo”

Ngay cả khi thói quen buôn chuyện của họ khiến bầu không khí trở nên khó chịu, họ vẫn sẽ đóng vai người giữ hòa khí. Họ giả vờ như đang cố gắng dập tắt mâu thuẫn, dù chính họ là người khơi mào.

Đây là kiểu người sẵn sàng bóp méo sự thật và tự tô vẽ sự vô tội cho mình, ngay cả khi hành vi gây tổn thương là hoàn toàn có chủ ý.

8. “Thôi bỏ qua đi”

Khi mục tiêu của họ là bảo vệ bản thân chứ không phải chịu trách nhiệm, họ sẽ dùng câu này để né tránh hậu quả. Họ muốn “bỏ qua” vì như vậy sẽ không phải xin lỗi, không phải đối diện với sai lầm.

Điều đó giúp họ tiếp tục nói xấu sau lưng người khác mà không phải chịu bất kỳ hệ quả nào.

9. “Tôi không nghĩ là bạn sẽ buồn”

Thay vì cân nhắc lời nói hay cảm xúc của người khác, những người ích kỷ và thao túng thường buôn chuyện mà không hề suy nghĩ. Khi bị phát hiện, họ sẵn sàng đóng vai ngây thơ để né tránh trách nhiệm.

Câu nói này giúp họ tự biến mình thành nạn nhân, dù hành vi gây tổn thương là hoàn toàn có chủ đích.

Ảnh minh hoạ.

10. “Tôi chưa từng nói như vậy”

Khi bị bắt quả tang, họ thường dùng câu này để thao túng tâm lý khiến bạn nghi ngờ chính mình. Những câu như “Tôi chưa từng nói thế” hay “Bạn đang nghĩ quá lên rồi” nhằm khiến bạn bối rối, tự trách bản thân.

Họ không đủ dũng khí để nói thẳng vào mặt bạn, nên chọn cách nói xấu sau lưng và phủ nhận khi bị đối diện.

11. “Bạn muốn làm gì thì làm”

Nếu ai đó tỏ ra thờ ơ nhưng rõ ràng đang bực bội, rất có thể họ đang kìm nén cảm xúc để rồi xả hết với người khác sau lưng bạn. Việc buôn chuyện mang lại cho họ cảm giác dễ chịu hơn là đối diện trực tiếp với mâu thuẫn.

Với họ, cảm giác “thỏa mãn” khi nói xấu người khác hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc học cách đối thoại lành mạnh và kiểm soát cảm xúc.

Theo Yourtango