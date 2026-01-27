Chàng trai lấy được hơn 5 cây vàng từ SIM rác

Blogger công nghệ tại Quảng Đông, Trung Quốc này áp dụng quy trình luyện kim phức tạp bao gồm hòa tan linh kiện điện tử cũ trong axit mạnh rồi khử điện phân. Video ghi lại quá trình "luyện vàng từ SIM" nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người thích thú muốn học theo.

Blogger luyện vàng từ SIM và rác thải điện tử.

"Làm lụng 10 năm không bằng 1 năm nhặt đồng nát", một người dùng bình luận và ngỏ ý muốn nhận blogger này làm sư phụ. Một người khác kinh ngạc: "Tôi chưa bao giờ nghe nói chip SIM có thể làm ra vàng".

Hàm lượng vàng thực tế trong chip SIM cực thấp. Video này tuyên bố rằng mỗi thẻ SIM chứa khoảng 0,02 gram vàng, nhưng hàm lượng vàng thực tế chỉ là 0,47 miligam, như vậy người ta cần tới khoảng 400.000 thẻ SIM mới có thể chiết xuất được 191 gram vàng, điều này gây thắc mắc.

Trước những tranh cãi, blogger này lên tiếng giải thích, cho biết nguyên liệu sử dụng không phải "SIM thông thường" mà là các loại chip phế liệu mạ vàng chuyên dụng trong ngành viễn thông.

"Tôi không chỉ nấu vàng từ SIM rác. Tôi phải tuân thủ quy trình tái chế rác thải điện tử chuyên nghiệp để thu hồi kim loại quý. Video nhằm mục đích giới thiệu quy trình tách kim, giá trị của tái chế rác thải điện tử và bảo vệ môi trường. Tất cả không phải để tạo chiêu trò giải trí" , blogger này khẳng định.

Các chuyên gia cũng cảnh báo dân mạng không nên tự thực hiện theo video. Quy trình chiết xuất vàng yêu cầu sử dụng các hóa chất ăn mòn mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Mới đây, các nhà nghiên cứu từ Viện Chuyển đổi Năng lượng Quảng Châu (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) và Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc công bố phương thức tách kim độc đáo cho phép thu hồi 98% vàng từ điện thoại cũ, với chi phí bằng một phần ba giá bán vàng trên thị trường.

Theo tính toán, 10kg bảng mạch thải bỏ có thể thu được khoảng 1,4 gram vàng với tổng chi phí chỉ khoảng 72 USD. Mỗi ounce chỉ tốn khoảng 1.455 USD, thấp hơn rất nhiều so với giá vàng trên thị trường thế giới.

Bên cạnh đó, phương pháp này tách kim cũng rất nhanh. Tất cả quy trình chỉ mất khoảng 20 phút.

(Nguồn: Oddity Normal)